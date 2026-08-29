उत्तराखंड: टिहरी में अनियंत्रित होकर पलटी बस, चपेट में आने से 2 स्कूटी सवारों की मौत

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भद्रकाली से ढालवाला की ओर जा रही एक यात्री बस ढलान पर अनियंत्रित होकर पलट गई. बस की चपेट में आने से दो स्कूटी सवार की मौत हो गई.

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राजस्थान (RJ) नंबर की यह बस जानकीसेतु पार्किंग से निकलकर दिल्ली की ओर जा रही थी और भद्रकाली मोड़ पर हादसे का शिकार हो गई. दुर्घटना के वक्त बस में कुल 60 यात्री सवार थे.

हादसे के दौरान सड़क किनारे जा रहे एक स्कूटी सवार दो लोग बस की चपेट में आ गए. एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को रेस्क्यू किया और एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा.

ढालवाला एसडीआरएफ इंचार्ज कविंद्र सजवाण ने पुष्टि की है कि बस के नीचे आने से स्कूटी सवार दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है.

बता दें, बस में सवार अन्य सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं, हालांकि कुछ लोगों को हल्की-फुल्की चोटें आई हैं. इस बीच घायल 11 यात्रियों को उपचार के लिए एसपीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस बल और स्वास्थ्य टीम मौके पर तैनात हो गई और राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया.

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नेपाल में बाढ़ के बाद उत्तराखंड में अलर्ट

इस बीच, नेपाल में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही के बाद अब उत्तराखंड में 13 ग्लेशियल झीलों को संवेदनशील माना गया है. इन झीलों से पहाड़ी इलाकों में खतरे की आशंका को देखते हुए सीएम धामी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने झीलों की नियमित निगरानी करने के लिए कहा है. साथ ही सुरक्षा के इंतजाम मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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