Chandigarh Tourist Places: हिमाचल-उत्तराखंड नहीं, इस बार चंडीगढ़ की इन 10 जगहों को करें एक्सप्लोर

Chandigarh Tourist Places: चंडीगढ़ अपनी खूबसूरत सड़कों, हरे-भरे गार्डन, झीलों और शानदार आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है. यहां आपको घूमने-फिरने के लिए कई ऐसी जगहें मिलेंगी, जहां आप परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं. अगर आप वीकेंड पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो चंडीगढ़ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती से लेकर ऐतिहासिक इमारतें और धार्मिक स्थल तक, हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है. आइए जानते हैं चंडीगढ़ की 10 ऐसी जगहों के बारे में, जिन्हें आपको अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए.

और पढ़ें

रॉक गार्डन (Rock Garden)

चंडीगढ़ का रॉक गार्डन अपनी अनोखी कलाकृतियों के लिए मशहूर है. इसे नेक चंद ने बेकार पड़ी चीजों से तैयार किया था. यहां टूटी हुई चूड़ियों, टाइल्स, कांच और दूसरे पुराने सामान से बनी कई खूबसूरत मूर्तियां देखने को मिलती हैं. गार्डन में घूमते हुए आपको झरने, रंग-बिरंगी कलाकृतियां और खूबसूरत रास्ते भी नजर आएंगे. अगर आपको कला और प्रकृति पसंद है, तो यह जगह आपको जरूर पसंद आएगी.

सुखना झील (Sukhna Lake)

अगर आप शहर की भीड़भाड़ से दूर कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो सुखना झील जा सकते हैं. शिवालिक की पहाड़ियों के पास स्थित यह झील सुबह और शाम घूमने के लिए अच्छी जगह है. यहां आप बोटिंग कर सकते हैं, झील के किनारे टहल सकते हैं या बैठकर खूबसूरत नजारे देख सकते हैं. सूरज ढलने के समय यहां का माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है. पक्षियों को देखने के शौकीन लोगों के लिए भी यह जगह खास है.

Advertisement

चंडीगढ़ रोज गार्डन (Rose Garden)

चंडीगढ़ का जाकिर हुसैन रोज गार्डन फूलों की खूबसूरती देखने के लिए एक शानदार जगह है. यहां गुलाब की कई किस्में देखने को मिलती हैं. रंग-बिरंगे फूलों, हरी घास और पेड़ों से घिरा यह गार्डन परिवार के साथ घूमने और फोटोग्राफी करने के लिए अच्छा है. अगर आपको प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद है, तो यहां जरूर जाएं. फूलों के खिलने के मौसम में इस गार्डन की खूबसूरती देखने लायक होती है.

कैपिटल कॉम्प्लेक्स (Capitol Complex)

चंडीगढ़ घूमने के दौरान कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी देख सकते हैं. इसे मशहूर आर्किटेक्ट ली कॉर्बूजिए ने डिजाइन किया था. यहां पंजाब और हरियाणा से जुड़े कई महत्वपूर्ण सरकारी भवन हैं. इसकी खास वास्तुकला, बड़ी इमारतें और खुली जगहें इसे दूसरी जगहों से अलग बनाती हैं. आधुनिक आर्किटेक्चर और इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को यह जगह जरूर पसंद आएगी. यहां घूमने के लिए प्रवेश और गाइड से जुड़े नियम पहले जांच लेना बेहतर है.

ली कॉर्बूजिए सेंटर (Le Corbusier Centre)

अगर आप जानना चाहते हैं कि चंडीगढ़ को किस तरह डिजाइन किया गया था, तो ली कॉर्बूजिए सेंटर जा सकते हैं. यहां शहर की योजना और इसके निर्माण से जुड़ी कई जानकारियां मिलती हैं. पुराने नक्शों, तस्वीरों और डिजाइन के जरिए आप चंडीगढ़ की वास्तुकला को करीब से समझ सकते हैं. यह जगह खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छी है, जिन्हें इतिहास, डिजाइन और इमारतों के बारे में जानना पसंद है.

Advertisement

पिंजौर गार्डन (Pinjore Gardens)

पिंजौर गार्डन को यादविंद्र गार्डन के नाम से भी जाना जाता है. यह चंडीगढ़ के पास पंचकूला जिले के पिंजौर में स्थित है. मुगल शैली में बने इस गार्डन में हरे-भरे लॉन, फव्वारे, सीढ़ीनुमा बगीचे और खूबसूरत इमारतें देखने को मिलती हैं. यहां आप आराम से टहल सकते हैं और परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं. शहर से थोड़ी दूरी पर घूमने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है.

सेक्टर 17 प्लाजा (Sector 17 Plaza)

अगर आपको शॉपिंग करना, कैफे में बैठना और शहर की रौनक देखना पसंद है, तो सेक्टर 17 प्लाजा जरूर जाएं. यह चंडीगढ़ के प्रमुख बाजारों में से एक है. यहां आपको कई दुकानें, खाने-पीने की जगहें और घूमने के लिए खुला परिसर मिलता है. शाम के समय यहां का माहौल काफी अच्छा रहता है. दोस्तों के साथ घूमने, खरीदारी करने और कुछ अच्छा खाने के लिए यह जगह बढ़िया है.

इस्कॉन मंदिर (ISKCON Temple)

चंडीगढ़ का इस्कॉन मंदिर धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल के लिए जाना जाता है. यहां भगवान कृष्ण की पूजा-अर्चना की जाती है. मंदिर में भजन-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान भक्तों की अच्छी भीड़ रहती है. अगर आप अपनी यात्रा के दौरान कुछ समय शांति से बिताना चाहते हैं, तो यहां आ सकते हैं. मंदिर की यात्रा के दौरान पूजा के समय और अन्य नियमों की जानकारी पहले ले लें.

Advertisement

गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी (Government Museum and Art Gallery)

कला और इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी एक अच्छी जगह है. यहां प्राचीन मूर्तियों, चित्रों, गांधार कला और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह देखने को मिलता है. यहां घूमकर आप भारत की कला और संस्कृति के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं. अगर आप चंडीगढ़ की यात्रा में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो इस म्यूजियम को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

नेक चंद रॉक गार्डन

नेक चंद रॉक गार्डन को इस लिस्ट में शामिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहला स्थान यानी रॉक गार्डन ही है. अगर आप दस अलग-अलग जगहों को घूमना चाहते हैं तो इसके बजाय चंडीगढ़ के इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. यहां अलग-अलग देशों की गुड़िया और पारंपरिक वेशभूषा से जुड़ी चीजें देखने को मिलती हैं. यह जगह बच्चों और परिवार के साथ घूमने के लिए अच्छा विकल्प हो सकती है.

कैसे पहुंचें चंडीगढ़?

चंडीगढ़ पहुंचना काफी आसान है. आप अपनी सुविधा और बजट के हिसाब से ट्रेन, बस या फ्लाइट से यहां जा सकते हैं. दिल्ली और आसपास के शहरों से चंडीगढ़ के लिए सड़क और रेल कनेक्टिविटी अच्छी है.

Advertisement

फ्लाइट से: चंडीगढ़ में शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. यहां दिल्ली और दूसरे प्रमुख शहरों से फ्लाइट मिल सकती हैं. एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर शहर में अपनी पसंद की जगह तक पहुंच सकते हैं.

ट्रेन से: चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन देश के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है. दिल्ली समेत कई शहरों से चंडीगढ़ के लिए ट्रेनें मिलती हैं. स्टेशन से कैब या ऑटो लेकर अपने होटल और घूमने की जगहों तक जा सकते हैं.

बस से: दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कई शहरों से चंडीगढ़ के लिए बसें चलती हैं. आप अपनी सुविधा के अनुसार सरकारी या प्राइवेट बस चुन सकते हैं.

सड़क मार्ग से: अगर आप अपनी कार या टैक्सी से जाना चाहते हैं, तो दिल्ली और आसपास के शहरों से चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं. रास्ते की दूरी और समय आपके शुरुआती शहर और ट्रैफिक पर निर्भर करेगा.

चंडीगढ़ घूमने का प्लान बनाने से पहले ध्यान रखें

चंडीगढ़ घूमने के लिए आप अपनी पसंद के हिसाब से एक या दो दिन का प्लान बना सकते हैं. सुबह सुखना झील और रोज गार्डन घूम सकते हैं, जबकि दोपहर में रॉक गार्डन या म्यूजियम देखने जा सकते हैं. शाम को सेक्टर 17 प्लाजा में शॉपिंग और खाने-पीने का आनंद ले सकते हैं. कैपिटल कॉम्प्लेक्स और म्यूजियम जाने से पहले उनके खुलने के समय, प्रवेश नियमों और छुट्टी के दिन की जानकारी जरूर जांच लें.

---- समाप्त ----