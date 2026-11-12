Anirudh Ravichander-Kavya Maran Wedding: अनिरुद्ध-काव्या ने 11.11 को ही क्यों रचाई शादी, इस नंबर को माना जाता है बेहद खास, जानें इसका राज

Anirudh Ravichander-Kavya Maran Wedding: म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं. ग्रीस में समंदर किनारे हुई इस ड्रीमी वेडिंग की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. आइवरी कुर्ते और वेष्टि में दूल्हे बने अनिरुद्ध तो ब्लश पिंक लहंगे में दुल्हन बनीं काव्या बेहद खूबसूरत लगीं. लेकिन इस शादी में सिर्फ उनके रॉयल आउटफिट्स और रोमांटिक तस्वीरें ही खास नहीं हैं, बल्कि शादी की तारीख भी लोगों का ध्यान खींच रही है. कपल ने 11 नवंबर यानी 11.11 को एक-दूसरे का हाथ थामकर जिंदगीभर साथ निभाने का वादा किया. अब सवाल है कि आखिर 11.11 में ऐसा क्या खास है, जो इस तारीख को इतना दिलचस्प बनाता है? चलिए जानते हैं आखिर अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी दिन के लिए 11.11 तारीख ही क्यों चुनी.



11.11 को क्यों माना जाता है खास?

11 नवंबर की तारीख को खास बनाने वाली सबसे दिलचस्प बात इसके अंक हैं. जब इसे 11.11 लिखा जाता है, तो इसमें दो बार 11 आता है. इसी वजह से यह तारीख देखने में भी अलग लगती है. अंक ज्योतिष में 11 को मास्टर नंबर कहा जाता है. माना जाता है कि यह नंबर अच्छी सोच, मन की आवाज सुनने, आध्यात्मिक समझ और कुछ नया करने की प्रेरणा से जुड़ा है.

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मान्यता है कि 11 नंबर लोगों को खुद पर भरोसा रखने, अपनी भावनाओं को समझने और जिंदगी में नई शुरुआत करने के लिए इंस्पायर करता है. यही वजह है कि कई लोग 11.11 की तारीख को किसी नए काम की शुरुआत या खास फैसला लेने के लिए शुभ मानते हैं. हालांकि, ये सभी अंक ज्योतिष से जुड़ी मान्यताएं हैं.

नई शुरुआत और प्यार से क्या है 11.11 का कनेक्शन?

अंक ज्योतिष में नंबर 1 को नई शुरुआत, आत्मविश्वास और खुद के दम पर आगे बढ़ने का प्रतीक माना जाता है. जब यही नंबर चार बार एक साथ आता है, तो इसे नई शुरुआत और जिंदगी में कुछ अच्छा करने की एनर्जी से जोड़कर देखा जाता है.

11.11 को लेकर एक मान्यता यह भी है कि इस समय दिल से मांगी गई इच्छा पूरी हो सकती है. यही वजह है कि डिजिटल घड़ी में जब 11:11 बजते हैं, तो कई लोग विश मांगते हैं. कुछ लोग इसे जिंदगी में अच्छे बदलाव और नए रिश्तों की शुरुआत का संकेत भी मानते हैं.

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प्यार के मामले में भी 11:11 को खास माना जाता है. माना जाता है कि यह दो लोगों के बीच प्यार बढ़ने, एक-दूसरे को बेहतर समझने और साथ में नई शुरुआत करने का संकेत है.

11.11 को शादी करना क्यों हो सकता है खास?

शादी हर कपल की जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है. ऐसे में 11.11 जैसी खास तारीख पर शादी करना इस दिन को और यादगार बना देता है. इस तारीख को नई जिंदगी शुरू करने और साथ मिलकर भविष्य बनाने से जोड़कर देखा जाता है.

अनिरुद्ध और काव्या ने भी 11 नवंबर को शादी करके इस तारीख को अपनी जिंदगी का खास दिन बना लिया. दोनों ने शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'My once in a lifetime, for a lifetime, 11.11'. इसका मतलब है कि जिंदगी में एक बार मिलने वाला वो खास इंसान, जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है.

कपल का ये कैप्शन उनकी शादी और 11.11 की खास तारीख से खूबसूरती से मैच करता है. हालांकि, दोनों ने अपनी शादी के लिए इसी तारीख को चुनने की कोई खास वजह बताई है या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

11 नवंबर को लेकर दुनियाभर में है खास क्रेज

11 नवंबर को कई देशों में 11/11 के नाम से जाना जाता है. इसकी वजह है कि इस तारीख में दिन और महीना, दोनों जगह 11 आता है. इस खास पैटर्न की वजह से यह तारीख लोगों के बीच काफी मशहूर है.

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कुछ लोग इस दिन विश मांगते हैं, तो कुछ इसे नए काम की शुरुआत या जिंदगी के खास पलों के लिए चुनते हैं. कई लोग 11/11 को शादी और सगाई जैसे मौकों के लिए भी खास मानते हैं.

अनिरुद्ध और काव्या की शादी ने भी 11.11 की इस तारीख को खास बना दिया है. अब उनकी शादी की तस्वीरों के साथ ये तारीख भी चर्चा में है.

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