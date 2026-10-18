Why Hill Stations Have Mall Roads: शिमला से मनाली तक... हर हिल स्टेशन पर क्यों होती है 'मॉल रोड'? जानिए इसके पीछे की दिलचस्प कहानी

Why Hill Stations Have Mall Roads: जब भी हम शिमला, मनाली, मसूरी या नैनीताल जैसे हिल स्टेशन घूमने जाते हैं तो वहां मॉल रोड पर घूमना नहीं भूलते. शाम के समय यहां की रौनक, कैफे, दुकानों और खाने-पीने की जगहों पर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर मशहूर हिल स्टेशनों पर मॉल रोड क्यों होती है. इसके पीछे अंग्रेजों के जमाने का इतिहास, पहाड़ों की भौगोलिक बनावट और पर्यटन से जुड़ी दिलचस्प वजहें हैं. आइए जानते हैं कि आखिर मॉल रोड की शुरुआत कैसे हुई और आज यह हिल स्टेशनों की पहचान कैसे बन गई.

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अंग्रेजों के जमाने में हुई थी शुरुआत

भारत के कई मशहूर हिल स्टेशन अंग्रेजों के शासन के दौरान विकसित हुए थे. उस समय गर्मियों में मैदानी इलाकों की तेज गर्मी से बचने के लिए अंग्रेज शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग और ऊटी जैसी जगहों पर जाते थे. इनमें से कुछ जगहों को गर्मियों में प्रशासनिक कामकाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था.

अंग्रेजों ने इन पहाड़ी शहरों को इस तरह बसाया कि वहां टहलने, आपस में मिलने-जुलने और खाली समय बिताने के लिए खास जगहें हों. इसी दौरान मॉल रोड जैसी सड़कों का विकास हुआ. यहां अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार शाम के समय टहलते थे और एक-दूसरे से मिलते थे. उस दौर में कई मॉल रोड पर भारतीयों के आने-जाने पर पाबंदियां भी लगाई जाती थीं. इस तरह ये सड़कें अंग्रेजों के सामाजिक जीवन और उनके विशेषाधिकारों का प्रतीक बन गई थीं.

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मॉल रोड नाम कैसे पड़ा?

आज के समय में मॉल का मतलब अक्सर शॉपिंग सेंटर से लगाया जाता है लेकिन मॉल रोड के नाम में 'मॉल' का अर्थ अलग है. यहां इसका संबंध सार्वजनिक रास्ते या टहलने के लिए बनी खुली जगह यानी प्रोमेनेड से है.

शुरुआत में इन सड़कों का मुख्य उद्देश्य खरीदारी करवाना नहीं, बल्कि लोगों को टहलने और मेलजोल बढ़ाने के लिए जगह देना था. बाद में यहां दुकानें, कैफे और दूसरी व्यावसायिक जगहें विकसित हुईं. धीरे-धीरे मॉल रोड लोगों के घूमने-फिरने और खरीदारी करने का प्रमुख केंद्र बन गई.

पहाड़ों की बनावट भी है एक वजह

पहाड़ी इलाकों में जमीन अक्सर ऊबड़-खाबड़ होती है और समतल जगह सीमित होती है. ऐसे में शहर की दुकानों, खाने-पीने की जगहों और दूसरी जरूरी सुविधाओं को एक मुख्य रास्ते के आसपास विकसित करना सुविधाजनक रहता है.

मॉल रोड पर लोग आसानी से पैदल घूम सकते हैं और आसपास की दुकानों व कैफे तक पहुंच सकते हैं. यह जगह स्थानीय लोगों और पर्यटकों के मिलने-जुलने का केंद्र भी बन जाती है. कई हिल स्टेशनों पर यही सड़क या इसके आसपास का इलाका सार्वजनिक कार्यक्रमों और उत्सवों के आयोजन में भी काम आता है.

पर्यटन ने बढ़ाई मॉल रोड की रौनक

आज मॉल रोड हिल स्टेशनों की पहचान बन चुकी है. यहां पर्यटक खरीदारी करने, स्थानीय खाने का स्वाद लेने, तस्वीरें खिंचवाने और शाम को टहलने के लिए पहुंचते हैं. दुकानों पर स्थानीय हस्तशिल्प, गर्म कपड़े, स्मृति चिह्न और दूसरी चीजें भी मिलती हैं.

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शिमला की मॉल रोड, मनाली की मॉल रोड और दार्जिलिंग का चौरास्ता पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. हर जगह का अपना अलग माहौल और खासियत है. समय के साथ यहां कैफे, रेस्तरां और नई दुकानें खुली हैं, लेकिन इन जगहों पर टहलने और लोगों से मिलने-जुलने की परंपरा आज भी बनी हुई है.

आज भी हिल स्टेशनों की जान है मॉल रोड

मॉल रोड अब सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि पहाड़ी शहरों के सामाजिक और पर्यटन जीवन का अहम हिस्सा है. यहां पुराने दौर की इमारतों और औपनिवेशिक इतिहास की झलक मिलती है, तो दूसरी ओर आधुनिक कैफे, दुकानें और स्थानीय संस्कृति भी देखने को मिलती है.

यही वजह है कि हिल स्टेशन की यात्रा पर जाने वाले कई पर्यटक मॉल रोड पर कुछ समय जरूर बिताते हैं. यहां की रौनक, पहाड़ों का माहौल और शाम की सैर यात्रा को खास बना देती है. इस तरह मॉल रोड अंग्रेजों के दौर की विरासत होने के साथ-साथ आज के पर्यटन की भी अहम पहचान बन गई है.

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