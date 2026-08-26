scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जहां हूती बरसा रहे ड्रोन-बम, वहां से इंडियन नेवी ने सुरक्षित पार कराए दो भारतीय जहाज

भारतीय नौसेना की मिशन पर तैनात इकाई ने 25 अगस्त को बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य से एमवी यूनियन मरीनर और एमवी डागर के सुरक्षित ट्रांजिट की निगरानी की. यह कदम भारत से जुड़े अहम माल की आवाजाही की सुरक्षा और खाड़ी क्षेत्र में समुद्री हितों पर बढ़ी नजर को दिखाता है.

Advertisement
X
बाब अल-मंदेब पर भी हूती की वजह से सुरक्षा खतरा पैदा हुआ है. (Photo- ITG)
बाब अल-मंदेब पर भी हूती की वजह से सुरक्षा खतरा पैदा हुआ है. (Photo- ITG)

भारतीय नौसेना ने रणनीतिक रूप से अहम बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट से दो मर्चेंट जहाजों को पार कराया है. इनमें एमवी यूनियन मरीनर और एमवी दाघेर की मिशन पर तैनात नौसेना की यूनिट ने दोनों जहाजों के ट्रांजिट की निगरानी की. नौसेना ने कहा कि वह भारत आने-जाने वाले जरूरी कार्गो की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लगातार तैनात है.

बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ने वाला बेहद अहम समुद्री मार्ग है. दुनिया के बिजी शिपिंग रूट्स में शामिल इस कॉरिडोर से बड़ी मात्रा में व्यापारिक सामान और ऊर्जा संसाधनों की आवाजाही होती है. ऐसे में यहां किसी भी तरह का खतरा अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को प्रभावित कर सकता है.

यह भी पढ़ें: होर्मुज पर ईरान की हुकूमत या US का कब्जा? ट्रंप के इस दावे से मचा भूचाल

सम्बंधित ख़बरें

Crude tanker MT Sanmar Herald (Photo: X/Western Naval Command)
होर्मुज नहीं... खतरनाक रूट 'बाब अल मंदेब' से भारत आया क्रूड ऑयल टैंकर
Navy Soldier Death
मुंबई में नौसेना जवान समेत परिवार के चार लोगों की मौत
IN-USN EOD Exercise 2026
भारतीय और अमेरिकी नौसेना ने समंदर में 'बम फोड़ने' की प्रैक्टिस की
MQ-9B SeaGuardian
आ रहा है समंदर का धुरंधर... नौसेना को मिलेंगे दो MQ-9बी ड्रोन
जलते LPG टैंकर में जान जोखिम में डालकर ऑपरेशन चलाने वाले नौसेना अफसर शिवम कुमार (Photo: ITG)
जलते टैंकर में घुसकर बचाई जान, नौसेना अधिकारी को मिलेगा शौर्य चक्र

भारतीय नौसेना ने कहा कि उसकी तैनाती का मकसद भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा करना और भारतीय व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना है. नौसेना के युद्धपोत अदन की खाड़ी में एंटी-पायरेसी ऑपरेशन के तहत भी लगातार निगरानी कर रहे हैं.

 

खाड़ी क्षेत्र में भी तैनात हैं युद्धपोत

अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच होर्मुज स्ट्रेट में संकट के बीच भारतीय नौसेना के युद्धपोत मिडिल ईस्ट क्षेत्र में मिशन पर तैनात हैं. भारतीय नौसेना के कुछ युद्धपोत ऑपरेशन संकल्प के तहत ओमान की खाड़ी में भी मौजूद हैं. वहीं, अदन की खाड़ी में तैनात युद्धपोत समुद्री डकैती के खतरे से निपटने के साथ भारतीय मर्चेंट जहाजों की सुरक्षित आवाजाही में मदद कर रहे हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को अमेरिका की वार्निंग, नहीं मानी ये बात तो लगेगा सैंक्शन

रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, भारतीय नौसेना के युद्धपोत जरूरत पड़ने पर क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. हालांकि, फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक कम्युनिकेशन नहीं हुआ है.

बाब-अल-मंदेब में भारतीय नौसेना की सक्रिय मौजूदगी ऐसे समय में अहम है, जब पश्चिम एशिया में तनाव के कारण समुद्री व्यापार और शिपिंग रूट्स पर सुरक्षा का खतरा बढ़ा हुआ है. नौसेना की यह तैनाती भारत के व्यापारिक हितों और समुद्री सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने की रणनीति का हिस्सा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    फायर ब्रिगेड बनी विधायक जी का वाशिंग सेंटर, दमकल के पानी से चमकाई गई गाड़ी |
    जंगल में ट्यूबवेल के कमरे में चल रही थी तमंचा फैक्ट्री, पुलिस ग्राहक बनकर पहुंची, फिर खुल गया पूरा खेल |
    चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा ऐलान, बुजुर्ग महिलाओं को दिया ये तोहफा |
    इस समुद्री रास्ते से गुजरे दो भारतीय जहाज, इंडियन नेवी ने कराया पार |
    कंधे पर बच्चे, सामने उफनता नाला... सिवनी का VIDEO देख दहल जाएंगे |
    'ईरान ने की मेरे बेटे को मारने की कोशिश', नेतन्याहू के दावे से मचा हड़कंप |
    स्कैम या कमाई? 25 अगस्त सस्पेंस के नाम पर एक शख्स ने बनाए ₹8.5 रुपये! 1.61 लोगों ने दिए थे 500 रुपये |
    चिल्लूपार: हाता की विरासत, मठ की सियासत... सपा-बीजेपी के सामने बसपा ने चल दिया 'ठाकुर कार्ड' |
    स्कूल में टॉयलेट की सुविधा नहीं, सड़क पर उतरे 200 छात्र, किया चक्काजाम |
    कनाडा का PR दिलाने के नाम पर भाई-बहन के साथ 97.50 लाख की ठगी, मजबूरी में भारत लौटे
    Advertisement