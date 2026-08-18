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इसे कहते हैं रईसी... सिर्फ बालों पर हर महीने 29 हजार रुपये खर्च करती है महिला, बताई वजह

दुनिया के सुपर रिच लोगों के लिए समय की कीमत कितनी ज्यादा होती है, अमेरिका की इस अटॉर्नी की कहानी इसका दिलचस्प उदाहरण है. वह हर महीने बालों पर 25 हजार रुपये से ज्यादा खर्च करती हैं.

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मैडी के लिए यह सिर्फ बालों को खूबसूरत दिखाने का मामला नहीं है (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)
मैडी के लिए यह सिर्फ बालों को खूबसूरत दिखाने का मामला नहीं है (सांकेतिक तस्वीर-Pexel)

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपना समय बचाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. सुपर रिच लोगों की जिंदगी में तो समय की कीमत अक्सर पैसे से भी ज्यादा मानी जाती है. यही बात अमेरिका की एक अटॉर्नी की कहानी से समझी जा सकती है. वह हर महीने अपने बाल सेट करवाने यानी सैलून ब्लोआउट पर करीब 300 डॉलर यानी 29 हजार रुपये से ज्यादा खर्च करती हैं. उनका कहना है कि वह असल में बालों पर नहीं, बल्कि अपना समय खरीद रही हैं.

कौन हैं मैडी जॉनसन

बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, लॉस एंजिलिस में रहने वाली 30 साल की मैडी जॉनसन अटॉर्नी और बिजनेस अफेयर्स एग्जीक्यूटिव हैं. पिछले साल अगस्त में अपने जन्मदिन पर उन्होंने खुद को सैलून ब्लोआउट का तोहफा दिया था. उस वक्त वह लंबे वर्किंग आवर्स, फिटनेस, शादी की तैयारियों, घर के काम और रिश्तों के बीच तालमेल बिठाने में व्यस्त थीं.

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शुरुआत में उन्होंने इसे सिर्फ एक बार आजमाया था, लेकिन धीरे-धीरे यह उनकी रेगुलर रूटीन का हिस्सा बन गया. अब वह करीब हर पांचवें दिन सैलून जाती हैं.

बालों पर हर महीने 25 हजार से ज्यादा खर्च

मैडी के मुताबिक, एक ब्लोआउट में करीब 45 मिनट से एक घंटे का समय लगता है. अगर वह यही काम घर पर खुद करतीं, तो बाल धोने, सुखाने और स्टाइल करने में करीब दो घंटे लग जाते.

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यही वजह है कि वह इस खर्च को समय की बचत के तौर पर देखती हैं. उनका कहना है, "मैं असल में अपना समय वापस खरीद रही हूं."

मैडी के लिए यह सिर्फ बालों को खूबसूरत दिखाने का मामला नहीं है. उनका मानना है कि बाल प्रोफेशनली स्टाइल होने से उन्हें ऑफिस में ज्यादा कॉन्फिडेंट और पॉलिश्ड महसूस होता है.

ब्लोआउट के हिसाब से करती हैं वर्कआउट

मैडी अपने वर्कआउट का शेड्यूल भी ब्लोआउट के हिसाब से तय करती हैं. अगर उन्हें इंटेंस कार्डियो, हॉट योगा या हेवी लेग वर्कआउट करना हो, तो वह इसे सैलून अपॉइंटमेंट के आसपास रखती हैं.इसका मकसद यह है कि ज्यादा पसीना आने वाली एक्सरसाइज के बाद बाल खराब न हों और ब्लोआउट ज्यादा दिनों तक टिका रहे.

99 डॉलर से शुरू हुआ खर्च 300 डॉलर के पार पहुंचा

मैडी ने जब शुरुआत की थी, तब उनकी सैलून मेंबरशिप 99 डॉलर महीने की थी. इसमें दो ब्लोआउट शामिल थे. लेकिन जैसे-जैसे सैलून जाने की frequency बढ़ी, उनका मासिक खर्च भी बढ़ता गया.

बाद में उनका बिल टैक्स और टिप से पहले करीब 315 डॉलर तक पहुंच गया. इसके बाद उन्होंने 565 डॉलर में 12 ब्लोआउट का पैकेज लिया. इससे उनका औसत मासिक खर्च करीब 282 डॉलर रह गया.

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सैलून में भी काम निपटाती हैं

मैडी का कहना है कि ब्लोआउट के दौरान बचा हुआ समय भी उनके लिए बेकार नहीं जाता. वह सैलून में बैठकर ईमेल का जवाब देती हैं, वीडियो एडिट करती हैं और अपना शेड्यूल प्लान करती हैं.

उनके मुताबिक, जब वह अच्छा दिखती और महसूस करती हैं तो ज्यादा प्रोडक्टिव भी रहती हैं. इसलिए उन्हें लगता है कि यह खर्च उनके लिए फायदे का सौदा है.

ब्लोआउट को ज्यादा दिन तक कैसे रखती हैं

मैडी अपने बालों को गीला होने से बचाने के लिए नहाते समय शावर कैप पहनती हैं. जरूरत पड़ने पर वह ड्राई शैम्पू का इस्तेमाल करती हैं. बालों को दोबारा सेट करने के लिए हेयर ऑयल और कर्लिंग आयरन का भी इस्तेमाल करती हैं.

वह मानती हैं कि पांचवें दिन उनके बाल पहले दिन जैसे नहीं दिखते, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि सैलून पर किया गया खर्च उनके समय के मुकाबले सही है.

मैडी का कहना है कि कुछ लोग अपने नाखूनों की देखभाल के लिए पैसे खर्च करते हैं, जबकि वे यह काम खुद भी कर सकते हैं. उनके मुताबिक, बालों पर किया जाने वाला उनका खर्च भी इसी तरह की सुविधा है.
 

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