scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जाम में फंसा, कैब खराब हुई... तो छत पर बैठकर करने लगा काम, एम्प्लॉयी हो गया वायरल

गुरुग्राम में बारिश, जलभराव और ट्रैफिक जाम से लोग परेशान थे. सड़क पर गाड़ियां रेंग रही थीं और कई जगह घंटों तक वाहन फंसे रहे. इसी अफरातफरी के बीच एक ऐसा नजारा दिखा, ऐसे कैब की छत पर बैठकर लैपटॉप खोल लिया. इसके बाद जो हुआ, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

Advertisement
X
कैब की छत पर बैठकर ऑफिस का काम करता यह शख्स देखा आपने (Photo:X/@lakshaymehta08)
कैब की छत पर बैठकर ऑफिस का काम करता यह शख्स देखा आपने (Photo:X/@lakshaymehta08)

सोचिए, ऑफिस का पेंडिंग काम पड़ा हो, डेडलाइन सिर पर हो, क्लाइंट के लगातार फोन आ रहे हों और ऊपर से ऑफिस पहुंचने के लिए ऐसा ट्रैफिक मिल जाए कि एक-दो घंटे जाम में ही निकलने वाले हों. ऐसे में आप क्या करेंगे?

गुरुग्राम में एक शख्स ने इसका अलग ही जवाब तलाश लिया. बारिश और जलभराव के बीच उसकी कैब खराब हो गई. चारों तरफ भारी ट्रैफिक जाम था. ऐसे में उसने ऑफिस को फोन किया, वर्क फ्रॉम होम लिया और फिर कैब से बाहर निकलकर उसकी छत पर बैठ गया. वहां लैपटॉप खोला और काम शुरू कर दिया.अब कैब की छत पर बैठकर ऑफिस का काम करता यह शख्स इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

गुरुग्राम में बारिश के बाद बिगड़े हालात

सम्बंधित ख़बरें

daughter-shares-parents-first-flight-video-emotional-full-circle-moment
पहला कदम सिखाया था, अब बेटी ने कराई मां-बाप की पहली फ्लाइट
dangerous DJ vehicle stunt
कूदने वाला DJ... इसका वीडियो देख भड़के लोग, बोले - इसे जेल में डालो
dead pigeons in Spain
अचानक मर- मरकर जमीन पर क्यों गिरने लगे कबूतर? वायरल हो रहा वीडियो
Dubai Indian chef, Dubai chef salary, Indian chef viral video
दुबई में बिरयानी बनाकर कमाता है 90 हजार, फिर भी जेब रहती है खाली
father-motivates-son-after-layoff-in-scotland-emotional-viral
'तू राजा आदमी है...' विदेश में नौकरी गई तो पिता ने बेटे को ऐसे दिया हौसला!

25 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश हुई. इसके बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम और आसपास के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई.

पीक आवर्स में सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और कई जगह लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा.बताया जा रहा है कि शख्स ऑफिस जा रहा था, तभी गुरुग्राम में जलभराव के बीच उसकी कैब खराब हो गई. चारों तरफ गाड़ियां फंसी हुई थीं और ट्रैफिक इतनी धीमी गति से चल रहा था कि आगे निकलना आसान नहीं था.ऐसे में उसने ऑफिस फोन किया और वर्क फ्रॉम होम ले लिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: करोड़ों की प्रॉपर्टी, लेकिन पानी निकालने का इंतजाम नहीं... बारिश ने दिखाया गुरुग्राम का हाल

लेकिन यहां सवाल था कि काम करें तो कहां से, बस फिर क्या था. शख्स कैब की छत पर चढ़ गया, लैपटॉप निकाला और वहीं बैठकर अपना ऑफिस का काम शुरू कर दिया. आसपास सड़क पर पानी भरा हुआ था, लोग जाम से परेशान थे और गाड़ियां मुश्किल से आगे बढ़ रही थीं. लेकिन कैब की छत पर बैठा यह शख्स तसल्ली से लैपटॉप पर काम करता नजर आया.

देखें वायरल वीडियो

 

वीडियो सबसे पहले X पर यूजर @lakshaymehta08 ने शेयर किया था.

लोगों ने कहा- Best Employee Award दो!

वीडियो पर लोगों ने जमकर मजेदार कमेंट किए. किसी ने शख्स को 'Best Employee Award' देने की बात कही तो किसी ने कहा कि गुरुग्राम में काम करने वाले लोगों की डेडिकेशन का कोई मुकाबला नहीं.

कुछ यूजर्स ने जलभराव पर तंज कसते हुए गुरुग्राम की हालत को लेकर भी कमेंट किए. कई लोगों का कहना था कि वीडियो जितना मजेदार है, उतनी ही गंभीर शहर की जलभराव और ड्रेनेज की समस्या है.

गुरुग्राम और दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद बार-बार होने वाले जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या तो नजर आती ही है, साथ ही कामकाजी लोगों की जिंदगी की एक तस्वीर भी दिखती है.

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'कैच पकड़ नहीं पा रहे, बैट पकड़ना जानते नहीं...', इस खिलाड़ी को लेकर मचा बवाल, आखिरकार सच आया सामने? |
    'जो विमान उड़ रहा उसमे बम है', लखनऊ से बेंगलुरू तक मच गया कोहराम |
    'धर्म नहीं बदलूंगी, चाहे कुछ भी हो' बागपत की आशमा बनी पूजा तो मुस्लिम पड़ोसियों ने ढाया जुल्म! FIR दर्ज |
    'मुस्लिम महिलाओं पर तालिबानी ताला...', मनुस्मृति वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर नकवी का पलटवार |
    'हॉट और सेक्सी लग रही हो', मल्लिका शेरावत से बोले तेज प्रताप यादव, शरमाईं एक्ट्रेस फिर... |
    दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च की लक्ष्मी योजना, महिलाओं के खाते में आए 2500 रुपये |
    फायर ब्रिगेड बनी विधायक जी का वाशिंग सेंटर, दमकल के पानी से चमकाई गई गाड़ी |
    जंगल में ट्यूबवेल के कमरे में चल रही थी तमंचा फैक्ट्री, पुलिस ग्राहक बनकर पहुंची, फिर खुल गया पूरा खेल |
    चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा ऐलान, बुजुर्ग महिलाओं को दिया ये तोहफा |
    जहां हूती बरसा रहे ड्रोन-बम, वहां से इंडियन नेवी ने सुरक्षित पार कराए दो भारतीय जहाज
    Advertisement