77 साल के दादा ने फ्लाइट में AI से बनवाया बिजनेस प्लान, ChatGPT को बोले- 'सर'

फ्लाइट में आमतौर पर लोग सफर के दौरान आराम करते हैं, फिल्म देखते हैं या फोन चलाते हैं. लेकिन एक 77 साल के शख्स ने इसी सफर के दौरान अपने बिजनेस का प्लान बनाना शुरू कर दिया. खास बात यह थी कि इस काम में उनका साथ दे रहा था ChatGPT.

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एक टेक प्रोफेशनल की फ्लाइट में उनके साथ बैठे यात्री की पहचान 77 साल के एक ऐसे शख्स के रूप में हुई, जो वर्टिकल फार्मिंग का बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे थे. वह अपने फोन पर ChatGPT की मदद से बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे थे.

इस पूरे वाकये को X पर Teknosaur नाम के यूजर ने शेयर किया. उन्होंने फ्लाइट में बैठे बुजुर्ग यात्री की तस्वीरें भी पोस्ट कीं. उनके मुताबिक, फ्लाइट उड़ान भरने से पहले ही वह शख्स ChatGPT के साथ अपने वर्टिकल फार्मिंग बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे थे.

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लेकिन टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा जिस बात ने उनका ध्यान खींचा, वह थी उस शख्स का ChatGPT से बात करने का अंदाज.

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वह AI से बात करते समय उसे बेहद सम्मान के साथ संबोधित कर रहे थे और ChatGPT को 'सर' कह रहे थे. यानी उम्र के इस पड़ाव पर भी वह नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के साथ-साथ उससे उसी तरह शालीनता से बात कर रहे थे, जैसे किसी इंसान से करते हैं.

जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर पहुंची, लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया. कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर भविष्य में कभी AI या मशीनें इंसानों के खिलाफ हो गईं, तो यह बुजुर्ग शायद सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ChatGPT से हमेशा 'प्लीज' और 'थैंक यू' कहकर बात की है.

कुछ यूजर्स ने मजाक में यह भी कहा कि भविष्य के AI 'ओवरलॉर्ड्स' उन लोगों को जरूर याद रखेंगे, जिन्होंने उनके साथ हमेशा विनम्रता से व्यवहार किया.

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हालांकि, इस घटना का एक दूसरा पहलू भी लोगों को पसंद आया. कई यूजर्स ने इसे अलग-अलग पीढ़ियों के बीच बदलती टेक्नोलॉजी की एक प्यारी मिसाल बताया.

कभी बच्चे अपने माता-पिता से लगातार सवाल पूछा करते थे. अब वही जिज्ञासा कई लोग AI के सामने लेकर जा रहे हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि सवालों के जवाब देने के लिए अब सामने इंसान नहीं, बल्कि ChatGPT है.

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77 साल की उम्र में वर्टिकल फार्मिंग जैसा नया बिजनेस आइडिया तलाशना और उसके लिए AI की मदद लेना दिखाता है कि नई टेक्नोलॉजी सीखने और इस्तेमाल करने की कोई तय उम्र नहीं होती.वर्टिकल फार्मिंग खेती का ऐसा तरीका है जिसमें फसलें जमीन पर फैलाकर उगाने के बजाय ऊंचाई की तरफ कई लेयर या मंजिलों में उगाई जाती हैं.

और शायद इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात बिजनेस आइडिया नहीं, बल्कि वह छोटा-सा शब्द है- 'सर'.

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