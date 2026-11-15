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'पत्नी खड़ी रही, पति पड़ोसी को चाकू से गोदता रहा', 7 दिन के अंदर विवाद का खूनी बदला

बागपत के सरूरपुर कला गांव में पुरानी रंजिश के चलते कपिल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि पड़ोसी जोगिंदर ने दिवाली की रात पटाखे जलाने को लेकर हुए विवाद का बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया. हत्या के बाद शव तालाब में फेंक दिया गया.

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युवक की हत्या से इलाके में दहशत. (Photo: Screengrabs)
युवक की हत्या से इलाके में दहशत. (Photo: Screengrabs)

बागपत में पुरानी रंजिश ने एक युवक की बेरहमी से जान ले ली. आरोप है कि पड़ोसी ने युवक को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया और शव तालाब में फेंक दिया. हैरानी की बात यह है कि वारदात के वक्त आरोपी की पत्नी भी मौके पर मौजूद थी. हत्या का खुलासा तब हुआ, जब मृतक का भाई तालाब में कचरा डालने पहुंचा और उसे पानी में एक पैर दिखाई दिया. इसके बाद शव बाहर निकाला गया तो उसकी पहचान कपिल के रूप में हुई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

दरअसल, हत्या की यह सनसनीखेज वारदात बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र के सरूरपुर कला गांव की है. यहां रहने वाले कपिल की उसके पड़ोसी जोगिंदर ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी. परिजनों के मुताबिक दिवाली की रात पटाखे जलाने को लेकर कपिल और जोगिंदर के बीच विवाद हुआ था. उस दौरान जोगिंदर ने तमंचे की बट से हमला कर कपिल को घायल कर दिया था.

हालांकि, गांव के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया था. आरोप है कि समझौते के बावजूद जोगिंदर के मन में रंजिश बनी रही. इसी विवाद का बदला लेने के लिए उसने 7 दिन बाद कपिल को निशाना बना लिया. बताया जा रहा है कि कपिल जब मजदूरी करने के लिए घर से निकला था, तभी जोगिंदर ने उसे रास्ते में घेर लिया. पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी गई.

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सीओ ने क्या कहा?
मृतक के परिजनों का गंभीर आरोप है कि वारदात के दौरान जोगिंदर की पत्नी भी उसके साथ मौजूद थी. आरोप है कि वह पति को कपिल पर चाकू से हमला करते देखती रही और हत्या के बाद शव को तालाब में फेंकने तक मौके पर खड़ी रही. परिजनों के मुताबिक, इसके बाद आरोपी पक्ष मृतक के परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में था.

उधर कपिल के घर नहीं लौटने पर परिवार को किसी अनहोनी का अंदेशा नहीं था. हत्या का राज भी बेहद चौंकाने वाले तरीके से खुला. कपिल का भाई जब तालाब में कचरा डालने पहुंचा तो उसकी नजर पानी में दिखाई दे रहे एक पैर पर पड़ी. शक होने पर उसने आसपास के लोगों को बुलाया. जांच करने पर तालाब में एक युवक का शव मिला, जिसकी पहचान कपिल के रूप में हुई.

सीओ सदर डॉ. सुकन्या शर्मा के मुताबिक सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाकर कब्जे में ले लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, परिजनों की शिकायत पर जोगिंदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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