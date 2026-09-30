scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

77 साल के दादा ने फ्लाइट में AI से बनवाया बिजनेस प्लान, ChatGPT को बोले- 'सर'

फ्लाइट में साथ बैठे 77 साल के बुजुर्ग को ChatGPT की मदद से नया बिजनेस प्लान बनाते देख टेक प्रोफेशनल हैरान रह गया. खास बात थी AI से बात करने का उनका अंदाज.

Advertisement
X
इस पूरे वाकये को X पर Teknosaur नाम के यूजर ने शेयर किया (Photos: @theteknosaur/X)
इस पूरे वाकये को X पर Teknosaur नाम के यूजर ने शेयर किया (Photos: @theteknosaur/X)

फ्लाइट में आमतौर पर लोग सफर के दौरान आराम करते हैं, फिल्म देखते हैं या फोन चलाते हैं. लेकिन एक 77 साल के शख्स ने इसी सफर के दौरान अपने बिजनेस का प्लान बनाना शुरू कर दिया. खास बात यह थी कि इस काम में उनका साथ दे रहा था ChatGPT.

एक टेक प्रोफेशनल की फ्लाइट में उनके साथ बैठे यात्री की पहचान 77 साल के एक ऐसे शख्स के रूप में हुई, जो वर्टिकल फार्मिंग का बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे थे. वह अपने फोन पर ChatGPT की मदद से बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे थे.

इस पूरे वाकये को X पर Teknosaur नाम के यूजर ने शेयर किया. उन्होंने फ्लाइट में बैठे बुजुर्ग यात्री की तस्वीरें भी पोस्ट कीं. उनके मुताबिक, फ्लाइट उड़ान भरने से पहले ही वह शख्स ChatGPT के साथ अपने वर्टिकल फार्मिंग बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

Madagascar albino killings
क्यों यहां आंखों के लिए हो रही हत्या? लोगों के सिर काटकर ले जा रहे हत्यारे
switzerland work culture,
ये होती है लाइफ! स्विस कपल ने भारतीय को दिखाई जिंदगी की दूसरी तस्वीर
सिर्फ 10 सेकंड के अंदर तस्वीर में छिपी 3 गलतियां खोजनी हैं. ( Photo: Pinterest)
तस्वीर में 3 गलतियां खोज पाएंगे आप, 10 सेकंड का चैलेंज
क्या आप बिना जवाब देखे सभी बिल्लियों को ढूंढ सकते हैं? ( Photo: Pinterest)
सब 12 ही खोज पाते हैं, मगर हैं 16! आप खोज सकते हैं सारी बिल्लियां?
Donald Trump, Trump AI pact, Trump AI agreement
जहां किए ट्रंप ने साइन, उसके नीचे लिखी थी अमेरिका की गलत स्पेलिंग!

यह भी पढ़ें: ये Unites State क्या है? ट्रंप के साइन किए कागज पर दिखा अमेरिका का ये नाम

लेकिन टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा जिस बात ने उनका ध्यान खींचा, वह थी उस शख्स का ChatGPT से बात करने का अंदाज.

Advertisement

वह AI से बात करते समय उसे बेहद सम्मान के साथ संबोधित कर रहे थे और ChatGPT को 'सर' कह रहे थे. यानी उम्र के इस पड़ाव पर भी वह नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के साथ-साथ उससे उसी तरह शालीनता से बात कर रहे थे, जैसे किसी इंसान से करते हैं.

जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर पहुंची, लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया. कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर भविष्य में कभी AI या मशीनें इंसानों के खिलाफ हो गईं, तो यह बुजुर्ग शायद सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ChatGPT से हमेशा 'प्लीज' और 'थैंक यू' कहकर बात की है.

कुछ यूजर्स ने मजाक में यह भी कहा कि भविष्य के AI 'ओवरलॉर्ड्स' उन लोगों को जरूर याद रखेंगे, जिन्होंने उनके साथ हमेशा विनम्रता से व्यवहार किया.

यह भी पढ़ें: '7 घंटे काम भी ज्यादा है!' स्विस कपल ने भारतीय को दिखाई जिंदगी की दूसरी तस्वीर

हालांकि, इस घटना का एक दूसरा पहलू भी लोगों को पसंद आया. कई यूजर्स ने इसे अलग-अलग पीढ़ियों के बीच बदलती टेक्नोलॉजी की एक प्यारी मिसाल बताया.

कभी बच्चे अपने माता-पिता से लगातार सवाल पूछा करते थे. अब वही जिज्ञासा कई लोग AI के सामने लेकर जा रहे हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि सवालों के जवाब देने के लिए अब सामने इंसान नहीं, बल्कि ChatGPT है.

Advertisement

77 साल की उम्र में वर्टिकल फार्मिंग जैसा नया बिजनेस आइडिया तलाशना और उसके लिए AI की मदद लेना दिखाता है कि नई टेक्नोलॉजी सीखने और इस्तेमाल करने की कोई तय उम्र नहीं होती.वर्टिकल फार्मिंग खेती का ऐसा तरीका है जिसमें फसलें जमीन पर फैलाकर उगाने के बजाय ऊंचाई की तरफ कई लेयर या मंजिलों में उगाई जाती हैं.

और शायद इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात बिजनेस आइडिया नहीं, बल्कि वह छोटा-सा शब्द है- 'सर'.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    साइकिल से घर लौट रहे थे दो बच्चे, उफनते नाले में बह गई साइकिल... 12 साल के बच्चे की मौत, एक की बच गई जान |
    Asian Games Cricket: बिना मैच खेले फाइनल में पहुंचेगी टीम इंडिया? क्या गोल्ड भी पक्का! |
    एशियन गेम्स में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन, एक ही दिन में भारत ने जीते चार गोल्ड मेडल! |
    5 मिनट का स्क्रॉल, 2 घंटे कैसे? Gen Z बार-बार क्यों खोलती है इंस्टाग्राम? |
    ऑनलाइन बेटिंग, 9 लाख का नुकसान और जिंदगी खत्म... किस ट्रैप में फंसता गया 23 साल का युवक? |
    चुनाव आयोग तक मार्च, 5 बड़ी रैलियां, 20 दल... INDIA ब्लॉक ने बनाया सरकार को 'चौतरफा' घेरने का प्लान |
    बुखार के साथ दिख रहे ये लक्षण हो सकते हैं खतरनाक, होती है हेल्थ इमरजेंसी, डॉक्टर से जानें क्या करें |
    How to Make Soft Aloo Paratha: बेलते ही फट जाता है आलू का पराठा? अपनाएं शेफ रणवीर की ट्रिक, बनेगा रुई जैसा सॉफ्ट और फूला-फूला |
    राफेल में लगेंगे भारतीय हथियार, फ्रांस ने कहा- हम तरीका निकालेंगे |
    तीन घंटे गली की रेकी, फिर घर में घुसे... 70 साल की बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या, गहने लेकर फरार हुए आरोपी
    Advertisement