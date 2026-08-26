scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मुस्लिम महिलाओं पर तालिबानी ताला...', मनुस्मृति वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर नकवी का पलटवार

मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हिट एंड रन की राजनीति करती है.

Advertisement
X
पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को भी घेरा (Photo: ITG)
पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को भी घेरा (Photo: ITG)

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 22 अगस्त को पुणे में थे. पुणे के एआईएसएसएमएस कॉलेज ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिला को सिर्फ मां, पत्नी या बेटी की भूमिका तक सीमित करके नहीं देखने की बात कही थी. उन्होंने मनुस्मृति को कोट करते हुए कहा था कि इसमें उल्लेख है कि महिला को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए. महिला बचपन में पिता के, युवावस्था में पति के और पति की मृत्यु के बाद बेटों के अधीन रहती है.

राहुल गांधी ने महिलाओं की स्वतंत्रता को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया था. राहुल गांधी के इस बयान पर सियासी विवाद जारी है. केंद्र की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मोर्चा खोल रखा है. बीजेपी की ओर से अब पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तीखा हमला बोला है.

मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि हमेशा उनका डबल स्टैंडर्ड रहता है. बीजेपी की ओर से जारी किए हिजाब वाले वीडियो का उल्लेख करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज करते हुए कहा कि राहुल गांधी मुस्लिम महिलाओं पर तालिबानी ताला लगाने की बात करते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

kangana ranaut attack rahul gandhi over manusmriti
कंगना का राहुल पर बड़ा हमला, मनुस्मृति के मुद्दे पर साधा निशाना
Kriti Sanon
ब्रालेट में रक्षाबंधन! कृति सेनन का विज्ञापन हटा, इसी पर भिड़े थे राहुल-कंगना
कृति सेनन के राखी ऐड समर्थन में नूपुर सेनन, बोलीं...
Kriti Sanon
राहुल गांधी के बाद कृति के सपोर्ट में बोलीं छोटी बहन नुपूर
Kriti Sanon
कृति सेनन के समर्थन में आए राहुल गांधी, दिया साफ संदेश

यह भी पढ़ें: मनुस्मृति पर बयान के जवाब में हिजाब वाला वीडियो, बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

Advertisement

उन्होंने कहा कि कभी हिजाब तो कभी मनुस्मृति, राहुल गांधी की राजनीति में विरोधाभास है. मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के नेता पर तंज करते हुए कहा कि देश धार्मिक ग्रंथों से नहीं, संविधान से चलता है. राहुल गांधी पर धर्म देखकर महिलाओं की आजादी का पैमाना तय करने के बीजेपी के आरोप को लेकर उन्होंने कहा कि वह आधी अधूरी जानकारी के साथ बयान देते हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी हिजाब विवाद पर छिड़ा सियासी घमासान... मायावती बोलीं- 'आपस में सुलझाएं मामला', ओवैसी ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

मनुस्मृति पर राहुल के बयान के जवाब में बीजेपी ने हिजाब मुद्दा उठाया. कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह पार्टी ‘हिट एंड रन’ की राजनीति करती है. संवैधानिक व्यवस्था में सभी के अधिकार समान हैं. इसमें कोई धार्मिक आधार नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'हॉट और सेक्सी लग रही हो', मल्लिका शेरावत से बोले तेज प्रताप यादव, शरमाईं एक्ट्रेस फिर... |
    दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च की लक्ष्मी योजना, महिलाओं के खाते में आए 2500 रुपये |
    फायर ब्रिगेड बनी विधायक जी का वाशिंग सेंटर, दमकल के पानी से चमकाई गई गाड़ी |
    जंगल में ट्यूबवेल के कमरे में चल रही थी तमंचा फैक्ट्री, पुलिस ग्राहक बनकर पहुंची, फिर खुल गया पूरा खेल |
    चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा ऐलान, बुजुर्ग महिलाओं को दिया ये तोहफा |
    जहां हूती बरसा रहे ड्रोन-बम, वहां से इंडियन नेवी ने सुरक्षित पार कराए दो भारतीय जहाज |
    कंधे पर बच्चे, सामने उफनता नाला... सिवनी का VIDEO देख दहल जाएंगे |
    'ईरान ने की मेरे बेटे को मारने की कोशिश', नेतन्याहू के दावे से मचा हड़कंप |
    स्कैम या कमाई? 25 अगस्त सस्पेंस के नाम पर एक शख्स ने बनाए ₹8.5 करोड़ रुपये! 1.61 लोगों ने दिए थे 500 रुपये |
    चिल्लूपार: हाता की विरासत, मठ की सियासत... सपा-बीजेपी के सामने बसपा ने चल दिया 'ठाकुर कार्ड'
    Advertisement