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नहर के तेज बहाव में फंसा था कुत्ता, CRPF जवान ने साथी संग बचाया, Video Viral

ट्रेनिंग के लिए जा रहे CRPF जवान अवनीश कुमार ने नहर में तेज बहाव के बीच फंसे कुत्ते को देखा तो तुरंत रुक गए. साथी जवान के साथ मिलकर उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाला. रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग जवानों के इस नेक काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो वायरल है (Photos: @gharkekalesh/X)
इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो वायरल है (Photos: @gharkekalesh/X)

देश की सुरक्षा में तैनात जवानों की बहादुरी के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन इस बार एक CRPF जवान अपने एक अलग तरह के नेक काम की वजह से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. ट्रेनिंग के लिए जा रहे जवान ने रास्ते में एक कुत्ते को तेज बहाव वाली नहर में फंसा देखा तो बिना देर किए उसे बचाने के लिए आगे बढ़ गया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे X अकाउंट Ghar Ke Kalesh ने शेयर किया है. वीडियो में CRPF जवान अवनीश कुमार एक दूसरे जवान के साथ मिलकर नहर में बह रहे कुत्ते को बाहर निकालते नजर आ रहे हैं.

तेज बहाव में फंसा था कुत्ता

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वीडियो में अवनीश कुमार कैमॉफ्लाज यूनिफॉर्म और पीठ पर बैग के साथ नहर के किनारे नजर आते हैं. नीचे की तरफ तेज बहाव में एक भूरे रंग का कुत्ता पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था.

कुत्ता लगातार पानी के बहाव से जूझ रहा था. हालात देखकर जवान तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़े. अवनीश चट्टानों के किनारे बैठकर पानी की तरफ पहुंचे और कुत्ते को पकड़ने की कोशिश करने लगे.

देखें वीडियो

दूसरे जवान ने भी दिया साथ

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कुछ ही देर में एक और जवान वहां पहुंच गया. दोनों ने मिलकर सावधानी से कुत्ते को पकड़ा और उसे पानी के तेज बहाव से बाहर खींच लिया.

कुत्ते को नहर से निकालकर चट्टानों पर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया. पानी से पूरी तरह भीगे कुत्ते को बहाव से दूर करने के बाद जवानों ने राहत की सांस ली. वीडियो के आखिर में एक जवान के चेहरे पर सफल रेस्क्यू की खुशी भी नजर आती है.

ट्रेनिंग के लिए जा रहा था जवान

वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक, अवनीश कुमार ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर नहर में बहते कुत्ते पर पड़ी. उन्होंने अपने साथी जवान के साथ मिलकर बिना किसी देरी के कुत्ते को बचाने का फैसला किया.

लोगों ने जवानों को किया सलाम

इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग CRPF जवानों की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने उनके इस काम को इंसानियत और दया की मिसाल बताया.

एक यूजर ने जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि यह ऐसा काम है जिसके लिए उन्हें सलाम किया जाना चाहिए. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि कुत्ता बेहद किस्मत वाला था कि सही समय पर जवानों की नजर उस पर पड़ गई.

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वीडियो ने एक बार फिर दिखाया कि वर्दी के पीछे सिर्फ एक जवान नहीं, बल्कि जरूरतमंद की मदद करने वाला एक संवेदनशील इंसान भी होता है.


(नोट: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर आधारित है. aajtak.in वीडियो में किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है.)

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