बुर्ज खलीफा पर हिंदी में दी गई दिवाली की बधाई, रोशनी से जगमगाया दुबई का आसमान

दिवाली का त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस बार दिवाली की रौनक दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर भी देखने को मिली. यहां इमारत की पूरी बाहरी सतह पर रोशनी के जरिए 'हैप्पी दिवाली' का संदेश दिखाया गया. यह संदेश हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में था.

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बुर्ज खलीफा पर दिवाली की शुभकामनाओं का यह खास नजारा सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया. इमारत के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से इसका वीडियो भी शेयर किया गया. इसे देखकर भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स काफी खुश नजर आए. कई लोगों ने इस पहल की तारीफ की और दुबई को दिवाली की शुभकामनाएं दीं.

बुर्ज खलीफा पर हिंदी और अंग्रेजी में दिखा दिवाली का संदेश

दुबई की पहचान मानी जाने वाली बुर्ज खलीफा पर इस बार दिवाली के मौके पर खास लाइट शो किया गया. इमारत पर रंग-बिरंगी रोशनी के बीच 'हैप्पी दिवाली' लिखा दिखाई दिया. यह संदेश हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिखाया गया. बुर्ज खलीफा के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया कि रोशनी के इस त्योहार पर सभी के जीवन में खुशी और समृद्धि आए. यह नजारा इसलिए भी खास रहा, क्योंकि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और यहां किसी त्योहार के मौके पर इस तरह की रोशनी देखना लोगों का ध्यान खींचता है.

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सोशल मीडिया पर भारतीयों ने जताई खुशी

बुर्ज खलीफा पर दिवाली की शुभकामनाएं देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी खुशी जाहिर की. कई भारतीयों ने कमेंट में लिखा कि उन्हें यह देखकर गर्व महसूस हो रहा है कि दुनिया की मशहूर इमारतों में से एक पर उनके त्योहार को इतनी खूबसूरती से दिखाया गया. एक यूजर ने लिखा कि वह भारत से है और सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता है. वहीं, एक दूसरे यूजर ने कहा कि बुर्ज खलीफा पर भारत के सबसे बड़े त्योहार को इस तरह दिखाना देखकर सभी भारतीयों को खुशी हुई. कुछ लोगों ने दुबई और वहां रहने वाले लोगों को भी दिवाली की बधाई दी. कई यूजर्स ने इस लाइट शो को खूबसूरत और शानदार बताया.

त्योहारों पर रोशनी से जगमगाता है बुर्ज खलीफा

बुर्ज खलीफा पर दिवाली के अलावा भी कई खास मौकों और त्योहारों पर लाइट शो किया जाता है. यहां अलग-अलग देशों के राष्ट्रीय दिवस, नए साल और दूसरे बड़े आयोजनों पर भी खास रोशनी और संदेश दिखाए जाते हैं. इस बार दिवाली के मौके पर हिंदी और अंग्रेजी में शुभकामनाएं दिखाकर बुर्ज खलीफा ने भारतीयों का ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह नजारा दिखाता है कि दिवाली की रोशनी और खुशियां अब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंच चुकी हैं. भारत से हजारों किलोमीटर दूर दुबई में बुर्ज खलीफा पर चमकता दिवाली का संदेश भारतीयों के लिए खुशी और गर्व का एक खास पल बन गया.

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