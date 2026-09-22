4.5 घंटे में 585 किलो कचरा साफ! बिट्टू तबाही पहुंचे दिल्ली, यमुना की शुरू की सफाई

मध्य प्रदेश की अजनार नदी की सफाई को लेकर चर्चा में आए सुरेंद्र सिंह चौधरी, जिन्हें सोशल मीडिया पर बिट्टू तबाही के नाम से जाना जाता है, अब दिल्ली की यमुना तक पहुंच गए हैं. उन्होंने 20 सितंबर को स्थानीय लोगों और वॉलंटियर्स के साथ मिलकर यमुना किनारे सफाई अभियान चलाया. करीब साढ़े चार घंटे चले इस अभियान में 585 किलो कचरा हटाया गया.

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बिट्टू तबाही पिछले कुछ समय से देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर लोगों को सार्वजनिक जगहों को साफ रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं. अजनार नदी की सफाई के दौरान बनाए गए उनके वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आए थे. इसके बाद उनके काम पर द ओशन क्लीनअप के संस्थापक और सीईओ बोयान स्लैट की भी नजर पड़ी. उन्होंने बिट्टू तबाही को अपने संगठन के साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया था.अब उन्होंने मध्य प्रदेश से बाहर निकलकर अपने सफाई अभियान का दायरा बढ़ा दिया है.

दिल्ली क्यों आए बिट्टू तबाही?

21 सितंबर को साझा किए गए एक वीडियो में बिट्टू तबाही ने दिल्ली में अपने पहले सफाई अभियान के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि वह काफी समय से यमुना नदी के लिए काम करना चाहते थे.

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उनके मुताबिक, अलग-अलग राज्यों में जाकर सफाई को लेकर जागरूकता फैलाना उनके अभियान का हिस्सा है. इसी दौरान उनके वीडियो फिलिप मॉरिस तक पहुंचे. कंपनी ने दिल्ली में इस पहल को सहयोग दिया और सफाई अभियान आयोजित करने में मदद की.

देखें वीडियो

बिट्टू तबाही ने बताया कि वर्ल्ड क्लीनअप डे के मौके पर यमुना के किनारे सफाई अभियान चलाया गया. इस दौरान स्थानीय लोगों और वॉलंटियर्स ने भी उनके साथ मिलकर कचरा हटाया.

यमुना किनारे मिला प्लास्टिक और धार्मिक कचरा

यमुना के किनारे सफाई के दौरान टीम को कई तरह का कचरा मिला. इसमें प्लास्टिक, फूल-मालाएं और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी सामग्री शामिल थी.बिट्टू तबाही ने वीडियो में बताया कि नदी किनारे काफी मात्रा में कचरा जमा था. टीम ने कई घंटे तक लगातार सफाई की और वहां मौजूद कचरे को एक जगह इकट्ठा किया.करीब साढ़े चार घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान कुल 585 किलो कचरा हटाया गया.

उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी इस अभियान की जानकारी साझा की. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने बताया कि 20 सितंबर को वर्ल्ड क्लीनअप डे के मौके पर यमुना किनारे साढ़े चार घंटे तक सफाई की गई और इस दौरान 585 किलो कचरा हटाया गया.उन्होंने सफाई अभियान में शामिल स्थानीय लोगों और वॉलंटियर्स का शुक्रिया भी अदा किया.

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दिल्ली के बाद अब गुरुग्राम की बारी

बिट्टू तबाही का यह अभियान दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाला है. उन्होंने बताया कि उनका अगला पड़ाव गुरुग्राम का खेड़की दौला होगा.उन्होंने इस पहल में सहयोग के लिए फिलिप मॉरिस का धन्यवाद किया और लोगों से अगले सफाई अभियान में शामिल होने की अपील भी की.

मध्य प्रदेश की अजनार नदी से शुरू हुई बिट्टू तबाही की सफाई मुहिम अब दिल्ली की यमुना तक पहुंच चुकी है. यमुना किनारे एक ही अभियान में 585 किलो कचरा हटाने के बाद अब उनकी नजर गुरुग्राम पर है. उनका यह अभियान अलग-अलग शहरों में सार्वजनिक जगहों की सफाई को लेकर लोगों को जोड़ने की कोशिश के तौर पर आगे बढ़ रहा है.

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