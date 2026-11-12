मिठाई की दुकान पर गया, काउंटर पर अपना QR कोड रख आया... खाते में आने लगे पैसे, CCTV से खुला राज

दिवाली पर मिठाई की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी थी. लोग मिठाई खरीद रहे थे और फोन से QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहे थे. दुकानदार को भी लग रहा था कि पैसे उसके खाते में पहुंच रहे हैं. लेकिन असल में खेल कुछ और ही चल रहा था. एक शख्स ने मौका देखकर दुकान पर लगा QR कोड ही बदल दिया. इसके बाद ग्राहकों ने पेमेंट तो किया, लेकिन पैसे दुकानदार के खाते में जाने के बजाय ठग के खाते में पहुंचने लगे.

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मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा का है. यहां नगर कोतवाली इलाके की एक मिठाई की दुकान पर दिवाली के दौरान यह घटना हुई. ठगी का पूरा खेल दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया. फुटेज देखने के बाद दुकानदार को पता चला कि लाल शर्ट पहने एक युवक ने दुकान का QR कोड बदलकर अपना QR कोड लगा दिया था. दुकानदार ने इस मामले में नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है.

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दुकानदार ओमी सिंधी के मुताबिक, दिवाली के मौके पर दुकान पर काफी भीड़ थी. इसी दौरान एक युवक आया और उसने मौका देखकर दुकान पर लगे पेमेंट स्कैनर के ऊपर अपना QR कोड चिपका दिया. दुकानदार को उस वक्त इसकी भनक तक नहीं लगी. इसके बाद जो भी ग्राहक उस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर रहा था, उसका पैसा ठग के खाते में जा रहा था. ग्राहक के मोबाइल पर पेमेंट सफल होने का मैसेज दिख रहा था, लेकिन दुकानदार के खाते में पैसे नहीं पहुंच रहे थे.

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शुरुआत में दुकानदार और उनके परिवार को लगा कि शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी. लेकिन जब कई बार ऐसा हुआ और पेमेंट खाते में नहीं पहुंचा तो उन्हें शक हुआ. उन्होंने QR कोड को ध्यान से देखा तो पता चला कि उनके असली कोड के ऊपर किसी ने दूसरा QR कोड चिपका रखा है.

CCTV में कैद हुआ लाल शर्ट वाले युवक का कारनामा

QR कोड के साथ छेड़छाड़ का पता चलने के बाद दुकानदार ने दुकान में लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी. इसमें लाल रंग की शर्ट पहने एक युवक QR कोड बदलता दिखाई दिया. ओमी सिंधी ने बताया कि युवक ने दुकान में दो जगह अपना QR कोड लगाया था. इस तरह उसने कई ग्राहकों के पेमेंट अपने खाते में मंगवा लिए.

दुकानदार के मुताबिक, कम से कम तीन से चार ट्रांजेक्शन ऐसे हुए, जिनका पैसा उनके खाते में नहीं पहुंचा. ओमी ने बताया कि दुकान पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि किसी को इस गड़बड़ी का पता नहीं चला. जब उनके भतीजे ने पेमेंट नहीं आने की बात बताई, तब जाकर उन्होंने जांच की.

दुकानदार ने पुलिस से की शिकायत

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इस घटना के बाद ओमी सिंधी नगर कोतवाली पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने CCTV फुटेज भी पुलिस को सौंप दिया है. ओमी का कहना है कि त्योहारों के समय दुकानों पर काफी भीड़ रहती है. अगर इस तरह QR कोड बदलकर ठगी होने लगी तो दुकानदारों के लिए अपना कारोबार चलाना मुश्किल हो जाएगा.

गोंडा के सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली में एक दुकानदार की ओर से शिकायत मिली थी. शिकायत में बताया गया कि दुकान पर लगा QR कोड किसी ने बदल दिया, जिससे ग्राहकों के पेमेंट दुकानदार के खाते में जाने के बजाय दूसरे व्यक्ति के खाते में पहुंच गए. सीओ के मुताबिक, मामले में केस दर्ज कर लिया गया है. सर्विलांस और साइबर सेल की मदद से मामले की जांच की जा रही है. जानकारी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस CCTV फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है.

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