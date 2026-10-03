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बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' बनी दृश्यम द कन्क्लूजन, अजय देवगन ने मचाई तबाही, पहले ही दिन आई सुनामी!

अजय देवगन ने अपनी फ्रैंचाइजी फिल्म 'दृश्यम' से एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो आजतक 90s के किसी भी सितारे ने नहीं किया था. उनकी नई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है. दृश्यम 3 ने पहले दिन कितनी कमाई की, आइए देखते हैं.

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दृश्यम लेकर आया सुनामी (Photo: X/@ajaydevgn)
दृश्यम लेकर आया सुनामी (Photo: X/@ajaydevgn)

2 अक्टूबर को गांधी जयंती से ज्यादा विजय सलगांवकर की फैमिली के साथ क्या हुआ था, इसकी चर्चा ज्यादा रहती है. पॉप कल्चर में दृश्यम फिल्म का ये मीम काफी पॉपुलर है. इस फ्रैंचाइजी को लोगों के प्यार ने दुनियाभर में सफल बनाया है. इस मलयालम रीमेक के अभी तक तीन पार्ट हिंदी में आ चुके हैं, और उन सभी का क्रेज लोगों में काफी देखा भी गया है. बीते दिन हिंदी में अजय देवगन की दृश्यम द कन्क्लूजन रिलीज हुई, और ये एडवांस बुकिंग से ही बता चुकी थी कि बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा धमाका होने वाला है. 

पहले ही दिन दृश्यम 3 ने की बंपर कमाई

दृश्यम द कन्क्लूजन या कहें दृश्यम 3 ने रिलीज से 4-5 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग में बढ़िया पकड़ बनाई हुई थी. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अजय की फिल्म आराम से अपने पहले दिन 40-50 करोड़ की कमाई कर लेगी. मगर जैसे-जैसे रिलीज के दिन करीब आते गए, और लोगों के बीच क्रेज बढ़ता हुआ दिखा, ये आंकड़ा और भी ऊपर जाने लगा. अनुमान अब 55-60 करोड़ पहुंच चुका था. अब चूंकि फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है, तो इसका फर्स्ट डे कलेक्शन रिपोर्ट भी सामने आया है. 

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अजय की फिल्म ने गांधी जयंती की छुट्टी का भरपूर फायदा उठाया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, फिल्म ने देशभर में लगे 15,735 शोज के जरिए अपने पहले दिन 66.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. वहीं इंडिया में ग्रॉस कमाई 80.10 करोड़ हुई है. इंडिया से बाहर भी दृश्यम 3 ने 15 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन किया, जिससे इसका टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 95.10 करोड़ रुपये हो गया है. रणवीर सिंह की धुरंधर द रिवेंज के बाद, ये इकलौती हिंदी पिक्चर है जिसने एक दिन में इतनी कमाई की है. 

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अजय ने शाहरुख को भी पछाड़ा

दृश्यम 3 ने अजय देवगन को उनके 34 साल के करियर में सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग दी है. 90s के एक्टर्स की बात करें, तो उन्होंने शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, सनी देओल जैसे तगड़े एक्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया है. अजय ने इन सबके मुकाबले हिंदी में सबसे बड़ी ओपनिंग दे डाली है. शाहरुख खान की साल 2023 में आई फिल्म जवान ने अपने पहले दिन हिंदी भाषा में 65 करोड़ की कमाई की थी, जिसे अजय ने मात्र 1 करोड़ रुपये से पछाड़ा. हिंदी भाषा में अजय की दृश्यम 3 बस रणवीर सिंह की धुरंधर द रिवेंज से पीछे है जिसने अपने फर्स्ट डे 102 करोड़ की ओपनिंग ली थी.

अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 को क्रिटिक्स और ऑडियंस से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला है. पहले दिन की बंपर कमाई के बाद, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म कमाई के मामले में पार्ट 2 से भी आगे निकलने वाली है. पहले वीकेंड में अजय की फिल्म आराम से 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है. अब देखना है कि क्या ऐसा हो पाता है या नहीं. इस फिल्म को अभिषेक पाठक ने लिखा और डायरेक्ट किया है. दृश्यम सीरीज का ये वाला पार्ट हिंदी में मलयालम का सीधा रीमेक नहीं है. 

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