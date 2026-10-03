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10 साल का स्ट्रगल, एक्टर ने मुंबई में खरीदा करोड़ों का घर, सलमान खान की 'सुल्तान' में 1 हजार दिहाड़ी पर कर चुका काम

एक्टर सूरज सोनिक ने बिना किसी बड़ी फिल्म या बड़ा रोल किए बिना भी 10 साल के करियर में मुंबई में अपना घर बना लिया है. उन्होंने खुलासा किया कि कैसे माइक्रो-ड्रामा और छोटे प्रोजेक्ट्स के जरिए एक्टर्स हर दिन 5,000 रुपये तक की अच्छी कमाई कर सकते हैं.

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एक्टर ने मुंबई में खरीदा लैविश घर (Photo: Instagram @suurajsonik)
एक्टर ने मुंबई में खरीदा लैविश घर (Photo: Instagram @suurajsonik)

कहते हैं कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती. एक्टर सूरज सोनिक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. इंडस्ट्री में 10 साल के लंबे संघर्ष और करियर के बाद उन्होंने आखिरकार मुंबई में अपना घर खरीद लिया है. एक्टर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर फैंस के साथ यह खुशखबरी साझा की है. 

एक्टर ने खरीदा घर

सूरज सोनिक ने बताया कि उन्हें भले ही कभी कोई बड़ी फिल्म या बड़ा रोल नहीं मिला, लेकिन 10 साल तक एक्टिंग करके उन्होंने मुंबई में अपना खुद का घर बना लिया है. उन्होंने बताया कि वो अब तक बतौर लीड एक्टर 100 से ज्यादा माइक्रो-ड्रामा (आम तौर पर स्मार्ट फोन के लिए बनाए जाने वाले शॉर्ट सीरीज या वीडियो) में काम कर चुके हैं. वो अब एक एडवर्टाइजमेंट के लिए 1 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं. 

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बता दें कि सूरज ने अपने करियर की शुरुआत सलमान खान की फिल्म 'सुल्तान' में एक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में की थी. इस फिल्म में उन्हें रोजाना 1,000 रुपये मिलते थे. सूरज ने बताया कि कैसे एक्टर्स बड़े रोल के इंतजार में बैठने के बजाय छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स के जरिए भी एक फिक्स और अच्छी इनकम कमा सकते हैं.

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कैसे पैसे कमा सकते हैं एक्टर्स?

सूरज सोनिक ने आगे बताया कि एक नया एक्टर बिना किसी एक्सपीरियंस के भी मुंबई में आसानी से महीने के 50,000 रुपये कमा सकता है. उसे बस 5-5 हजार वाले 10 काम ढूंढने होंगे. थोड़ा पुराना एक्टर यही कमाई सिर्फ 5 प्रोजेक्ट्स से कर लेता है. वहीं मेरे जैसे एक्टर, जिसने 200 से ज्यादा एड्स किए हैं, वो 12 घंटे का 50,000 रुपये कमाता है और एक एड शूट का 1 लाख रुपये चार्ज करता है.

सूरज सोनिक का मानना है कि इंडस्ट्री में खुद को जमाने में जुटे एक्टर्स को बिना किसी बड़ी वजह के काम को ठुकराना नहीं चाहिए. हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने यह सलाह भी दी कि स्टार्स को काम करते वक्त प्लेटफॉर्म का चुनाव सोच-समझकर और सावधानी से करना चाहिए.

सूरज बोले- 'मैंने पिछले साल ही बतौर मेन लीड 100 से ज्यादा वर्टिकल सीरीज में काम किया है. ये काम मैंने JioHotstar, Amazon, Story TV और Kuku जैसे ऐप्स के लिए किया है.

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