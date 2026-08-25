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करोड़ों की प्रॉपर्टी, लेकिन पानी निकालने का इंतजाम नहीं... बारिश ने दिखाया गुरुग्राम का हाल

गुरुग्राम रुग्राम में भारी बारिश ने सोमवार को शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया. कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं और लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे. इसी बीच एक कम्यूटर की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें उसने बताया कि बारिश और जलभराव के बीच उसे अपनी कार सड़क पर छोड़नी पड़ी और एक बाइक सवार ने उसे उसके घर तक पहुंचाया.

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सोमवार, 24 अगस्त को हुई तेज बारिश के बाद गुरुग्राम के कई हिस्सों में हालात बिगड़ गए (Photo: PTI)
सोमवार, 24 अगस्त को हुई तेज बारिश के बाद गुरुग्राम के कई हिस्सों में हालात बिगड़ गए (Photo: PTI)

दिल्ली-NCR में जरा सी तेज बारिश होती है तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जिस शहर की तस्वीरें सामने आने लगती हैं, वह है गुरुग्राम. लंबा ट्रैफिक जाम, बारिश में फंसे और परेशान लोग, सड़कों पर भरा पानी. एक तरफ इस शहर में भारत की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज और आलीशान इमारतें हैं, तो दूसरी तरफ बारिश होते ही जलभराव की समस्या शहर की प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल देती है.

मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम में बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट इमारतें और करोड़ों रुपये की लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन बारिश आते ही शहर की सड़कें पानी में डूब जाती हैं. कुछ ऐसी ही तस्वीरें सोमवार को भी सामने आईं, जब सोमवार को दिल्ली-NCR में तेज बारिश हुई. सोशल मीडिया पर लोगों ने जलभराव और ट्रैफिक में फंसे लोगों की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए.

300 करोड़ रुपये वाले वाले DLF इलाके तक बाइक से पहुंचा शख्स

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ट्रेडर और यूट्यूबर मानस अरोड़ा ने X पर लिखा कि एक बाइक राइडर ने मूसलाधार बारिश के बीच उनकी मदद की और उन्हें उनके DLF इलाके तक छोड़ दिया. उन्होंने अपने पोस्ट में इस इलाके को 300 करोड़ रुपये वाला DLF पड़ोस बताया. DLF के इस लग्जरी इलाके में करीब 300 करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी है. उन्होंने बताया कि पानी इतना भर गया था कि उन्हें अपनी कार रास्ते में ही छोड़नी पड़ी.

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यह भी पढ़ें: गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद एडवाइजरी जारी, स्कूल-कालेज और दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश

ट्रेडर और यूट्यूबर मानस अरोड़ा ने X पर अपनी तस्वीर और वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मूसलाधार बारिश के बीच एक बाइक राइडर ने उन्हें बचाया और उनके 300 करोड़ रुपये वाले DLF पड़ोस तक पहुंचाया. उन्होंने बताया कि जलभराव इतना ज्यादा था कि उन्हें अपनी कार सड़क पर ही छोड़नी पड़ी.

देखें वीडियो

मानस अरोड़ा की शेयर की गई तस्वीर में वह पानी में डूबी सड़क पर अपनी कार के पास खड़े नजर आ रहे हैं. वहीं, बाद में पोस्ट किए गए वीडियो में वह एक बाइक सवार के पीछे बैठे दिखाई देते हैं. बाइक सवार भरे हुए पानी के बीच से सावधानी के साथ उन्हें उनके इलाके तक ले जाता नजर आता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

मानस की पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा कि इतने बड़े पैमाने पर जलभराव होना हैरान करने वाला है और शहर के ड्रेनेज सिस्टम में कुछ तो गंभीर गड़बड़ है. वहीं, दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि 300 करोड़ का इलाका इस जलभराव को देखकर उतना प्रीमियम नहीं लग रहा.

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एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि जिस इलाके को लग्जरी और प्रीमियम लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, वहां सड़कों पर भरे पानी ने उसे मानो वाटरफ्रंट प्रॉपर्टी बना दिया हो. 

स्कूल बसें भी पानी में फंसीं

सोमवार, 24 अगस्त को हुई तेज बारिश के बाद गुरुग्राम के कई हिस्सों में हालात बिगड़ गए. जगह-जगह पानी भर गया और सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी सामने आए, जिनमें बच्चों को ले जा रही स्कूल बसें पानी से भरी सड़कों पर फंसी दिखाई दीं.
 

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