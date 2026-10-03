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Best places to visit in Agra: आगरा जाएं तो सिर्फ ताजमहल देखकर न लौटें, इन 8 जगहों पर भी जरूर जाएं

Best places to visit in Agra: आगरा का नाम सुनते ही भले ही सबसे पहले ताजमहल का ख्याल आता हो लेकिन इस शहर में घूमने के लिए और भी कई खास जगहें हैं. यहां ऐतिहासिक किले, मकबरे, धार्मिक स्थल और खूबसूरत गार्डन देखने को मिलते हैं. अगर आप आगरा घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को भी अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

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ताजमहल के अलावा आगरा में घूमने की ये 8 जगहें (Photo- ITG)
ताजमहल के अलावा आगरा में घूमने की ये 8 जगहें (Photo- ITG)

Best places to Visit in Agra: आगरा का नाम आते ही सबसे पहले ताजमहल का ख्याल आता है. दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल को देखने के लिए हर साल देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आगरा पहुंचते हैं. लेकिन आगरा की खूबसूरती सिर्फ ताजमहल तक सीमित नहीं है. शहर में कई ऐसी ऐतिहासिक और खूबसूरत जगहें हैं, जहां आपको मुगलकाल की शानदार वास्तुकला, पुराने किले, मकबरे और धार्मिक स्थल देखने को मिलेंगे. अगर आप परिवार या दोस्तों के साथ आगरा घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ताजमहल के साथ इन जगहों को भी अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं आगरा में ताजमहल के अलावा किन जगहों पर घूमने जा सकते हैं.

आगरा किला
ताजमहल से कुछ ही दूरी पर स्थित आगरा किला शहर की सबसे खास ऐतिहासिक जगहों में से एक है. लाल बलुआ पत्थरों से बना यह किला मुगलकाल की शानदार वास्तुकला की झलक दिखाता है. किले के अंदर कई महल, मस्जिद और ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं. यहां से यमुना नदी और ताजमहल का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देता है.

फतेहपुर सीकरी
आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित फतेहपुर सीकरी भी घूमने के लिए शानदार जगह है. लाल बलुआ पत्थरों से बनी इस ऐतिहासिक नगरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था. यहां बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, पंच महल और सलीम चिश्ती का मकबरा जैसी कई ऐतिहासिक जगहें देखने को मिलती हैं. इतिहास और वास्तुकला पसंद करने वालों के लिए यह जगह खास है.

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अकबर का मकबरा
सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा भी आगरा की प्रमुख ऐतिहासिक जगहों में शामिल है. यह परिसर बड़े और खूबसूरत हरे-भरे बगीचे से घिरा हुआ है. यहां की वास्तुकला में मुगल और हिंदू शैली की झलक देखने को मिलती है. शांत माहौल में घूमने और इतिहास को करीब से जानने के लिए आप इस जगह को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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जामा मस्जिद
आगरा की जामा मस्जिद भी शहर की प्रसिद्ध ऐतिहासिक जगहों में से एक है. यह आगरा किले के सामने स्थित है. लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी इस मस्जिद की वास्तुकला काफी खूबसूरत है. यहां की नक्काशी और अंदरूनी डिजाइन आपका ध्यान खींच सकती है.

गुरु का ताल
आगरा का गुरु का ताल एक महत्वपूर्ण सिख धार्मिक स्थल है. यह जगह अपनी धार्मिक अहमियत के साथ-साथ खूबसूरत वास्तुकला के लिए भी जानी जाती है. मान्यता है कि सिख गुरु तेग बहादुर ने मुगल शासक औरंगजेब के सामने इसी स्थान पर गिरफ्तारी के लिए आत्मसमर्पण किया था. अगर आप आगरा में ऐतिहासिक और धार्मिक जगहें देखना चाहते हैं, तो यहां जा सकते हैं.

मेहताब बाग
ताजमहल का अलग और खूबसूरत नजारा देखने के लिए मेहताब बाग जा सकते हैं. यमुना नदी के किनारे स्थित इस ऐतिहासिक मुगल उद्यान से ताजमहल का शानदार व्यू दिखाई देता है. फोटोग्राफी पसंद करने वाले लोगों के लिए यह जगह खास हो सकती है.

इतिमाद-उद-दौला का मकबरा
इतिमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा की खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों में से एक है. इसे 'बेबी ताजमहल' के नाम से भी जाना जाता है. सफेद संगमरमर, बारीक नक्काशी और खूबसूरत डिजाइन इस जगह को खास बनाते हैं. यहां घूमकर आप मुगलकालीन वास्तुकला को करीब से देख सकते हैं.

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डॉल्फिन वाटर पार्क
अगर आप ऐतिहासिक जगहों के साथ अपनी ट्रिप में थोड़ा मनोरंजन भी जोड़ना चाहते हैं तो डॉल्फिन वाटर पार्क जा सकते हैं. यहां बच्चों और बड़ों के लिए कई तरह की वॉटर स्लाइड्स और मनोरंजन के विकल्प मिलते हैं. परिवार के साथ घूमने वालों के लिए यह जगह एक अलग अनुभव दे सकती है.

आगरा सिर्फ ताजमहल के लिए ही नहीं, बल्कि अपने किलों, मकबरों, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए भी जाना जाता है. ऐसे में अगर आप आगरा घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी ट्रिप में इन जगहों को भी शामिल कर सकते हैं. इससे आपको शहर के इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला को करीब से जानने का मौका मिलेगा.

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