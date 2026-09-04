एक दांत निकलवाने का बिल 2.37 लाख रुपये, NRI ने बताया अमेरिका का हाल

भारत में डेंटिस्ट से अपाइंटमेंट लेना बेहद आम है. रूट कैनाल, फीलिंग या टीथ एक्सट्रैक्शन भी बजट में आ जाता है. ना ही इसके लिए कोई लंबा अपाइंटमेंट लेना पड़ता है. लेकिन बात करें अमेरिका की तो यहां का सीन ही अलग है. अमेरिका में हेल्थकेयर भारत के मुकाबले काफी महंगा है, लेकिन क्या ये इतना महंगा है कि इसके लिए लाखों खर्च करने पड़ें?

और पढ़ें

अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के शख्स नितिन मल्होत्रा ने इंस्टा पर अपना अनुभव शेयर किया. वह अक्सर NRI लाइफ से जुड़े अनुभव सोशल मीडिया पर साझा करते हैं. इस बार उनके दांत के इलाज से जुड़ा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

पहले लिया एक्स-रे, फिर मिला हजारों डॉलर का अनुमान

नितिन के मुताबिक, दांत में दर्द होने के बाद वह एक डेंटिस्ट के पास पहुंचे. क्लिनिक में सबसे पहले उनसे इंश्योरेंस की जानकारी ली गई. इसके बाद उनका एक्स-रे किया गया, जिसके लिए करीब 180 डॉलर यानी लगभग 15 हजार रुपये चार्ज किए गए.

जांच के बाद उन्हें बताया गया कि पूरे इलाज का खर्च करीब 8,000 डॉलर तक जा सकता है. नितिन के मुताबिक, इंश्योरेंस के एडजस्टमेंट के बाद भी उन्हें अपनी जेब से करीब 2,500 डॉलर यानी लगभग 2.37 लाख रुपये देने पड़ते.

Advertisement

यानी एक दांत निकलवाने के लिए जेब से जाने वाली रकम इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने दूसरा विकल्प तलाशना शुरू कर दिया.

देखें वीडियो

भारत आने की फ्लाइट का किराया देखा

इतना बड़ा खर्च सुनने के बाद नितिन ने भारत आने-जाने की फ्लाइट का किराया चेक किया. उनके मुताबिक, उन्हें करीब 1,000 डॉलर में भारत की फ्लाइट मिल रही थी.

उन्होंने इसी तुलना को अपने वीडियो में दिखाया और सवाल उठाया कि जब अमेरिका में सिर्फ इलाज के लिए करीब 2,500 डॉलर अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं, तो क्या भारत आकर इलाज कराना ज्यादा किफायती नहीं होगा?

वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "अमेरिका में एक दांत निकलवाने का 2,500 डॉलर बिल? 15 साल अमेरिका में — अब सच बताऊंगा."

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अमेरिका में डेंटल ट्रीटमेंट की कीमत को लेकर अपने अनुभव साझा करने शुरू कर दिए. कुछ लोगों ने नितिन को मजाक में भारत आने की सलाह दी. एक यूजर ने लिखा कि अब तो बस फ्लाइट बुक कर लो. वहीं कई अन्य लोगों ने भी अमेरिका में डेंटल केयर के महंगे होने की बात कही.

अमेरिका बनाम भारत के इलाज की क्यों होती है तुलना?

Advertisement

अमेरिका में मेडिकल और डेंटल ट्रीटमेंट की कीमतें लंबे समय से चर्चा में रही हैं. वहीं भारत में कई तरह के डेंटल और मेडिकल प्रोसीजर तुलनात्मक रूप से कम खर्च में हो सकते हैं. यही वजह है कि विदेशों में रहने वाले कुछ भारतीय बड़े इलाज के लिए भारत आने का विकल्प भी देखते हैं.

अमेरिका का हेल्थकेयर सिस्टम दुनिया के सबसे महंगे स्वास्थ्य व्यवस्था वाले सिस्टम में गिना जाता है. हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद मरीज को डिडक्टिबल, को-पे और अन्य खर्च अपनी जेब से देने पड़ सकते हैं. खासकर डेंटल केयर, इमरजेंसी ट्रीटमेंट और कई मेडिकल प्रक्रियाओं का बिल कई बार काफी ज्यादा हो जाता है. हालांकि, इलाज की वास्तविक लागत मरीज के इंश्योरेंस प्लान, प्रोसीजर और क्लिनिक के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.

फिलहाल नितिन का सवाल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है- जब अमेरिका में एक दांत का इलाज इतना महंगा पड़ रहा हो, तो क्या भारत आकर इलाज कराना ज्यादा समझदारी है?

---- समाप्त ----