Budget Friendly Travel Destinations: बजट है कम पर घूमने का है मन? देश की ये 7 जगहें रहेंगी आपके लिए बेस्ट

Budget Friendly Travel Destinations: घूमने का मन तो हर किसी का करता है लेकिन कई बार ज्यादा खर्च होने की वजह से लोग ट्रिप का प्लान टाल देते हैं. हालांकि, देश में ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं जहां आप कम बजट में भी घूमने का पूरा मजा ले सकते हैं. इन जगहों पर आपको पहाड़ों और समुद्र से लेकर मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें और खूबसूरत बाजार तक देखने को मिलेंगे.
अगर आप भी कम पैसों में कुछ दिन के लिए शहर की भागदौड़ से दूर जाना चाहते हैं तो इन जगहों का प्लान बना सकते हैं. यहां बजट में रहने, खाने और घूमने के कई विकल्प मिल जाते हैं. तो आइए जानते हैं देश की ऐसी 7 जगहों के बारे में, जहां कम खर्च में आपकी ट्रिप यादगार बन सकती है.
ऋषिकेश (उत्तराखंड)
ऋषिकेश को योग की राजधानी के तौर पर जाना जाता है. यहां आपको गंगा किनारे शांत घाट, मंदिर और गंगा आरती देखने का मौका मिलेगा. अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो यहां रिवर राफ्टिंग जैसी एक्टिविटी भी कर सकते हैं. बजट में घूमने वालों के लिए यहां कई सस्ते होटल और हॉस्टल मिल जाते हैं.
ऋषिकेश में क्या करें: गंगा आरती देखें, घाटों पर घूमें और रिवर राफ्टिंग का मजा लें.
पुष्कर (राजस्थान)
राजस्थान का पुष्कर अपने मंदिरों, घाटों और रंग-बिरंगे बाजारों के लिए मशहूर है. यहां आप कम बजट में घूमने के साथ स्थानीय स्ट्रीट फूड का स्वाद भी ले सकते हैं. शहर में कई बजट हॉस्टल और गेस्टहाउस मिल जाते हैं. पुष्कर की शांत गलियां और यहां का माहौल इसे अलग अनुभव बनाते हैं.
पुष्कर में क्या करें: पुष्कर झील और ब्रह्मा मंदिर जाएं और स्थानीय बाजारों में घूमने का मजा लें.
मैक्लोडगंज (हिमाचल प्रदेश)
हिमाचल प्रदेश का मैक्लोडगंज तिब्बती संस्कृति और खूबसूरत पहाड़ों के लिए जाना जाता है. यहां आपको मठ, शांत रास्ते और आसपास की पहाड़ियों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे. अगर आपको ट्रेकिंग पसंद है तो त्रियुंड ट्रेक भी कर सकते हैं. यहां कम बजट में रहने और खाने के कई विकल्प मिल जाते हैं.
मैक्लोडगंज में क्या करें: मठों में जाएं, पहाड़ों में ट्रेकिंग करें और तिब्बती खाने का स्वाद लें.
हम्पी (कर्नाटक)
अगर आपको इतिहास और पुरानी इमारतों में दिलचस्पी है तो हम्पी आपके लिए अच्छी जगह हो सकती है. यहां पुराने मंदिर, खंडहर और बड़े-बड़े पत्थरों से घिरा खूबसूरत इलाका देखने को मिलता है. हम्पी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है. यहां साइकिल किराए पर लेकर आसपास की जगहों को कम खर्च में घूम सकते हैं.
हम्पी में क्या करें: ऐतिहासिक मंदिर और खंडहर देखें और साइकिल से आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करें.
पुडुचेरी (तमिलनाडु)
अगर आप समुद्र के किनारे घूमना चाहते हैं तो पुडुचेरी का प्लान बना सकते हैं. यहां आपको फ्रेंच स्टाइल की इमारतें, खूबसूरत बीच और कैफे देखने को मिलेंगे. शहर का शांत माहौल इसे सुकून भरी ट्रिप के लिए अच्छा ऑप्शन बनाता है. बजट में रहने के लिए यहां कई गेस्टहाउस और किफायती खाने के विकल्प भी मिल जाते हैं.
पुडुचेरी में क्या करें: बीच पर घूमने जाएं, फ्रेंच क्वार्टर एक्सप्लोर करें और स्थानीय कैफे में खाना ट्राई करें.
वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
वाराणसी भारत की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक नगरी में से एक है. यहां गंगा के घाट, मंदिर और शाम की गंगा आरती देखने के लिए देश-विदेश से लोग पहुंचते हैं. यहां आपको पुरानी गलियों में घूमने और स्थानीय खाने का स्वाद लेने का मौका भी मिलेगा. कम बजट में घूमने वालों के लिए वाराणसी एक अच्छा विकल्प हो सकता है.
वाराणसी में क्या करें: गंगा आरती देखें, घाटों पर घूमें और पुराने शहर की गलियों को एक्सप्लोर करें.
कसोल (हिमाचल प्रदेश)
हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में बसा कसोल अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. यह जगह खासतौर पर बैकपैकर्स के बीच काफी लोकप्रिय है. यहां आपको खूबसूरत पहाड़ी रास्ते, ट्रेकिंग ट्रेल्स और कम बजट में रहने के लिए होमस्टे मिल सकते हैं. अगर आप प्रकृति के बीच कुछ दिन शांति से बिताना चाहते हैं तो कसोल का प्लान बना सकते हैं.
कसोल में क्या करें: ट्रेकिंग करें, पार्वती घाटी के नजारे देखें और आसपास के छोटे गांवों को एक्सप्लोर करें.