scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मई में आया रिजल्ट, अब सितंबर भी बीत रहा... SSC CGL क्रैक करने के बाद भी कैंडिडेट्स को क्यों नहीं मिल रही जॉइनिंग?

SSC CGL पास करके भी नौकरी की कुर्सी दूर रह जाए, तो अभ्यर्थी आखिर किससे सवाल करें? यही सवाल अब सैकड़ों चयनित उम्मीदवारों की नाराजगी का केंद्र बन गया है. फाइनल रिजल्ट में नाम आने के महीनों बाद भी कई विभागों में नियुक्ति पत्र और जॉइनिंग की राह अटकी हुई है.

Advertisement
X
SSC CGL पास युवाओं को नौकरी नहीं
SSC CGL पास युवाओं को नौकरी नहीं

कर्मचारी चयन आयोग (SSC CGL) परीक्षा 2025 में सफलता का परचम लहराने के बाद भी सैकड़ों चयनित उम्मीदवारों का सरकारी नौकरी शुरू करने का सपना अटका हुआ है. परीक्षा पास कर फाइनल रिजल्ट की लिस्ट में नाम आने के महीनों बाद भी कई विभागों में उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर यानी नियुक्ति पत्र और जॉइनिंग का इंतजार करना पड़ रहा है.

दरअसल, कैंडिडेट्स के फिजिकल टेस्ट और कागजी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन विभाग की ओर से जॉइनिंग लेटर को आगामी 'रोजगार मेले' (Rojgar Mela) से बांधे जाने के कारण पूरी प्रक्रिया रुकी हुई है.

सबसे ज्यादा अनिश्चितता CBIC यानी Central Board of Indirect Taxes & Customs के तहत चयनित अभ्यर्थियों के सामने बनी हुई है. इनमें CGST इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जैसे पदों पर चयनित उम्मीदवार शामिल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

पूर्व JSSC CGL कर्मचारियों का धरना जारी
पूर्व JSSC CGL कर्म‍ियों के प्रोटेस्ट में गोद में बच्चा लेकर पहुंची ASO
JSSC CGL समेत TDPL की सभी परीक्षाएं रद्द, सोरेन का ऐलान
देश के अलग-अलग विभागों में निकली हजारों नौकरियां.
SSC CGL से RSSB तक, इन विभागों में निकली हजारों नौकरियां
Jharkhand Students Protest
JSSC CGL स्कैम: अभय तिवारी के दूर के रिश्तेदारों की भी लगी लॉटरी!
Weather Update
दिल्ली से UP-बिहार-झारखंड तक अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट

पता हो कि इसी साल 18-19 जनवरी को परीक्षा का आयोजन किया गया था. 8 अप्रैल को संभावित रिजल्ट जारी हुआ और 14 मई को फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया था. इसके बाद कैडर अलॉकेशन भी हो गया. चयनित उम्मीदवारों को उम्मीद थी कि फाइनल रिजल्ट के तुरंत बाद दस्तावेज सत्यापन (DV) और जॉइनिंग की प्रक्रिया तेज होगी. लेकिन मई से सितंबर का समय आने के बाद भी CBIC के कई पदों के लिए नियुक्ति पत्र का इंतजार है.

बार-बार टल रही 'रोजगार मेले' की तारीख

चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि वे सरकार की 'रोजगार मेला' पहल का स्वागत करते हैं, लेकिन इसकी तारीखों में लगातार हो रहे बदलावों ने उनके करियर और निजी जीवन में असमंजस पैदा कर दिया है.

Advertisement

पहले रोजगार मेले की संभावित तारीख 5 सितंबर बताई गई थी, जिसे अब आगे बढ़ाकर 19 सितंबर कर दिया गया है. बार-बार तारीख टलने के कारण जिन युवाओं को नए शहरों में रीलोकेट होना है या अपनी मौजूदा नौकरियों से इस्तीफा देना है, उनके लिए निर्णय लेना बेहद मुश्किल होता जा रहा है.

'CBDT ने जारी कर दिए लेटर, तो CBIC को क्यों है मेले का इंतजार?'

चयनित उम्मीदवारों ने सवाल उठाया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT और मंत्रालय से जुड़े ASO पदों पर जॉइनिंग जुलाई में ही पूरी हो चुकी है. कई जोन में अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी हो गए, जबकि CGST और टैक्स असिस्टेंट के उम्मीदवार अब तक प्रशासनिक प्रक्रिया में फंसे हैं. उम्मीदवारों ने पूछा है कि जब एक ही भर्ती से बाकी पदों की जॉइनिंग हो सकती है, तो उनके साथ इतनी देर क्यों?

90 दिनों के 'नोटिस पीरियड' की भारी उलझन

''मेरा चयन सीजीएसटी (CGST) इंस्पेक्टर पद पर हुआ है और मेरा फिजिकल टेस्ट भी हो चुका है. मैं फिलहाल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं, जहां नियम के मुताबिक 90 दिनों का नोटिस पीरियड देना अनिवार्य है. अगर विभाग हमें पहले से अपॉइंटमेंट लेटर दे दे, तो हम अपनी मौजूदा कंपनी में इस्तीफा देकर फ्री हो सकेंगे. जॉइनिंग भले ही बाद में करवा लें, लेकिन लेटर मिलने से कम से कम अनिश्चितता तो खत्म होगी.''

-एक चयनित अभ्यर्थी (प्राइवेट कंपनी में कार्यरत)

 

रीलोकेशन और परिवार के रहने की समस्या

परीक्षा, परिणाम और फिजिकल टेस्ट जैसी तमाम जटिल प्रक्रियाओं को पार करने के बाद अब सब कुछ सिर्फ रोजगार मेले की वजह से रुका है. मुझे जॉइनिंग के लिए दूसरे शहर में रीलोकेट होना है और अपने परिवार को भी साथ रखना है. अगर समय पर जॉइनिंग लेटर मिल जाए, तो मैं पहले जाकर किराए का मकान ढूंढ सकूंगा, ताकि बाद में ड्यूटी के बीच इन सब कामों के लिए छुट्टियां न लेनी पड़ें.

- एक अन्य चयनित उम्मीदवार

 

औपचारिकता बाद में हो, प्रक्रिया तो शुरू की जाए

रोजगार मेले की तारीख पहले 5 सितंबर तय थी, अब 19 सितंबर हो गई है. अगर विभाग चाहे तो जॉइनिंग की कागजी प्रक्रिया करवाकर बाद में रोजगार मेले का सांकेतिक कार्यक्रम रख सकता है. लेकिन मेले के फेर में उम्मीदवारों के पास सिर्फ और सिर्फ अनिश्चित इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया है.

- एक अभ्यर्थी (नाम न छापने की शर्त पर)

 

अधिकारियों से ईमेल और पत्रों के जरिए गुहार

परेशान चयनित युवाओं ने सक्षम अधिकारियों और मंत्रालय को पत्र व ईमेल लिखकर गुहार लगाई है कि नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया को रोजगार मेले के इवेंट से अलग किया जाए. इसके अलावा, जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की है, ताकि पुलिस वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन और बाकी औपचारिकताएं समय पर पूरी हो सकें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Latest News in Hindi »
    मई में आया रिजल्ट, अब सितंबर भी बीत रहा... SSC CGL क्रैक करने के बाद भी कैंडिडेट्स को क्यों नहीं मिल रही जॉइनिंग? |
    लजीज खाने की जगह गंदगी और भिनभिनाती मक्खियां... मुंबई में Ayub रेस्तरां का लाइसेंस सस्पेंड |
    बांग्लादेश में हिंदू परिवार की हत्या को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन |
    54 की एक्ट्रेस ने रचाई दूसरी शादी, बेटे ने देखा मां का निकाह, शौहर की छिपाई पहचान |
    गंदगी, मक्खियां और खराब क्वालिटी के सामान... मुंबई के मशहूर रेस्टोरेंट Ayub’s का फूड लाइसेंस निलंबित |
    तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा, लोहे की रॉड बस में ऐसे घुसी |
    PAK को सबसे बड़ी चोट देने का ऐसे हुआ था फाइनल फैसला... ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी |
    योगी सरकार का बड़ा फैसला: बुजुर्गों से दुर्व्यवहार पड़ेगा भारी, संपत्ति से हाथ धोएंगे लापरवाह बच्चे! जानिए पूरा प्लान |
    कैमरे में कैद हुआ सरकारी स्कूलों का सच, देखें पंजाब आजतक |
    रूस में US का सीक्रेट प्लेन, अंदर थे CIA चीफ... क्या खिचड़ी पका रहे ट्रंप-पुतिन?
    Advertisement