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जैसे ही आया अनंत सिंह की बेटी का वेडिंग कार्ड, लोग क्यों सर्च कर रहे अमेरिका का ये शहर?

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी काफी चर्चा में है. शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर आने के बाद अब लोग अमेरिका के जॉर्जिया के बारे में सर्च कर रहे हैं.

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अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को होनी है. (Photo: ITG)
अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को होनी है. (Photo: ITG)

बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों चर्चा में है. शादी की भव्य तैयारियों के बीच अब उनका वेडिंग कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लेकिन, इस कार्ड की वजह से सिर्फ शादी ही चर्चा में नहीं है, बल्कि अमेरिका का एक शहर भी लोगों की दिलचस्पी का केंद्र बन गया है. कार्ड सामने आने के बाद लोग गूगल पर अमेरिका के जॉर्जिया स्टेटऔर उससे जुड़े शहर के बारे में सर्च कर रहे हैं.

गूगल ट्रेंड्स के सर्च डेटा में भी पिछले कुछ घंटों के दौरान जॉर्जिया को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ती दिखाई दे रही है. इसकी वजह शादी के कार्ड में दर्ज एक जानकारी है. दरअसल, कार्ड में दूल्हे ऋषिकेश कुमार के नाम के साथ उनकी शैक्षणिक योग्यता का भी जिक्र किया गया है. इसमें बताया गया है कि उन्होंने अमेरिका के अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए की  पढ़ाई की है. इसी जानकारी के बाद लोगों की उत्सुकता इस अमेरिकी शहर को लेकर बढ़ गई.

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सोशल मीडिया पर कार्ड की तस्वीर सामने आने के बाद लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जॉर्जिया कहां है और वहां की यूनिवर्सिटी में किस तरह की पढ़ाई होती है. साथ ही लोग सच कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी का क्यूएस रैंकिंग में कौनसा स्थान है. साथ ही लोग इस शहर के बारे में भी सर्च कर रहे हैं. 

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बता दें कि जॉर्जिया अमेरिका के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में स्थित एक राज्य है. इसकी राजधानी अटलांटा है. यह अमेरिका के प्रमुख शहरों में गिना जाता है. अटलांटा कारोबार, परिवहन, शिक्षा और संस्कृति के लिहाज से भी अहम जगह रखता है. इसी शहर में जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी है. यह एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है, जहां बिजनेस समेत कई विषयों की पढ़ाई होती है.

25 नवंबर को होनी है शादी

बता दें कि अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी ऋषिकेश कुमार से 25 नवंबर को होनी है. ऋषिकेश बिहार के पटना जिले के बिहटा के रहने वाले हैं. शादी की तैयारियों और समारोह के भव्य आयोजन को लेकर पहले से ही चर्चा है. अब शादी का कार्ड सामने आने के बाद दूल्हे की पढ़ाई और उससे जुड़े अमेरिकी शहर को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है.
 

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