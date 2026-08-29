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Aaj ka Rashifal 29 अगस्त 2026: धनु राशि वालों को व्यापार में तरक्की के मौके मिलेंगे, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj ka Rashifal 29 अगस्त 2026, Horoscope Today: धनु राशि वालों को करियर के क्षेत्र में मेहनत बढ़ानी होगी. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. परिवार में चल रहे मतभेद दूर होंगे. संतान से खुशी मिलेगी. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में तरक्की के मौके मिलेंगे.

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मेष
धैर्य से काम करने का दिन है. परिवार वालों की बातों के अनसुना ना करें. सेहत का ध्यान रखना होगा. लंबी दूरी की यात्रा आज ना करें. खुद के विवेक से कोई निर्णय लें. व्यापार में खर्चें बढ़ेंगे.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- गेरुआ
उपाय- हनुमान चालीसा पढ़ें

वृष
नए सिरे से योजना बनाने का समय है. पुराने संबंधों में नई जान आएगी. घर परिवार में खुशहाली बढ़ेगी. नौकरी में उन्नति का योग है. नए लोगों से संपर्क बनेगा. व्यापार में लाभ होगा.

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जरूरी टिप- अहंकार से बचें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

मिथुन
परिवार से संबंधित काम पूरे करें. अपने खर्चों को कंट्रोल करें. धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे. सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें. लगातार बढ़ रहा खर्च परेशान कर सकता है. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- क्रोध  से बचें
शुभ रंग- गुलाबी
उपाय-पक्षियों को दाना खिलाएं

कर्क
अपने काम पर ध्यान देना होगा. धन की प्राप्ति होगी. यात्रा के योग हैं. भाग्य का साथ मिलेगा. नए लोगों से मुलाकात होगी. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

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जरूरी टिप- इगो से बचें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- दुर्गा चालीसा का पाठ करें
 
सिंह
प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा. काम को लेकर व्यस्त रहेंगे. आपको दोस्त मदद करेंगे. रुका हुआ पैसा मिलेगा. नए सिरे से रिश्ते शुरु होंगे. व्यापार में नए निवेश से बचें.

जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- मरून
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें

कन्या
परिवार की सलाह से फैसले करें. आपको धन लाभ होगा. काम में चुनौतियां आएंगी. साहस के साथ सामना करेंगे. किसी से झगड़ा करने से बचें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- खर्चों को कंट्रोल करें
शुभ रंग- हरा
उपाय- किसी मंदिर में सुगंधित धूप दान करें

तुला
करियर पर ध्यान देना होगा. नए लोगों से मुलाकात होगी. आपको उन्नति के नए रास्ते मिलेंगे. धन आगमन होगा. रिश्तेदारों से संबंधों में सुधार होगा. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- किसी गरीब को चावल दान करें

वृश्चिक
धन की स्थिति सुधारने का प्रयास तेज करें. नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी. परिवार से सपोर्ट मिलेगा. सेहत में सुधार होगा. बहुत दिनों से जो अटका हुआ काम पूरा होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- लाल
उपाय- किसी मंदिर में चने की दाल दान करें

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धनु
करियर के क्षेत्र में मेहनत बढ़ाना होगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. परिवार में चल रहे मतभेद दूर होंगे. संतान से खुशी मिलेगी. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में तरक्की के मौके मिलेंगे.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग- हल्का हरा
उपाय- किसी गरीब को आटा दान करें

मकर
भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. लोग आपके काम की तारीफ करेंगे. समाज में सम्मान बढ़ेगा. मित्रों से मुलाकात होगी. प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

कुंभ
विदेश से संबंधित काम बनेंगे. कामकाज में सफलता मिलेगी. परिवार के साथ वक्त बीतेगा. मन की टेंशन दूर होगी. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- इगो से बचें
शुभ रंग- नीला
उपाय- किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें

मीन
मन की परेशानी दूर होगी. धन कमाने के नए रास्ते बनेंगे. प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनेगी. मित्रों से मदद मिलेगी. मान-सम्मान बढ़ेगा. व्यापार में स्थिति में सुधार होगा.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग-केसरिया
उपाय-चीटिंयों को आटा, गुड़ खिलाएं

आज का उपाय
यदि नौकरी में बहुत परेशान हैं तो शनिवार के दिन कौए को रोटी खिलाएं. किसी गरीब व्यक्ति को सरसो का तेल दान करें. शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करें. हनुमान जी की आरती करें. नौकरी में चल रही परेशानी दूर करने की प्रार्थना करें.
 

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