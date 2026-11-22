दिल्ली पुलिस ने लूट के एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है, जो सुनसान सड़कों पर अकेले जाने वाले लोगों को लूटने के लिए अनोखा तरीका अपनाता था. गिरोह का एक सदस्य महिलाओं के कपड़े पहनकर सुनसान सड़क पर खड़ा होता और मदद के लिए इशारा करता था. जैसे ही कोई राहगीर या वाहन चालक मदद के लिए रुकता और गाड़ी से बाहर आता, गिरोह के बाकी सदस्य झाड़ियों या सुनसान जगहों से निकलकर उस पर हमला कर देते और नकदी व कीमती सामान लूटकर फरार हो जाते.

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पुलिस ने गिरोह के दो संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इनकी पहचान 28 वर्षीय मोनू उर्फ चाइनीज और 26 वर्षीय सागर शर्मा के रूप में हुई है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इनकी गिरफ्तारी से न्यू उस्मानपुर और शास्त्री पार्क इलाके में हुई लूट की दो वारदातों को सुलझाने में मदद मिली है.

पुलिस के मुताबिक, मोनू ने इस तरीके से लोगों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी. वह खासकर देर रात और तड़के अकेले सफर करने वाले लोगों को निशाना बनाता था. यमुना खादर के आसपास के सुनसान रास्तों पर वह महिलाओं के कपड़े पहनकर खड़ा होता और गुजरने वाले वाहन चालकों से मदद मांगने का इशारा करता था.

जैसे ही कोई व्यक्ति मदद के लिए रुककर वाहन से बाहर आता, मोनू उसे पकड़ लेता या काबू कर लेता. इसके बाद झाड़ियों या आसपास की सुनसान जगहों पर छिपे उसके साथी बाहर निकलते और पीड़ित पर हमला कर नकदी और कीमती सामान लूट लेते. महिला के कपड़ों में होने की वजह से आरोपी लोगों की सहानुभूति और भरोसा हासिल कर उन्हें आसानी से जाल में फंसा लेते थे.

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4 बजे के आसपास हुई थी लूट

इस गिरोह के काम करने का तरीका 18 नवंबर को सुबह करीब 4:05 बजे हुई लूट की एक घटना के बाद सामने आया. पुलिस के मुताबिक, एक टेंपो चालक सिग्नेचर ब्रिज से बुराड़ी के अशोक विहार की ओर प्लाईवुड लेकर जा रहा था. सुबह 4 से 5 बजे के बीच जब वह इस इलाके से गुजर रहा था, तभी उसे महिला के कपड़े पहने एक व्यक्ति ने मदद के लिए इशारा किया.

चालक ने वाहन रोककर जैसे ही नीचे उतरकर मदद करने की कोशिश की, उस व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया. तभी एक अन्य आरोपी ने पीछे से उसका गला दबा दिया. इसके बाद दो और लोग वहां पहुंचे और चालक से मोबाइल फोन, 2,500 रुपये नकद और तीन चाबियां लूट लीं.

चालक किसी तरह आरोपियों के चंगुल से बचकर निकला और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद न्यू उस्मानपुर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस टीम ने उपलब्ध सुरागों के आधार पर आरोपियों की पहचान की और मोनू व सागर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने लूटी गई नकदी भी बरामद की है.

दूसरी लूट में भी सामने आया यही तरीका

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बाबा श्याम गिरी मंदिर के पास हुई एक और लूट में शामिल होने की बात बताई. यह मामला शास्त्री पार्क थाने में दर्ज था. पुलिस के मुताबिक, इस वारदात में भी इसी तरीके का इस्तेमाल किया गया था और दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले को भी सुलझा लिया गया है.

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पुलिस के अनुसार, मोनू के खिलाफ पहले से 13 मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या के प्रयास, लूट, झपटमारी, चोरी और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले शामिल हैं. वहीं, सागर के खिलाफ लूट, झपटमारी, चोरी और आर्म्स एक्ट से जुड़े पांच मामले दर्ज हैं. पुलिस अब गिरोह के दूसरे साथियों की भूमिका की जांच कर रही है. इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस गिरोह ने इसी तरीके का इस्तेमाल कर अन्य लूट की वारदातों को भी अंजाम दिया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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