Best places to visit in Rajasthan: पहाड़ों का जाम छोड़िए! राजस्थान की इन 10 जगहों पर बिताएं यादगार पल

Best places to visit in Rajasthan: अक्टूबर का सुहाना मौसम राजस्थान घूमने के लिए बेस्ट है. मानसून के बाद यहां का मौसम धीरे-धीरे खुशनुमा होने लगता है. इस दौरान आप ऐतिहासिक किले, रंग-बिरंगे बाजार, खूबसूरत झीलें और रेगिस्तान की सैर का आनंद ले सकते हैं. अगर आप दशहरे की छुट्टियों या अक्टूबर के लॉन्ग वीकेंड पर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो राजस्थान की इन 10 जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. यहां आप शाही महलों से लेकर शांत झीलों, ऐतिहासिक शहरों और रेगिस्तान के रोमांच तक का अनुभव ले सकते हैं.

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लॉन्ग वीकेंड आते ही बड़ी संख्या में लोग मनाली, शिमला और दूसरे हिल स्टेशनों का रुख करते हैं. लेकिन छुट्टियों के दौरान अटल टनल, मनाली और आसपास के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर गाड़ियों की लंबी कतारें और ट्रैफिक जाम सफर का मजा किरकिरा कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप इस बार पहाड़ों की भीड़ से अलग कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो राजस्थान आपके लिए बेस्ट हो सकता है. यहां आप जयपुर के ऐतिहासिक किलों, उदयपुर की खूबसूरत झीलों, जैसलमेर के रेगिस्तान और जोधपुर की रंगीन गलियों का आनंद ले सकते हैं. अक्टूबर में मौसम भी धीरे-धीरे घूमने के अनुकूल होने लगता है. हालांकि, दशहरे और लॉन्ग वीकेंड पर राजस्थान के फेमस जगहों पर भी भीड़ मिल सकती है, इसलिए होटल और टिकट की बुकिंग पहले से करना बेहतर रहेगा.

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जैसलमेर (Jaisalmer), रेगिस्तान में लें एडवेंचर का मजा

अगर आप राजस्थान की अनोखी खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो जैसलमेर जा सकते हैं. यहां सुनहरे पत्थरों से बना जैसलमेर किला, पुरानी हवेलियां और थार रेगिस्तान के रेत के टीले देखने को मिलते हैं. सम सैंड ड्यून्स में ऊंट की सवारी और रेगिस्तान में कैंपिंग का अनुभव भी ले सकते हैं.

जोधपुर (Jodhpur) , ब्लू सिटी की गलियों में घूमें

राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर इतिहास और संस्कृति पसंद करने वालों के लिए अच्छी जगह है. यहां मेहरानगढ़ किला, जसवंत थड़ा और पुराने शहर की नीले रंग के घरों वाली गलियां देखने लायक हैं. यहां के स्थानीय बाजारों में राजस्थानी हस्तशिल्प और पारंपरिक खाने का स्वाद भी ले सकते हैं.

जयपुर (Jaipur), किलों और शाही महलों का करें दीदार

राजस्थान की राजधानी जयपुर अक्टूबर में घूमने के लिए बेस्ट ऑप्शन है. यहां आप हवा महल, आमेर किला, सिटी पैलेस और जंतर-मंतर जैसी ऐतिहासिक जगहें एक्सप्लोर कर सकते हैं. इसके अलावा, जयपुर के बाजारों में राजस्थानी कपड़े, जूलरी और हस्तशिल्प की खरीदारी भी कर सकते हैं.

उदयपुर (Udaipur), झीलों के किनारे बिताएं सुकून भरे पल

अगर आपको झीलें, महल और खूबसूरत नजारे पसंद हैं तो उदयपुर घूमने जा सकते हैं. इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है. यहां पिछोला झील में बोटिंग, सिटी पैलेस की सैर और फतेहसागर झील के किनारे समय बिताना आपके ट्रिप को यादगार बना सकता है.

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पुष्कर (Pushkar), धार्मिक माहौल और खूबसूरत झील

अजमेर के पास स्थित पुष्कर धार्मिक आस्था और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. यहां पुष्कर झील, ब्रह्मा मंदिर और आसपास के घाट घूम सकते हैं. अक्टूबर में यहां का मौसम यात्रा के लिए अनुकूल हो सकता है. अगर आप सांस्कृतिक अनुभव के साथ छोटी ट्रिप चाहते हैं, तो पुष्कर को चुन सकते हैं.

बूंदी (Bundi) , भीड़ से दूर देखें राजस्थान की पुरानी विरासत

अगर आप राजस्थान की ऐसी जगह घूमना चाहते हैं, जहां बड़े पर्यटन शहरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम भीड़ मिले, तो बूंदी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां तारागढ़ किला, गढ़ पैलेस और रानीजी की बावड़ी जैसी ऐतिहासिक जगहें हैं. शहर की पुरानी गलियां और पारंपरिक वास्तुकला इसे खास बनाती हैं.

माउंट आबू (Mount Abu), राजस्थान के हिल स्टेशन की सैर

राजस्थान में पहाड़ों और हरियाली के बीच समय बिताना चाहते हैं तो माउंट आबू जा सकते हैं. यह राज्य का एकमात्र प्रमुख हिल स्टेशन है. यहां नक्की झील, दिलवाड़ा जैन मंदिर और गुरु शिखर घूमने के लिए फेमस जगहें हैं. अक्टूबर में यहां का मौसम काफी सुहावना हो जाता है.

रणथंभौर (Ranthambore), जंगल सफारी का लें मजा

अगर आपको जंगल और वन्यजीवों को करीब से देखने का शौक है, तो सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर घूमने जा सकते हैं. यहां रणथंभौर नेशनल पार्क में जंगल सफारी का अनुभव ले सकते हैं. इसके अलावा, रणथंभौर किला भी देखने लायक है. हालांकि, सफारी के लिए पहले से बुकिंग जरूर कर लें और ध्यान रखें कि जंगल सफारी के दौरान बाघ दिखने की कोई गारंटी नहीं होती.

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कुंभलगढ़ (Kumbhalgarh), पहाड़ियों के बीच ऐतिहासिक किला

राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत और पहाड़ी नजारों का अनुभव करना चाहते हैं तो कुंभलगढ़ जा सकते हैं. यहां का कुंभलगढ़ किला अपनी विशाल दीवार और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है. किले के आसपास अरावली की पहाड़ियां खूबसूरत नजारे पेश करती हैं. अक्टूबर में यहां घूमने का प्लान बना सकते हैं.

भरतपुर (Bharatpur), नेचर को करीब से देखें

अगर आप ऐतिहासिक शहरों से अलग कुछ देखना चाहते हैं तो भरतपुर का रुख कर सकते हैं. यहां स्थित केवलादेव नेशनल पार्क पक्षियों को देखने और प्रकृति के बीच समय बिताने के लिए मशहूर है. अक्टूबर में यहां पक्षियों और प्राकृतिक नजारों को देखने का अच्छा मौका मिल सकता है, हालांकि अलग-अलग प्रजातियों का आगमन मौसम पर निर्भर करता है.

इन बातों का रखें ध्यान

राजस्थान में अक्टूबर से मौसम धीरे-धीरे सुहावना होने लगता है, लेकिन दिन में गर्मी रह सकती है. हल्के कपड़े और सनस्क्रीन साथ रखें.

दशहरे और त्योहारों की छुट्टियों में होटल, ट्रेन और सफारी की बुकिंग पहले कर लें.

2–3 दिन में जयपुर, पुष्कर या बूंदी जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. जैसलमेर या उदयपुर के लिए ज्यादा समय रखना बेहतर रहेगा.

एक ही लॉन्ग वीकेंड में सभी 10 जगहें घूमना मुश्किल होगा. अपने शुरुआती शहर और उपलब्ध छुट्टियों के अनुसार एक या दो आसपास के डेस्टिनेशन चुनें.

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