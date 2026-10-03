scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गजराज राव ने खोली इंडस्ट्री की पोल, बोले- इंडिया में स्टारडम ट्रेन के डिब्बे जैसा था...

गजराज राव ने FICCI Frames 2026 के दौरान कहा कि ओटीटी ने सिर्फ कलाकारों को काम ही नहीं दिया, बल्कि कुछ एक्टर्स को स्टार बनने का रास्ता दिखाया है. उन्होंने पुराने दौर के फिल्म इंडस्ट्री सिस्टम को समझाने के लिए ट्रेन का उदाहरण दिया.

Advertisement
X
गजराज राव ने बताए इंडस्ट्री के पुराने राज (Photo-Instagram)
गजराज राव ने बताए इंडस्ट्री के पुराने राज (Photo-Instagram)

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने से कई एक्टर्स को घर-घर पहचान मिली. ओटीटी के जरिए एक्टर्स को वो पहचान मिली, जो शायद फिल्मों से नहीं मिल पाती. इन्हीं में शामिल हैं, जयदीप अहलावत और प्रतीक गांधी जैसे एक्टर्स. वेब सीरीज पाताल लोक और स्कैम 1992 ने दोनों को खूब शोहरत दिलाई. फिल्में और वेब सीरीज में अपनी पहचान बनाने वाले गजराज राव का कहना हैं कि ओटीटी के आने से कई एक्टर्स को स्टारडम मिला है.

FICCI Frames 2026 के दौरान गजराज राव ने पुराने समय की फिल्म इंडस्ट्री सिस्टम को समझाने के लिए ट्रेन का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि 90 के दशक में स्टार्स के पास अलग तरह की सुविधाएं थीं जबकि बाकी लोग अपने आप को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'मेरा इस बारे में ऐसा सोचना है कि 25 से 30 साल पहले तक इंडस्ट्री एक ट्रेन जैसी थी. इसमें एक बोगी एसी फर्स्ट क्लास थी जो स्टार्स के लिए रिजर्व थी बाकि 100-200 बोगी जनरल डिब्बों में एक्टर्स को बिना टिकट के अपनी जगह बनानी पड़ती थी.'

टीवी और ओटीटी ने कई एक्टर्स को दिलाई पहचान

सम्बंधित ख़बरें

Dupahiya Season 2 Review
Review: पेपर लीक जैसी समस्या के साथ लौटा दुपहिया, मजेदार है सीरीज
Sunil grover as kader khan, the great indian kapil show
सलमान-आमिर के बाद कादर खान, चला सुनील ग्रोवर की मिमिक्री का जादू, मुरीद हुए सेलेब्स
Jolly LLB 3 review
Review: किसान का दर्द, अक्षय-अरशद का 'जॉली' गुड फैक्टर, इमोशनल है फिल्म
Dupahiya web series review
Review: एक बार तो बनती है इस 'दुपहिया' की सवारी, मजेदार है कहानी
Diljit Dosanjh
Live शो में किसे देख जमीन पर बैठे दिलजीत-झुकाया सिर?

गजराज राव ने आगे बताया कि समय के साथ टीवी इंडस्ट्री और ओटीटी के आने से एक्टर्स की स्थिति में बदलाव आया. प्राइवेट चैनलों और एकता कपूर के दौर ने कई एक्टर्स को लगातार काम और पहचान दिलाई. एक्टर्स वह मुकाम हासिल कर रहे हैं जो वह पहले नहीं कर पाए थे. उन्होंने कहा कि टीवी और ओटीटी के आने के बाद से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितनी बदलाव आया.

Advertisement

उन्होंने कहा, 'कई साल पहले प्राइवेट नेटवर्क आए, एकता कपूर आई और उन्होंने एक्टर को रिस्पेक्ट दिलाई, रोजगार दिलाया, कार दिलाई. उसके बाद पिछले सात से आठ साल में एक और बदलाव आया कि उस ट्रेन में सेकेंड एसी और थर्ड एसी के कुछ डिब्बे लगे और एक्टर को अब उनकी बर्थ मिल रही है.'

ओटीटी ने सिर्फ कलाकारों को काम ही नहीं दिया, बल्कि कुछ एक्टर्स को स्टार बनने का रास्ता दिखाया है. कई बार कुछ मौके मिलते हैं कि फर्स्ट एसी में भी कुछ एक्टर घुस जाते हैं. गजराज का कहना है कि ओटीटी के आने से एक्टर्स अपनी पहचान बना पा रहे हैं.

अगर गजराज राव के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह दुपहिया 2 में नजर आ रहे हैं जो एक मध्यमवर्गीय परिवार की कहानी पर आधारित कॉमेडी-ड्रामा है. हाल ही में वह लस्ट स्टोरीज 3 और डब्बा कार्टेल में नजर आए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Asian Games 2026 Day 14 Live: क्रिकेट में टीम इंडिया से गोल्ड की आस, हॉकी-आर्चरी-कुश्ती में भी बरसेंगे मेडल |
    CJP का ‘सीजन 2’: शोर तो खूब, जनसैलाब कहां? |
    Jitiya Vrat 2026: आज रखा जा रहा है जितिया व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, सामग्री और पारण का समय |
    Aaj ka Rashifal 3 अक्टूबर 2026: सिंह राशि वालों को मिलेगी अच्छी खबर, जानें सभी राशियों का हाल |
    UP में 4.60 लाख छात्रों को योगी सरकार की सौगात: आज खातों में पहुंचेंगे ₹148 करोड़, ऑटोमेशन से मिली पारदर्शिता |
    मुंबई प्रदर्शन के बाद CJP का दिल्ली कूच का ऐलान, दिपके बोले- 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट |
    IND vs PAK: वैभव-ईशान की आएगी आंधी, पाकिस्तान का पिटना तय, एश‍ियन गेम्स फाइनल में ये होगी प्लेइंग-11 |
    निर्वाचन आयोग के SIR अभियान की होगी समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज परखेंगे संवैधानिक वैधता |
    'मुझे लगा था शाहरुख बन जाऊंगा', टीवी के SRK ने याद किए स्ट्रगल के दिन |
    Aaj Ka Panchang, 3 October 2026: 3 अक्टूबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग
    Advertisement