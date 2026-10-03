Aaj ka Rashifal 3 अक्टूबर 2026: सिंह राशि वालों को मिलेगी अच्छी खबर, जानें सभी राशियों का हाल

मेष राशि: सोच-समझकर लें हर फैसला, व्यापार में उधारी से बचें

मेष राशि के जातक आज हर फैसला सोच-समझकर लें. लोगों से मतभेद होने की संभावना है, इसलिए मन में नकारात्मक विचार न आने दें. अपना मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें.

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चोट का भय बना रहेगा, इसलिए सतर्कता बरतें. व्यापार में उधार लेनदेन से बचना आपके लिए हितकर रहेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी मंदिर में सुगंधित धूप दान करें.

वृष राशि: बढ़ सकते हैं खर्चे, सेहत के प्रति रहें सतर्क

वृष राशि के जातकों के खर्चे बढ़ सकते हैं. सेहत को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है. हालांकि, सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

प्रोफेशन के मामले में जल्दबाजी में फैसले न करें. मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा, लेकिन व्यापार में थोड़ा नुकसान होने की आशंका है.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं.

मिथुन राशि: बन रहे धन लाभ के मजबूत योग, दूर होगी मन की टेंशन

मिथुन राशि के जातकों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और अनजान लोगों से मुलाकात होगी.

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मन की टेंशन पूरी तरह दूर होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी. व्यापार के क्षेत्र में आज ज्यादा निवेश करने से बचें.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

कर्क राशि: कार्यक्षेत्र में दें विशेष ध्यान, यात्रा से मिलेगा बड़ा लाभ

कर्क राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में ध्यान देने का समय है. किसी यात्रा से लाभ मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं.

कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें. मन की परेशानी दूर होगी और नौकरी में परिवर्तन का विचार बन सकता है. व्यापार में धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 2

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को श्रद्धापूर्वक रोटी खिलाएं.

सिंह राशि: पूरे होंगे अधूरे कार्य, शत्रुओं पर मिलेगी विजय

सिंह राशि के जातकों के अधूरे कार्य पूरे होंगे और कहीं दूर से शुभ समाचार प्राप्त होगा. शत्रुओं पर विजय मिलेगी.

कर्ज लेकर कोई काम करने से बचें. संतान से सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन व्यापार के मामले में थोड़े नुकसान की आशंका बनी हुई है.

शुभ अंक (Lucky Number): 1

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

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कन्या राशि: हल होंगी पारिवारिक समस्याएं, व्यापार में मिलेगी सफलता

कन्या राशि के जातकों को कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी और परिवार की समस्याएं हल होंगी. हालांकि, रिश्तेदारों से कुछ मतभेद हो सकता है.

शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. संतान के भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): गोल्डन कलर

आज के उपाय (aaj ke upay): चींटियों को आटा और गुड़ खिलाएं.

तुला राशि: बढ़ेगा मान-सम्मान, प्रॉपर्टी खरीदने की बनेगी योजना

तुला राशि के जातकों के मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी होगी. किसी के कहने पर अपना विचार न बदलें.

प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनेगी और धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. व्यापार में आपकी स्थिति काफी मजबूत बनी रहेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

वृश्चिक राशि: अचानक धन लाभ के मिलेंगे अवसर, वाणी पर रखें संयम

वृश्चिक राशि के जातक उधार लेनदेन से बचें. अचानक धन लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे. बातचीत के दौरान अपनी वाणी का प्रयोग सोच-समझकर करें.

मन उत्साहित रहेगा और स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा. व्यापार के क्षेत्र में उन्नति के नए रास्ते खुलते नजर आएंगे.

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शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

धनु राशि: विदेश से जुड़े काम पकड़ेंगे गति, दूर होगी मन की चिंता

धनु राशि के जातकों के विदेश से संबंधित कार्य आसानी से बनेंगे और मन की चिंता दूर होगी. छात्रों को पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है.

करियर से जुड़े फैसले बेहद सावधानी से लें. किसी को भी उधार पैसा न दें, व्यापार में कुछ नुकसान होने की आशंका है.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को ताजी रोटी खिलाएं.

मकर राशि: अनुकूल रहेंगे कार्यों के नतीजे, व्यापार में दिखेगी बढ़त

मकर राशि के जातकों के लिए कार्यों के नतीजे पूरी तरह अनुकूल होंगे. अनजान लोगों से मुलाकात होगी और धन लाभ के योग बनेंगे.

आपके खर्चे भी अचानक बढ़ सकते हैं. यात्रा से लाभ होगा और व्यापार में अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं.

कुंभ राशि: विवादों में फंसने से बचें, हल होगी करियर की समस्या

कुंभ राशि के जातक किसी भी प्रकार के लड़ाई-झगड़े में फंसने से बचें. करियर से संबंधित आ रही समस्याएं हल होंगी.

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जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला न लें और आज बड़ा निवेश करने से बचें. सेहत पर ध्यान देना आवश्यक है, व्यापार में थोड़ा नुकसान संभव है.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज के उपाय (aaj ke upay): पक्षियों को दाना खिलाएं.

मीन राशि: प्लानिंग से काम करने पर मिलेगा लाभ, प्रोफेशन में होगी तरक्की

मीन राशि के जातकों के लिए आज पूरी प्लानिंग के साथ काम करने का दिन है. प्रोफेशन में उन्नति होगी और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी.

अहंकार करने से बचें और ऐसा कोई काम न करें जिससे टेंशन बढ़े. व्यापार के क्षेत्र में पूरी सावधानी के साथ ही निवेश करें.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को प्रेमपूर्वक रोटी खिलाएं.

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