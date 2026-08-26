'हॉट और सेक्सी लग रही हो', मल्लिका शेरावत से बोले तेज प्रताप यादव, शरमाईं एक्ट्रेस फिर...

तेज प्रताप यादव को आपने अब तक सत्ता के मंच पर तहलका मचाते हुए देखा होगा. लेकिन अब भोजपुरी बवाल शो में उनका अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है. शो में तेज प्रताप बॉलीवुड की बोल्ड क्वीन मल्लिका शेरावत संग फ्लर्ट करते हुए नजर आए. दोनों की बॉन्डिंग फैंस का दिल जीत रही है.

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मल्लिका संग तेज प्रताप की मस्ती

'भोजपुरी बवाल' शो का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया गया है. प्रोमो में तेज प्रताप यादव और मल्लिका शेरावत किसी कैफे में बैठे चिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं. मल्लिका मस्तीभरे अंदाज में तेज प्रताप से शिकायत करती हुई दिखाई दीं. उन्होंने कहा- तेज जी, हम बिहार मिलने आए और आपने अभी तक हमें एक भी कॉम्प्लिमेंट नहीं दिया.

मल्लिका शेरावत ने फिर तेज प्रताप से पूछा- कैसी लग रही हूं मैं? तेज प्रताप ने मल्लिका की तारीफ में कहा- हॉट लग रही हैं और सेक्सी लग रही हैं. मल्लिका ने आगे तेज प्रताप को टीज करते हुए कहा- और ब्यूटीफुल....इस पर तेजू भइया बोले- ब्यूटीफुल तो हैं ही आप.

अपनी तारीफ सुनकर मल्लिका खुशी से चहकती हुई नजर आईं. उन्होंने फिर तेज प्रताप से पूछा- आपने मेरी फिल्म मर्डर नहीं देखी क्या? तेज प्रताप बोले- मर्डर देखी थी मैंने. मल्लिका ने फिर सवाल किया- कितनी बार देखी थी? इसपर उन्होंने जवाब दिया- बहुत बार देखी थी. ये बोलकर तेज प्रताप शरमाने लगे. उन्हें शरमाता हुआ देख मल्लिका खुशी से चहकती दिखाई दीं. तेज प्रताप ने फिर मल्लिका शेरावत के लिए बांसुरी भी बजाई.

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तेज प्रताप यादव और मल्लिका शेरावत के बीच की केमिस्ट्री और बॉन्ड फैंस को काफी पसंद आ रहा है. दोनों को साथ में इस तरह मस्ती मजाक और फ्लर्ट करते हुए देखना फैंस के लिए किसी बड़ी ट्रीट से कम नहीं है.

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