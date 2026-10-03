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Best Places to Visit in Munsiyari: मसूरी-नैनीताल जाएंगे भूल, बेहद खूबसूरत हैं मुनस्यारी की ये 10 जगहें, देखना बिल्कुल न करें मिस

मसूरी और नैनीताल के अलावा भी उत्तराखंड में बेहद शानदार जगहें मौजूद हैं, जहां आपको शांत पहाड़ों के बीच अलग ही सुकून ही मिलेगा. अगर आप मुनस्यारी जाने का प्लान बना रहे हैं तो वहां पर 10 जगहों की सैर करना बिल्कुल मिस न करें. आइए आपको इन जगहों के बारे में डिटेल में बताते हैं.

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मुनस्यारी बेहद शांत पहाड़ी इलाका है. (PHOTO:ITG)
मुनस्यारी बेहद शांत पहाड़ी इलाका है. (PHOTO:ITG)

Best Places to Visit in Munsiyari: उत्तराखंड में मसूरी और नैनीताल तो लोग अक्सर ही घूमने जाते हैं, लेकिन अगर आप भीड़भाड़ से दूर एक सुकून भरी छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो आप पिथौरागढ़ जिले में स्थित मुनस्यारी की ट्रिप कर सकते हैं. यह एक शांत पहाड़ी जगह है, जो समु्द्र तले से लगभग 2,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुनस्यारी बर्फ से ढकी चोटियों, हरी-भरी घाटियों और पारंपरिक हिमालयी संस्कृति के लिए जाना जाता है. 

अगर आप भी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ मुनस्यारी घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह जगह एकदम परफेक्ट रहने वाली है. यहां पर ट्रेकिंग के साथ, पुराने मंदिर, पंचचूली चोटियों के मंत्रमुग्ध करने वाले नजारों के साथ सुकून महसूस होगा. अगर आप मुनस्यारी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां इन 10 जगहों को एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी मिस ना करें. 

मुनस्यारी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहें

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उत्तराखंड का छोटा कश्मीर कहे जाने वाला मुनस्यारी में कई सारी देखने लायक जगहें हैं, जहां पर लोग आराम से अपनी छुट्टियां मना सकते हैं. मुनस्यारी में घूमने के लिए कई ऐसी जगहें हैं, जहां आप पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देख सकते हैं और ट्रेकिंग का मजा भी ले सकते हैं. खलिया टॉप, बलंती फार्म, बिरथी झरना और थामरी कुंड यहां की खास जगहों में शामिल हैं. वहीं, डारकोट गांव में आपको पहाड़ी जीवन और स्थानीय संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिलता है.

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पंचचूली चोटियां

मुनस्यारी की पहचान यहां से दिखाई देने वाली पंचचूली की पांच बर्फीली चोटियां हैं. स्थानीय मान्यता के अनुसार इन पांच चोटियों को पांच पांडवों से जोड़ा जाता है. सुबह सूरज निकलने और शाम को सूरज ढलने के समय इन पहाड़ों का कलर बेहद सुंदर दिखाई देता है. पंचचूली की चोटियों को देखने के लिए बलंती फार्म और मुनस्यारी के आसपास कई जगहें अच्छी हैं. अगर आपको ट्रेकिंग पसंद है, तो पंचचूली बेस कैंप की ओर जाने वाला ट्रेक भी किया जा सकता है.

खलिया टॉप

अगर आपको पहाड़ों पर घूमने और ट्रेकिंग का शौक है, तो खलिया टॉप जरूर जाएं. यहां जाने का रास्ता जंगलों से होकर गुजरता है. ऊपर पहुंचने के बाद दूर-दूर तक फैले पहाड़ और हरे मैदान दिखाई देते हैं. यहां से नंदा देवी, नंदाकोट और पंचचूली की चोटियों के सुंदर नजारे देखे जा सकते हैं. 

बिरथी वॉटरफॉल

मुनस्यारी जाते समय बिरथी वॉटरफॉल पर रुकना आपकी ट्रिप को मजेदार बना सकती है. करीब 125 मीटर की ऊंचाई से गिरता यह झरना आसपास की हरियाली के बीच काफी खूबसूरत दिखाई देता है. झरने तक पहुंचने के लिए सड़क से थोड़ी पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है. पानी गिरने की आवाज और आसपास का शांत माहौल इस जगह को खास बनाता है. बारिश के मौसम में झरने का नजारा और भी अच्छा दिखाई देता है.

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थामरी कुंड

अगर आपको पानी वाली जगहों को देखना अच्छा लगता है तो मुनस्यारी में थामरी कुंड जा सकते हैं. यह जंगलों के बीच बनी एक छोटी और सुंदर झील है, यहां पहुंचने के लिए कुछ दूरी तक पैदल चलना पड़ता है. झील के आसपास पेड़ और पहाड़ होने की वजह से जगह काफी शांत लगती है. 

डारकोट गांव

मुनस्यारी से कुछ दूरी पर स्थित डारकोट गांव आपको पहाड़ी लोगों के करीब ले जाता है. गांव में पुराने पत्थर के घर और पहाड़ी स्टाइल की छतें देखने को मिलती हैं. यह गांव ऊनी कपड़ों और हाथ से बने सामान के लिए भी जाना जाता है. यहां आप लोकल लोगों की बनाई शॉल और दूसरे ऊनी सामान देख या खरीद सकते हैं.

नंदा देवी मंदिर

मुनस्यारी में नंदा देवी मंदिर भी मौजूद है, जहां हर साल कई लोग दर्शन करने पहुंचते हैं. आप इस जगह को भी अपनी ट्रिप में शुमार कर सकते है, इसका शांत माहौल आपको बहुत सुकून देता है और चीड़ के पेड़ पूरे इलाके को बहुत सुंदर बनाते हैं. 

बेतुलीधर

बेतुलीधर ऊंचाई पर स्थित एक सुंदर घास का मैदान है, गर्मियों में यहां हरियाली और छोटे-छोटे फूल दिखाई देते हैं. यह जगह आराम से बैठने, घूमने और सेल्फी लेने के लिए परफेक्ट मानी जाती है. हालांकि  सर्दियों में बर्फ पड़ने के बाद यहां का नजारा पूरी तरह बदल जाता है, हर तरह बस बर्फ से ढके मैदान और पहाड़ दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जन्नत में हो.

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बलंती आलू फार्म

बलंती आलू फार्म मुनस्यारी के पास एक अच्छी जगह है, जहां से आसपास की पहाड़ियों और घाटी का सुंदर नजारा दिखाई देता है. यहां कुछ समय शांति से बैठकर पहाड़ों को देख सकते हैं. यह जगह खलिया टॉप की ओर जाने वाले रास्ते के लिए भी जानी जाती है. अगर साफ मौसम हो तो यहां से आपको पंचचूली की चोटियां भी दिखाई देती हैं.

महेश्वरी कुंड

महेश्वरी कुंड, जिसे मेहसर कुंड भी कहा जाता है, मुनस्यारी के आसपास की शांत जगहों में शामिल है. इस जगह से जुड़ी कई स्थानीय कहानियां भी सुनने को मिलती हैं. यहां पहुंचकर आप कुछ समय झील के किनारे बैठ सकते हैं और आसपास के पहाड़ों का मजा ले सकते हैं. सुबह और शाम के समय यहां का माहौल काफी शांत रहता है और यहां आप सुकून भरा समय बिता सकते हैं. 

मिलम ग्लेशियर ट्रेक

अगर आपको लंबी ट्रेकिंग करना पसंद है, तो मिलम ग्लेशियर ट्रेक आपके लिए एडवेंचर से भरा हो सकता है. यहां ट्रैक करने का अपना ही अलग मजा है, इस रास्ते में पहाड़ों, जंगलों और पुराने गांवों से होकर गुजरना पड़ता है. रास्ते में लीलम और मार्टोली जैसे पुराने गांव देखने को मिलते हैं. आगे बढ़ने पर ऊंचे पहाड़ और ग्लेशियर के नजारे दिखाई देते हैं. हालांकि, यह आसान ट्रेक नहीं है, इसलिए बिना तैयारी के नहीं जाना चाहिए. 

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