सोने की कीमत में क्रैश (Gold Rate Crash) का सिलसिला जारी है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) से लेकर घरेलू बाजारों और सर्राफा मार्केट तक में इसकी कीमतें हर बीतते दिन के साथ घटती जा रही हैं. लेकिन करीब 10 महीने पहले के Gold-Silver Rates पर नजर डालें, तो नजारा कुछ और ही था. वायदा कारोबार में चांदी का भाव 4 लाख के पार निकल गया था और सोना 2 लाख के करीब पहुंच गया था.

और पढ़ें

गोल्ड-सिल्वर रेट के अचानक रिकॉर्ड तोड़ तेजी के साथ आसमान पर पहुंचने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से बड़ी अपील की थी. एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा था कि एक साल तक सोने की खरीद ना करें. हालांकि, उन्होंने ग्लोबल टेंशन के बीच विदेशी मुद्रा बचाने पर जोर देते हुए ये अपील की थी. लेकिन उनकी इस अपील को मानने वाले आज खुद को राहत भरा महसूस कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?

सोने की कीमतों में जारी क्रैश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को लखनऊ में कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान अपनी इस अपील पर बात की और कहा कि, 'करीब एक साल पहले मैंने देशवासियों से अपील की थी कि अगर बहुत जरूरी न हो तो सोना न खरीदें. उस समय कई लोगों ने मेरी बात का मजाक उड़ाया था. लेकिन अब लोग बता रहे हैं कि उनकी सलाह मानने से उनके पैसे बच गए.'

Advertisement

CTI ने पीएम को कहा थैंक्यू

PM Modi की एक साल सोना न खरीदने की अपील का असर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि सोने का भाव दनादन क्रैश हो रहा है. व्यापारियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने पीएम मोदी को थैंक्यू कहा है. इसके चेयरमैन बृजेश गोयल के मुताबिक, जब प्रधानमंत्री ने सोने की खरीद न करने की अपील की थी, तब से अब तक सोना काफी सस्ता हो गया है. अगर इस सलाह को व्यापारियों ने नजरअंदाज किया होता, तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता.

PM की अपील के बाद से अब तक सोना क्रैश

अगर प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद को लेकर देशवासियों से की गई अपील से लेकर अब तक Gold Rate में आए चेंज को देखें, तो सोना अब क्रैश हो गया है. पीएम की अपील से सर्राफा बाजारों में करीब 2 लाख रुपये के आसपास पहुंच गया था और जिस दिन उन्होंने अपने संबोधन में सोना न खरीदने के लिए कहा था.

उसके अगले दिन 11 मई को इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम हाई से कम होने के बाद भी 1,50,362 रुपये था और बीते शुक्रवार को ये 1,23,893 रुपये पर आ गया. यानी तब से अब तक घरेलू बाजार में सोना 26,469 रुपये सस्ता हो गया है.

Advertisement

वहीं वायदा कारोबार पर नजर डालें, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंद पर सोने का भाव (MCX Gold Rate) 11 मई को 1,62,835 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो कि बीते शुक्रवार को 5500 रुपये की बड़ी एकदिनी गिरावट के साथ फिसलकर 1,21,949 रुपये पर आ गया. इस हिसाब से वायदा कारोबार में सोना 40,886 रुपये सस्ता हुआ है.

(नोट: सोना-चांदी में निवेश या खरीदारी से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----