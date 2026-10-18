16 साल के लड़के की आंख के ऊपर निकला दांत, डॉक्टर भी रह गए हैरान, स्कैन में सामने आई अनोखी बात

आमतौर पर इंसान के दांत मुंह में निकलते हैं, लेकिन तमिलनाडु के मदुरै में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया. यहां 16 साल के एक लड़के की बाईं आंख की ऊपरी पलक के पास दांत निकल आया. शुरुआत में उसकी आंख के ऊपर सूजन दिखाई दी. खास बात यह थी कि सूजन में दर्द नहीं था. करीब एक महीने तक सूजन रहने के बाद जब डॉक्टरों ने जांच की, तो पता चला कि वहां दिखाई देने वाला सख्त और सफेद उभार असल में एक दांत था.

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यह मामला मदुरै के अरविंद आई हॉस्पिटल में सामने आया. डॉक्टरों ने जांच और सीटी स्कैन की मदद से पता लगाया कि लड़के की आंख के ऊपरी हिस्से में एक पूरी तरह विकसित दांत मौजूद था. इसे मेडिकल भाषा में एक्टोपिक टूथ (Ectopic Tooth) कहा जाता है. यह एक दुर्लभ स्थिति है, जिसमें दांत मुंह में अपनी सामान्य जगह के बजाय किसी दूसरी जगह विकसित हो जाता है. इस मामले की जानकारी मेडिकल जर्नल ऑनथेलमॉजू में प्रकाशित रिपोर्ट में दी गई है.

आंख के ऊपर सूजन देखकर अस्पताल पहुंचा लड़का

रिपोर्ट के मुताबिक, 16 साल के लड़के की बाईं आंख की ऊपरी पलक पर करीब एक महीने से सूजन थी. शुरुआत में उसे दर्द नहीं हो रहा था. हालांकि, बाद में आंख और भौंह के बीच की जगह पर दो सख्त, सफेद उभार दिखाई देने लगे. इन उभारों को देखकर डॉक्टरों ने जांच करने का फैसला किया. आंख के आसपास किसी तरह की गांठ या असामान्य सूजन होने पर उसकी वजह जानना जरूरी होता है. यह सूजन किसी सामान्य समस्या के कारण हो सकती है, लेकिन कभी-कभी इसके पीछे कोई असामान्य बनावट या दूसरी मेडिकल स्थिति भी हो सकती है. इस मामले में डॉक्टरों ने भी शुरुआत में जांच के बाद ही स्थिति को समझने की कोशिश की.

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सीटी स्कैन में सामने आई हैरान करने वाली बात

डॉक्टरों ने लड़के की आंख की जांच करने के बाद सीटी स्कैन कराया. सीटी स्कैन एक तरह की जांच है, जिसमें शरीर के अंदर की संरचनाओं की विस्तृत तस्वीरें मिलती हैं. इससे डॉक्टरों को यह समझने में मदद मिलती है कि किसी हिस्से में सूजन, गांठ या असामान्य संरचना कहां मौजूद है. स्कैन में पता चला कि लड़के की आंख के ऊपरी हिस्से में एक दांत जैसी संरचना विकसित हो गई थी. इसमें दांत का ऊपरी हिस्सा और जड़ दोनों मौजूद थे. यानी यह केवल कोई सख्त गांठ नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह विकसित दांत था.

डॉक्टरों ने यह भी चेक किया कि कहीं यह किसी टेराटोमा नाम के दुर्लभ ट्यूमर का हिस्सा तो नहीं है. कुछ टेराटोमा में दांत, बाल और हड्डी जैसे अलग-अलग तरह के टिश्यू मिल सकते हैं. लेकिन इस मामले में निकाला गया दांत ऐसे ट्यूमर का हिस्सा नहीं पाया गया. जांच के आधार पर इसे एक्टोपिक टूथ का मामला माना गया.

क्या होता है एक्टोपिक टूथ?

एक्टोपिक टूथ ऐसी स्थिति है, जिसमें दांत शरीर में अपनी सामान्य जगह यानी मुंह के जबड़े में विकसित होने के बजाय किसी दूसरी जगह बन जाता है. सामान्य तौर पर दांतों का विकास जबड़े में होता है, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में दांत नाक के आसपास की जगह, तालू या गाल की हड्डी के पीछे मौजूद मैक्सिलरी साइनस में भी पाए गए हैं. इस तरह के मामलों में दांत की जगह और उसके आसपास मौजूद अंगों के आधार पर परेशानी अलग-अलग हो सकती है. अगर दांत किसी ऐसी जगह विकसित हो जाए, जहां वह आसपास के टिश्यू, नसों या दूसरी संरचनाओं पर दबाव डालता हो, तो समस्या पैदा हो सकती है.

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इस लड़के के मामले में दांत आंख के ऊपरी हिस्से में मौजूद था. डॉक्टरों के मुताबिक, उपलब्ध मेडिकल जानकारी के आधार पर आंख के इस खास हिस्से में एक्टोपिक टूथ का यह पहला दर्ज मामला बताया गया. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर में दूसरी असामान्य जगहों पर दांत मिलने के मामले पहले कभी सामने नहीं आए हैं.

सर्जरी करके निकाला गया दांत

जांच पूरी होने के बाद डॉक्टरों ने सर्जरी की मदद से लड़के की आंख के ऊपर मौजूद दांत को निकाल दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, दांत पूरी तरह विकसित था और उसमें किसी टेराटोमा के ऊतक होने के संकेत नहीं मिले. आंख के आसपास का हिस्सा काफी संवेदनशील होता है. यहां आंख की मांसपेशियां, नसें और दूसरी महत्वपूर्ण संरचनाएं मौजूद होती हैं. ऐसे में किसी असामान्य संरचना का पता लगाने और उसे निकालने से पहले उसकी सही जगह समझना जरूरी होता है. सीटी स्कैन जैसी जांच इसमें डॉक्टरों की मदद करती है. इस मामले में दांत निकाल दिया गया. डॉक्टरों के लिए यह मामला इसलिए भी खास था, क्योंकि दांत मुंह के बजाय आंख के ऊपरी हिस्से में विकसित हुआ था.

आखिर आंख के ऊपर दांत कैसे विकसित हो गया?

इस सवाल का कोई निश्चित जवाब अभी उपलब्ध नहीं है. दांतों के विकास की प्रक्रिया शरीर के शुरुआती विकास के दौरान होती है. इस प्रक्रिया में होने वाली कुछ असामान्यताओं के कारण दांत गलत जगह विकसित हो सकते हैं. हालांकि, इस खास मामले में दांत आंख के ऊपर ही क्यों विकसित हुआ, इसकी स्पष्ट वजह सामने नहीं आई. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि लड़के की आंख के ऊपर दांत किसी एक निश्चित कारण से निकला था. डॉक्टरों ने जांच के आधार पर उसकी पहचान एक्टोपिक टूथ के रूप में की, लेकिन इसके पीछे की सटीक वजह स्पष्ट नहीं हुई.

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यह मामला बताता है कि शरीर में किसी असामान्य सूजन या उभार को केवल देखकर उसकी वजह तय नहीं की जा सकती. सही कारण जानने के लिए डॉक्टर की जांच और जरूरत के मुताबिक मेडिकल टेस्ट जरूरी होते हैं. आंख के आसपास सूजन, सख्त गांठ या त्वचा से बाहर निकलता हुआ कोई असामान्य उभार दिखाई दे, तो उसे नजरअंदाज न करें. इसकी जांच डॉक्टर से कराएं और खुद से उसका इलाज करने की कोशिश न करें.

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