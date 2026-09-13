सलमान अली आगा ने मैदान पर ला दिया भूचाल, ठोक डाला तिहरा शतक! बेइज्जती का दिया तगड़ा जवाब

पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की टीम एक भी मुकाबला जीतने या ड्रॉ करने में सफल नहीं हो सकी.

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पाकिस्तानी खिलाड़ियों के निराशाजनक प्रदर्शन देखकर क्रिकेट बोर्ड ने बीच सीरीज में ही बड़े फेरबदल करते हुए कुछ खिलाड़ियों को वापस अपने देश बुला लिया था. इन खिलाड़ियों में सलमान अली आगा का नाम भी शामिल था.

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट दौरे पर कुछ ही दिनों बाद सलमान अली आगा को एकाएक टीम से बाहर कर दिया गया और पाकिस्तान वापस भेज दिया गया. अचानक हुए इस फैसले से हर कोई हैरान था, लेकिन सलमान ने बिना कोई बयानबाज़ी किए शांत रहते हुए बोर्ड के फैसले को स्वीकार कर लिया.

पाकिस्तान आने के बाद आगा ने सीधे घरेलू क्रिकेट का रुख किया और वापस अपनी बेसिक्स पर काम करना शुरू किया. प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड-I के शुरुआती मुकाबले में किंग्समैन एकेडमी की तरफ से खेलते हुए सलमान अली आगा ने गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए.

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Triple century for Salman Ali Agha playing for Kingsmen in the President’s Cup final 💯 pic.twitter.com/4GLiZ8HbiA — Usman (@jamilmusman_) September 13, 2026

जब वो बल्लेबाजी करने आए तो टीम संकट में थी, लेकिन उन्होंने मोहम्मद सुलेमान के साथ मिलकर पारी को संभाला और मैच का पूरा रुख ही पलट दिया. सलमान ने नाबाद 300 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर सेलेक्टर्स को अपना सबसे बड़ा जवाब दिया. उन्होंने 336 गेंदों में नाबाद 300 रन बनाए.

सलमान की इस धमाकेदार पारी पर उनकी पत्नी ने भी सोशल मीडिया पर एक खास मैसेज शेयर किया, जो खूब वायरल हो रहा है. हाल ही में अपनी जगह गंवाने वाले सलमान के लिए यह तिहरा शतक एक बार फिर पाकिस्तान टेस्ट टीम में दोबारा जगह बनाने की एक मजबूत दावेदारी है.

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