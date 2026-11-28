Coorgi Roti Recipe: अक्सर घर में खाने के बाद भी पके हुए चावल बच जाते हैं, जिन्हें दोबारा खाने का मन नहीं करता. ऐसे में ज्यादातर लोग इन चावलों को फेंक देते हैं या फिर उनसे कुछ अलग बनाने के बारे में सोचते हैं. आज हम आपको बचे हुए चावल से टेस्टी रोटी बनाना बताएंगे, जिसे कर्नाटक में कूर्गी रोटी कहा जाता है. इसे बनाने के लिए पके हुए चावल, चावल का आटा और नमक जैसी घर में आसानी से मिलने वाली चीजों की जरूरत होती है. इस रोटी की खासियत है कि इसका आटा तैयार करने में बचे हुए चावल का इस्तेमाल किया जाता है.

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इसे तवे पर सेंकने के बाद गैस की आंच पर भी पकाया जाता है, जिससे रोटी अच्छी तरह फूल जाती है और उस पर हल्के भूरे निशान आ जाते हैं. ऊपर से थोड़ा घी लगाने पर इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. आप इसे सुबह के नाश्ते, दोपहर या रात के खाने में अपनी पसंद की सब्जी, दाल या चटनी के साथ परोस सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर आसानी से कूर्गी रोटी बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

3/4 कप बचे हुए या बने हुए चावल

1 कप चावल का आटा

नमक स्वादानुसार

जरूरत के अनुसार पानी

बेलने के लिए चावल का आटा

ऊपर से लगाने के लिए घी

कूर्गी रोटी बनाएंगे कैसे?

कूर्गी रोटी बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए चावल को मिक्सर में डालें. इसमें थोड़ा पानी मिलाकर अच्छी तरह पीस लें और मुलायम पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को एक बड़े बर्तन में निकाल लें. इसमें चावल का आटा और स्वादानुसार नमक डालें. जरूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते हुए सख्त आटा गूंथ लें. इसके बाद आटे को ढककर लगभग 15 मिनट के लिए रख दें. 15 मिनट बाद आटे को निकालकर उसके 8 बराबर हिस्से कर लें. अब एक हिस्से को लेकर सूखे चावल के आटे की मदद से गोल रोटी बेल लें. इसी तरह बाकी हिस्सों की भी रोटियां तैयार कर लें. अब एक तवा गर्म करें और उस पर रोटी डाल दें. जब रोटी की ऊपरी सतह पर छोटे-छोटे बुलबुले दिखाई देने लगें तो इसे पलट दें. दूसरी तरफ से भी कुछ सेकंड तक सेंक लें. इसके बाद रोटी को तवे से हटाकर सीधे गैस की धीमी आंच पर रखें. इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंकें, जब तक कि रोटी फूलने न लगे और उस पर हल्के भूरे निशान न दिखने लगें. इसी तरह बाकी रोटियां भी तैयार कर लें. आखिर में गरमा-गरम कूर्गी रोटी पर थोड़ा घी लगाएं और अपनी पसंद की सब्जी, दाल या चटनी के साथ परोसें.

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