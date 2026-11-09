यमन में फंसे 19 भारतीय नाविकों का सुरक्षित रेस्क्यू, भारत के लिए हुए रवाना

यमन में पिछले दो हफ्तों से फंसे 19 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. ये सभी होदेइदा और सना शहरों में फंसे थे. यमन स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को उनकी निकासी की जानकारी दी. दूतावास के मुताबिक, सभी नाविक सुरक्षित हैं और उनकी सेहत भी ठीक है. वे अब भारत लौट रहे हैं.

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भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी. दूतावास ने कहा कि भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में कई लोगों और संबंधित पक्षों ने सहयोग किया. मिशन ने इस मदद के लिए सभी का आभार जताया है.

The Embassy of India to Yemen has successfully evacuated 19 Indian seafarers who were stranded in Hodeidah and Sana’a (Yemen) for the past two weeks. All seafarers are safe, in good health, and on their way back to India. The Embassy sincerely thanks all concerned for their valuable cooperation and continued support in facilitating the safe evacuation of our Indian nationals. @MEAIndia — India in Yemen (@IndiaInYemen) November 8, 2026

19 नाविकों की सुरक्षित वापसी ऐसे समय हुई है, जब कुछ दिन पहले यमन के तट के पास एक यॉट में सवार 14 भारतीय नागरिकों को लेकर भी खबर आई थी. उस समय भारतीय दूतावास ने बताया था कि यॉट में सवार सभी 14 भारतीय सुरक्षित हैं.

यमन के तट के पास यॉट में सवार थे 14 भारतीय

23 अक्टूबर को भारतीय दूतावास ने बताया था कि होदेइदा के पास एक यॉट में सवार सभी 14 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं. दूतावास ने कहा था कि वह घटना से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए संबंधित पक्षों के संपर्क में है.

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इससे पहले कुछ अरब मीडिया संस्थानों ने यमन के हूती समूह के प्रवक्ता याह्या सरी के हवाले से दावा किया था कि सऊदी अरब की सेना ने लाल सागर में यमन के तट के पास युकर द्वीप के नजदीक भारतीय यॉट को निशाना बनाया था. सरी ने कहा था कि यॉट में 14 भारतीय नागरिक सवार थे और हूती लड़ाके उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे.

सऊदी अरब और हूतियों के बीच फिर बढ़ा तनाव

भारतीय यॉट से जुड़ी यह घटना ऐसे समय हुई, जब सऊदी अरब और यमन के हूतियों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है. हाल के दिनों में दोनों पक्षों के बीच हमले और जवाबी कार्रवाई हुई है. सऊदी अरब ने हूतियों की ओर से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को रोकने का दावा किया है. वहीं, सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में हवाई हमले किए हैं.

इस बढ़ते तनाव ने 2022 में हुए संघर्षविराम के बाद फिर बड़े टकराव की आशंका बढ़ा दी है. हालिया हमलों का असर आम लोगों से जुड़ी सुविधाओं और ऊर्जा क्षेत्र के ठिकानों पर भी पड़ा है. इसके चलते लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. यह समुद्री रास्ता दुनिया के कारोबार के लिए काफी अहम है. फिलहाल, यमन में फंसे 19 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारत लौट रहे हैं.



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