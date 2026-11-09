scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यमन में फंसे 19 भारतीय नाविकों का सुरक्षित रेस्क्यू, भारत के लिए हुए रवाना

यमन के होदेइदा और सना में दो हफ्ते से फंसे 19 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. यमन स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि सभी की सेहत ठीक है और वे भारत लौट रहे हैं. इस बीच यमन के तट के पास एक यॉट में सवार 14 भारतीयों से जुड़ी पुरानी घटना भी चर्चा में है.

Advertisement
X
भारत लौट रहे सभी भारतीय नाविक. (Photo: X/ @IndiaInYemen)
भारत लौट रहे सभी भारतीय नाविक. (Photo: X/ @IndiaInYemen)

यमन में पिछले दो हफ्तों से फंसे 19 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. ये सभी होदेइदा और सना शहरों में फंसे थे. यमन स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को उनकी निकासी की जानकारी दी. दूतावास के मुताबिक, सभी नाविक सुरक्षित हैं और उनकी सेहत भी ठीक है. वे अब भारत लौट रहे हैं.

भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी. दूतावास ने कहा कि भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में कई लोगों और संबंधित पक्षों ने सहयोग किया. मिशन ने इस मदद के लिए सभी का आभार जताया है.

19 नाविकों की सुरक्षित वापसी ऐसे समय हुई है, जब कुछ दिन पहले यमन के तट के पास एक यॉट में सवार 14 भारतीय नागरिकों को लेकर भी खबर आई थी. उस समय भारतीय दूतावास ने बताया था कि यॉट में सवार सभी 14 भारतीय सुरक्षित हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Yemen, Airstrikes
यमन में फिर हवाई हमला... सना के पास गांव में 22 मरे, 30 घायल
Houthi Missile Attacks
मदीना की तरफ हूती ने दागी मिसाइल, सऊदी ने हवा में मार गिराया
houthi yemen war
यमन वॉर का नया हॉटस्पॉट बना अल जौफ, हूतियों पर सऊदी का नया प्रहार
Yemen Houthis Launch Missile
यमन में बढ़ा भारी तनाव! हूती विद्रोहियों का बड़ा हमला
हूतियों ने सऊदी अरब के पवित्र इस्लामी शहर मदीना की ओर एक ड्रोन भेजा. (File Photo: Reuters)
हूती हमलों से बढ़ा तनाव, मदीना और यमन के राष्ट्रपति भवन को बनाया निशाना

यमन के तट के पास यॉट में सवार थे 14 भारतीय

23 अक्टूबर को भारतीय दूतावास ने बताया था कि होदेइदा के पास एक यॉट में सवार सभी 14 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं. दूतावास ने कहा था कि वह घटना से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए संबंधित पक्षों के संपर्क में है.

Advertisement

इससे पहले कुछ अरब मीडिया संस्थानों ने यमन के हूती समूह के प्रवक्ता याह्या सरी के हवाले से दावा किया था कि सऊदी अरब की सेना ने लाल सागर में यमन के तट के पास युकर द्वीप के नजदीक भारतीय यॉट को निशाना बनाया था. सरी ने कहा था कि यॉट में 14 भारतीय नागरिक सवार थे और हूती लड़ाके उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे. 

सऊदी अरब और हूतियों के बीच फिर बढ़ा तनाव

भारतीय यॉट से जुड़ी यह घटना ऐसे समय हुई, जब सऊदी अरब और यमन के हूतियों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है. हाल के दिनों में दोनों पक्षों के बीच हमले और जवाबी कार्रवाई हुई है. सऊदी अरब ने हूतियों की ओर से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को रोकने का दावा किया है. वहीं, सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में हवाई हमले किए हैं.

इस बढ़ते तनाव ने 2022 में हुए संघर्षविराम के बाद फिर बड़े टकराव की आशंका बढ़ा दी है. हालिया हमलों का असर आम लोगों से जुड़ी सुविधाओं और ऊर्जा क्षेत्र के ठिकानों पर भी पड़ा है. इसके चलते लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. यह समुद्री रास्ता दुनिया के कारोबार के लिए काफी अहम है. फिलहाल, यमन में फंसे 19 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारत लौट रहे हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ईरान से अब जंग नहीं करेंगे ट्रंप? मिडटर्म चुनाव में हार के बाद आया बड़ा बयान |
    दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी, धुएं की चादर में लिपटी दिल्ली... जहरीली हुई हवा |
    Aaj Ka Panchang, 9 November 2026: 9 नवंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 9 November 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 9 November 2026: मीन राशिवालों को भाग्य का साथ मिलेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 9 November 2026: कुंभ राशिवालों को कार्यक्षेत्र में ध्यान देना होगा, मन की टेंशन दूर होगी, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Makar Rashifal 9 November 2026: मकर राशिवालों को भाग्य का साथ मिलेगा, धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 9 November 2026: धनु राशिवालों की धन की स्थिति बेहतर होगी, कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Vrishchik Rashifal 9 November 2026: वृश्चिक राशि वालों के आज अधूरे काम पूरे होंगे, जानें कैसी रहेगी सेहत |
    Aaj Ka Tula Rashifal 9 November 2026: तुला राशि वालों को आज प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा, जानें शुभ रंग
    Advertisement