लजीज खाने की जगह गंदगी और भिनभिनाती मक्खियां... मुंबई के Ayub रेस्तरां में छापे में क्या-क्या मिला?

मुंबई के फोर्ट इलाके के मशहूर खाने-पीने के ठिकाने Ayub's का फूड लाइसेंस महाराष्ट्र FDA ने निलंबित कर दिया है. 22 अगस्त को यहां जांच हुई थी, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़ी गंभीर कमियां पाई गई.

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जांच में अंडे जैसे हाई रिस्क खाद्य पदार्श रूम टेम्परेचर पर रखे हुए थे. कच्चे और पके खाने को भी ठीक से अलग करके नहीं रखा गया था. किचन और खाना तैयार करने वाली जगहों पर बहुत गंदगी थी. यहां पानी जमा हुआ था और बड़ी संख्या में मक्खियां भिनभिना रही थी. FDA के मुताबिक कीट नियंत्रण और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर कोई खास व्यवस्था नहीं थी.

खाद्य पदार्थों की जांच में भी गंभीर कमियां पाई गई. नियमों के भारी उल्लंघन को देखते हुए 23 अगस्त से Ayub's का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. FDA का कहना है कि यह नियमित निरीक्षण के बाद की गई कार्रवाई है.

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FDA ने अपने हालिया अभियान के दौरान अब तक लगभग 37 होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे फूड आउटलेट की जांच की. इनमें 31 आउटलेट्स को सुधार के लिए नोटिस दिया गया है जबकि Ayub's समेत चार आउटलेट के लाइसेंस ही रद्द कर दिए गए हैं.

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त्योहारी सीज़न के मद्देनजर राज्य में FDA फूड सेफ्टी को लेकर व्यापक अभियान चला रही है. FDA ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वाले आउटलेट्स के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

FDA की इस कार्रवाई के बीच बीते दिनों, पुणे की मशहूर पॉल बेकरी के खाने में कीड़ा मिलने का दावा किया गया था. पुणे में विमान नगर स्थित फीनिक्स मार्केटसिटी की 'पॉल बेकरी' के खाने में कीड़ा मिलने का दावा किया गया. पुणे निवासी विनोद तिलेकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बेकरी के खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता पर सवाल उठाए.

तिलेकर का कहना है कि उन्होंने 24 अगस्त को बेकरी से घर ले जाने के लिए खाना लिया था. घर पहुंचने पर उन्हें इस खाने में कीड़ा मिला. उन्होंने इस घटना पर चिंता जताते हुए बेकरी की स्वच्छता और गुणवत्ता पर उन्होंने सवाल उठाए हैं.

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