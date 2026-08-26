जाम में फंसा, कैब खराब हुई... तो छत पर बैठकर करने लगा काम, एम्प्लॉयी हो गया वायरल

सोचिए, ऑफिस का पेंडिंग काम पड़ा हो, डेडलाइन सिर पर हो, क्लाइंट के लगातार फोन आ रहे हों और ऊपर से ऑफिस पहुंचने के लिए ऐसा ट्रैफिक मिल जाए कि एक-दो घंटे जाम में ही निकलने वाले हों. ऐसे में आप क्या करेंगे?
गुरुग्राम में एक शख्स ने इसका अलग ही जवाब तलाश लिया. बारिश और जलभराव के बीच उसकी कैब खराब हो गई. चारों तरफ भारी ट्रैफिक जाम था. ऐसे में उसने ऑफिस को फोन किया, वर्क फ्रॉम होम लिया और फिर कैब से बाहर निकलकर उसकी छत पर बैठ गया. वहां लैपटॉप खोला और काम शुरू कर दिया.अब कैब की छत पर बैठकर ऑफिस का काम करता यह शख्स इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
गुरुग्राम में बारिश के बाद बिगड़े हालात
25 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश हुई. इसके बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम और आसपास के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई.
पीक आवर्स में सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और कई जगह लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा.बताया जा रहा है कि शख्स ऑफिस जा रहा था, तभी गुरुग्राम में जलभराव के बीच उसकी कैब खराब हो गई. चारों तरफ गाड़ियां फंसी हुई थीं और ट्रैफिक इतनी धीमी गति से चल रहा था कि आगे निकलना आसान नहीं था.ऐसे में उसने ऑफिस फोन किया और वर्क फ्रॉम होम ले लिया.
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लेकिन यहां सवाल था कि काम करें तो कहां से, बस फिर क्या था. शख्स कैब की छत पर चढ़ गया, लैपटॉप निकाला और वहीं बैठकर अपना ऑफिस का काम शुरू कर दिया. आसपास सड़क पर पानी भरा हुआ था, लोग जाम से परेशान थे और गाड़ियां मुश्किल से आगे बढ़ रही थीं. लेकिन कैब की छत पर बैठा यह शख्स तसल्ली से लैपटॉप पर काम करता नजर आया.
देखें वायरल वीडियो
वीडियो सबसे पहले X पर यूजर @lakshaymehta08 ने शेयर किया था.
लोगों ने कहा- Best Employee Award दो!
वीडियो पर लोगों ने जमकर मजेदार कमेंट किए. किसी ने शख्स को 'Best Employee Award' देने की बात कही तो किसी ने कहा कि गुरुग्राम में काम करने वाले लोगों की डेडिकेशन का कोई मुकाबला नहीं.
कुछ यूजर्स ने जलभराव पर तंज कसते हुए गुरुग्राम की हालत को लेकर भी कमेंट किए. कई लोगों का कहना था कि वीडियो जितना मजेदार है, उतनी ही गंभीर शहर की जलभराव और ड्रेनेज की समस्या है.
गुरुग्राम और दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद बार-बार होने वाले जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या तो नजर आती ही है, साथ ही कामकाजी लोगों की जिंदगी की एक तस्वीर भी दिखती है.