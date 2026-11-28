बॉलीवुड के सबसे फेवरेट सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के जज्बे और हौसले ने हर किसी का दिल जीत लिया है. बम से उड़ाने की धमकियों और सुरक्षा पर मंडराते खतरों के बीच, उन्होंने मुंबई में अपने शानदार कॉन्सर्ट से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया. इन धमकियों के बावजूद उनके कॉन्सर्ट में फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और हर कोई उनके गानों पर नाचता-गाता नजर आया. अपनी परफॉर्मेंस के दौरान दिलजीत ने नफरत करने वालों को अपने ही अंदाज में बेहद प्यार से जवाब भी दिया.

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दिलजीत का खास मैसेज

दिलजीत ने कहा कि लोगों को डरा धमकाकर उनके शो में आने से रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके लिए लोगों का प्यार उन्हें खींच लाता है. दिलजीत ने ये भी कहा कि वो नफरत करने वालों को भी सिर्फ प्यार ही देंगे. बम के खतरे के बीच सिक्योरिटी का खास ख्याल रखने पर दिलजीत ने मुंबई पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया.

दिलीज के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर उनके मुबंई कॉन्सर्ट का वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें सिंगर खास मैसेज देते नजर आ रहे हैं. दिलजीत ने परफॉर्मेंस के बीच स्टेज से कहा- दिलजीत को बम से उड़ा देंगे? वाह...इनका मकसद सिर्फ यही है कि दिलजीत के शो में लोग न आएं. लोगों को डरा दिया जाए...धमका दिया जाए. किसी भी तरीके से रोक दिया जाए.

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शायराना अंदाज में दिलजीत ने दिया जवाब

अपने पिछले कॉन्सर्ट की तरह ही, दिलजीत ने इस सिचुएशन पर बात करते हुए राहत इंदौरी की शायरी का सहारा लिया. उन्होंने शायराना अंदाज में कहा- शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो यह अमरूदों का मौसम है. दिलजीत आगे बोले- मेरी तरफ से तो आपको सिर्फ प्यार है...आप बेशक बम फेंकों, लेकिन मेरी तरफ से आपको प्यार ही प्यार है.

बातचीत के दौरान दिलजीत ने अपनी परवरिश और अपने संगीत में गांव की छाप होने पर भी बात की. सिंगर बोले- मैं जो गाने गाता हूं वो गांव के हैं. मैं भी खुद गांव से हूं. अगर आपको मेरा गाना समझ नहीं आया, तो जो गांव की मिट्टी की खूशबू है, वो आपको जरूर आएगी.

मुंबई पुलिस का कहा थैंक्यू

दिलजीत ने धमकियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए मुंबई पुलिस का शुक्रिया अदा किया. सिंगर बोले- पुलिसवालों की भी मजबूरी है, वो सबको चेक करके भेज रहे हैं. थैंक यू सो मच. मुंबई पुलिस का बहुत-बहुत शुक्रिया.

दिलजीत ने अपने कॉन्सर्ट में कई पॉपुलर गाने गाए. कई फैंस से भी उन्होंने मुलाकात की. फैंस के बीच दिलजीत का क्रेज साफ नजर आया. उनके कॉन्सर्ट के कई वीडियोज इंटरनेट पर छाए हुए हैं.

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