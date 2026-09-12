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बिट्टू तबाही का कमाल! CEO ने दिया जॉब ऑफर, अब डच NGO से बातचीत का दावा

सुरेंद्र सिंह चौधरी, जो बिट्टू तबाही के नाम से मशहूर हैं, ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने दावा किया है कि इस वीडियो में वह नीदरलैंड्स की एक एनजीओ के सदस्य के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं.

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उनके प्रयासों की तारीफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी की थी (Photo:Insta/@Bittu.Tabahi)
उनके प्रयासों की तारीफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी की थी (Photo:Insta/@Bittu.Tabahi)

मध्य प्रदेश की अजनार रिवर को अकेले साफ कर सोशल मीडिया पर छाए सुरेंद्र सिंह चौधरी उर्फ बिट्टू तबाही एक बार फिर चर्चा में हैं. नदी की सफाई के बाद अब उनकी नजर दुनिया के पर्यावरण के लिए काम करने पर है. दरअसल, द ओशन क्लीनअप के सीईओ और फाउंडर बॉयन स्लैट ने उन्हें सोशल मीडिया पर अपने साथ काम करने का ऑफर दिया था. अब बिट्टू तबाही ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दावा किया है कि उन्होंने इस संस्था के एक प्रतिनिधि के साथ बातचीत की है. उन्होंने इसका वीडियो भी शेयर किया है.

बिट्टू ने इंस्टा पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा- मीटिंग विद ओशन कंपनी और साथ में लाल दिल वाला इमोजी लगाया. वीडियो में वह एक कमरे में बैठे नजर आ रहे हैं. उनके साथ एक और शख्स मौजूद है. दोनों वीडियो कॉल के जरिए सामने मौजूद व्यक्ति से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: कौन है 'बिट्टू तबाही', जिनके मुरीद हुए केविन पीटरसन, विदेश से भी मिला नौकरी का ऑफर

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बॉयन स्लैट ने दिया था सीधा जॉब ऑफर

दरअसल, बिट्टू तबाही के काम की सोशल मीडिया पर तारीफ करते हुए एक पोस्ट शेयर की गई थी. इसी पोस्ट पर द ओशन क्लीनअप के फाउंडर और CEO बॉयन स्लैट ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था- कम वर्क फॉर अस. यानी उन्होंने बिट्टू को अपनी संस्था के साथ काम करने का न्योता दिया था.

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देखें वीडियो

इसके बाद बिट्टू ने अब द ओशन क्लीनअप के प्रतिनिधि के साथ अपनी बातचीत का वीडियो शेयर किया है. हालांकि, वीडियो में बातचीत के दौरान क्या चर्चा हुई, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़ें: न कोई शिकायत, न किसी का इंतजार... नमामि गंगे ने शेयर किया 'बिट्टू तबाही' का वीडियो, जिसने अकेले साफ कर दी अजनार नदी

वीडियो पर लोगों ने क्या कहा?

बिट्टू के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं. एक यूजर ने लिखा कि उन्हें अपनी मेहनत से यह मौका मिला है और अब उन्हें नई यात्रा शुरू करनी चाहिए. दूसरे यूजर ने उन्हें “बिना केप वाला असली हीरो” बताया.

एक अन्य शख्स ने लिखा कि उन्हें सिर्फ भारत के बारे में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सोचना चाहिए. कई लोगों ने कमेंट में बिट्टू के लिए न्यू जर्नी विल स्टार्ट सून लिखा.

कौन हैं बिट्टू तबाही?

21 साल के सुरेंद्र सिंह चौधरी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा के रहने वाले हैं. उन्होंने अजनार रिवर में फैले कचरे को साफ करने का बीड़ा उठाया था. वह सफाई करते हुए लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे. धीरे-धीरे उनके वीडियो वायरल हो गए और उनके काम की देशभर में चर्चा होने लगी.

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उनके प्रयासों की तारीफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी की थी. मुख्यमंत्री ने बिट्टू से मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि उनके संकल्प ने समाज को यह संदेश दिया कि बदलाव के लिए हमेशा बड़ी भीड़ जरूरी नहीं होती, कभी-कभी एक ईमानदार पहल भी बड़ा बदलाव ला सकती है.

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