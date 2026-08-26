पहला कदम सिखाया था, अब बेटी ने कराई मां-बाप की पहली फ्लाइट... दिल छू लेगा वीडियो

कहते हैं रिश्तों में हर चीज रिवर्स होके आती है. ये रिश्ता है माता-पिता का , जब बच्चा पहला कदम आगे बढ़ाना सिखता है, तो मां की नजरों के सामने होते हैं, उसका अहसास होता है कि वो गिर नहीं सकता क्योंकि उसके साथ मां बाप का हाथ है. ये खुशी का पल होता है. बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाता है, ये खुशी भी मां-पिता का भरोसा है.जिंदगी की हर नई शुरुआत में उनका हाथ थामे रहते हैं. लेकिन एक दिन जिंदगी का पहिया ऐसा घूमता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और माता-पिता के सपनों को पूरा करने की बारी उनकी आ जाती है.

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सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही रिवर्स बैक से जुड़ा ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है.इंस्टाग्राम पर नैन्सी गुप्ता नाम की महिला ने अपने माता-पिता की पहली हवाई यात्रा का खूबसूरत वीडियो शेयर किया है. ये वो पल था अब बेटी की बारी है माता-पिता की खुशियों को पूरा करना.

वीडियो की शुरुआत विमान की खिड़की से दिखाई देने वाले शानदार नजारे से होती है. नीचे बादलों की चादर और ऊपर उड़ते विमान का पंख दिखाई देता है. स्क्रीन पर लिखा है- मेरे माता-पिता की नजर से यह दुनिया.

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इसके बाद वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा आता है. स्क्रीन पर माइ व्यूव लिखा दिखाई देता है. लेकिन यहां बेटी की नजर खिड़की से बाहर नहीं, बल्कि अपने माता-पिता पर है.

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जब पहला कदम था, तो मता-पिता थे साथ

वह कैमरे में अपने माता-पिता को कैद करती है, जो पहली बार विमान में बैठने का अनुभव ले रहे हैं. दोनों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देता है. उनकी मां कैमरे की तरफ मुड़कर मुस्कुराती हैं, मानो इस छोटे से पल में जिंदगी की बड़ी खुशी समा गई हो.

वीडियो के आखिर में नैन्सी अपनी सीट पर बैठकर सेल्फी लेती नजर आती हैं. लेकिन इस सफर में उनके लिए सबसे खास नजारा बादलों के ऊपर उड़ता विमान नहीं, बल्कि पहली बार उड़ान भरते उनके माता-पिता की खुशी थी.

वीडियो शेयर करते हुए नैन्सी ने लिखा कि जब मैं अपने पहले कदम चल रही थी, तब मेरे माता-पिता मेरा हाथ थामे हुए थे. और आज मैं उन्हें उनकी पहली फ्लाइट भरते देख रही हूं... जिंदगी एक पूरी साइकिल पूरा कर चुकी है.

ये वीडियो क्यों है खास

यही बात इस वीडियो को खास बनाती है वक्त. वक्त गुजरता है और एक दिन वही बच्चा अपने माता-पिता की किसी नई शुरुआत को कैमरे में कैद कर रहा होता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पल को बेहद भावुक बताया. किसी ने इसे 'फुल सर्कल मोमेंट' कहा तो किसी ने लिखा कि पहली बार चलने से लेकर माता-पिता की पहली उड़ान तक का यह सफर सीधे दिल को छू जाता है.

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वाकई, माता-पिता को जिंदगी की कोई नई खुशी देते वक्त बच्चे को शायद यही एहसास होता है कि समय कितनी खूबसूरती से पलटकर वहीं लौट आता है, जहां कभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर पहला कदम उठाना सिखाया था.

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