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गलत नंबर पर हो गया रिचार्ज? ऐसे मिल सकता है पूरा रिफंड, जानिए पैसे वापस पाने का आसान तरीका

गलत मोबाइल नंबर पर रिचार्ज होने के बाद अगर आपको लगता है कि पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ मामलों में रिचार्ज कैंसिल कर पैसे वापस लिए जा सकते हैं. जानिए रिफंड पाने का आसान तरीका और किन बातों का रखना है ध्यान.

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कई बार मोबाइल रिचार्ज करते समय जल्दबाजी में गलत नंबर डाल देते हैं. रिचार्ज होने के बाद जब पता चलता है कि नंबर ही गलत था, तो सबसे पहले यही चिंता होती है कि अब पैसे वापस कैसे मिलेंगे? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ मामलों में गलत नंबर पर किए गए रिचार्ज के पैसे वापस मिल सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा.

जानिए कैसे मिलेगा पैसे का रिफंड

अगर रिचार्ज करते समय मोबाइल नंबर गलत डाल दिया है, तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपने रिचार्ज किस ऐप से किया है. अगर आपने अपने सिम कार्ड की ऑफिशियल ऐप से रिचार्ज किया है, तो रिफंड मिलने का ऑप्शन मिल सकता है.

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वहीं, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी ऐप जैसे किसी दूसरे रिचार्ज ऐप से पेमेंट किया है, तो रिफंड मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इसलिए रिचार्ज करने से पहले नंबर को एक बार जरूर चेक कर लें.

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टाइम लिमिट के अंदर करनी होगी शिकायत

अगर आप Jio यूजर हैं और गलत नंबर पर रिचार्ज हो गया है, तो आपको ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए. रिचार्ज को तय समय के अंदर कैंसिल किया जा सकता है.

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रिफंड लेते समय आपको अवेलेबल रिफंड मेथड में से एक विकल्प चुनना पड़ सकता है. इसमें इंस्टेंट क्रेडिट या Jio Store Credit Wallet जैसे ऑप्शन मिल सकते हैं. रिफंड की रकम आपके चुने गए तरीके के हिसाब से वापस आ सकती है.

इसलिए अगली बार अगर गलती से गलत नंबर पर रिचार्ज हो जाए, तो घबराने के बजाय तुरंत ऐप में जाकर रिफंड या कैंसिल रिचार्ज का ऑप्शन जरूर चेक करें. जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही बेहतर रहेगी.

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