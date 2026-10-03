Asian Games 2026 Day 14 Live: आर्चरी में आ रहा एक और गोल्ड, फाइनल में पहुंचीं कुमकुम मोहोड

6:15 AM (32 मिनट पहले)

एशियन गेम्स में आज भारत का शेड्यूल

Posted by :- Anurag Jha

तीरंदाजी

सुबह 5:30 बजे - विमेंस रिकर्व इंडिविजुअल, क्वार्टर फाइनल - कुमकुम मोहोड बनाम चेयॉन्ग कांग (दक्षिण कोरिया)

सुबह 6:30 बजे - विमेंस रिकर्व इंडिविजुअल, सेमीफाइनल - कुमकुम मोहोड (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 7:05 बजे - विमेंस रिकर्व इंडिविजुअल, मेडल मुकाबले - कुमकुम मोहोड (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:30 बजे - मेन्स रिकर्व इंडिविजुअल, क्वार्टर फाइनल - धीरज बोम्मादेवरा बनाम आमिरखोन सादिकोव (उज़्बेकिस्तान)

सुबह 10:15 बजे - मेन्स रिकर्व इंडिविजुअल, क्वार्टर फाइनल - नीरज चौहान बनाम लाम दोरजी (भूटान)

सुबह 10:30 बजे - मेन्स रिकर्व इंडिविजुअल, सेमीफाइनल - धीरज बोम्मादेवरा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), नीरज चौहान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 11:05 बजे - मेन्स रिकर्व इंडिविजुअल, मेडल मुकाबले - धीरज बोम्मादेवरा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), नीरज चौहान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

क्रिकेट

सुबह 10:30 बजे - मेन्स टीम फाइनल - भारत बनाम पाकिस्तान

गोल्फ़

सुबह 3:30 बजे - विमेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले राउंड 4 - प्रणवी शरथ उर्स, दीक्षा डागर, अदिति अशोक

सुबह 3:30 बजे - विमेंस टीम राउंड 4 - भारत

सुबह 4:25 बजे - मेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले राउंड 4 - वीर अहलावत, सप्तक तलवार, युवराज संधू

सुबह 4:25 बजे - मेन्स टीम राउंड 4 - भारत

हॉकी

दोपहर 3:30 बजे - मेन्स टीम फाइनल - भारत बनाम मलेशिया

रग्बी सेवन्स

सुबह 6:20 बजे - विमेंस टीम - 5वें से 8वें स्थान के लिए - भारत बनाम सिंगापुर

दोपहर 12:35 बजे - विमेंस टीम - 7/8वें स्थान के लिए - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 1 बजे - विमेंस टीम - 5/6वें स्थान के लिए - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सेलिंग

सुबह 7:10 बजे - गर्ल्स डिंगी ओपनिंग सीरीज़ रेस 11 - माही वर्मा

सुबह 7:10 बजे के बाद - गर्ल्स डिंगी ओपनिंग सीरीज रेस 12 (मेडल रेस) - माही वर्मा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 8:05 बजे - विमेंस विंडसर्फिंग ओपनिंग सीरीज़ रेस 11-12 - कात्या इडा कोएल्हो

सुबह 8:05 बजे के बाद - विमेंस विंडसर्फिंग ओपनिंग सीरीज़ रेस 13 (मेडल रेस) - कात्या इडा कोएल्हो (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

ताइक्वांडो

सुबह 5:42 बजे - विमेंस -57 किलोग्राम, राउंड ऑफ 16 - कशिश मलिक बनाम किम युजिन (साउथ कोरिया)

सुबह 6:30 बजे - विमेंस +67 किलोग्राम, राउंड ऑफ 16 - ज्योति यादव बनाम कन्नालुक चुएनचुक्लिन (थाईलैंड)

सुबह 7:34 बजे - विमेंस वर्ग -57 किलोग्राम, क्वार्टर फाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 8:10 बजे - विमेंस +67 किलोग्राम, क्वार्टर फाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) बनाम मु वेनझे (चीन)

सुबह 11:14 बजे - विमेंस वर्ग -57 किलोग्राम, सेमीफाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 11:56 बजे - विमेंस +67 किलोग्राम, सेमीफाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 1:10 बजे - विमेंस वर्ग -57 किलोग्राम, फाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 1:40 बजे - विमेंस +67 किलोग्राम, फाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

वॉलीबॉल

सुबह 9:30 बजे - पुरुष टीम (5वें-6वें स्थान के लिए) - भारत बनाम थाईलैंड

कुश्ती

सुबह 7:23 बजे - मेन्स फ़्रीस्टाइल 74 किग्रा, राउंड ऑफ 16 - सागर जागलान बनाम तुल्गा तुमुर-ओचिर

सुबह 7:25 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 97 किलोग्राम, राउंड ऑफ 16 - दीपक पूनिया बनाम जुनपेंग झोउ

सुबह 7:57 बजे - विमेंस कुश्ती 57 किलोग्राम, राउंड ऑफ 16 - मनीषा बनाम यंगजिन क्वोन

सुबह 8:08 बजे - विमेंस 53 किलोग्राम, राउंड ऑफ 16 - अंतिम पंघल बनाम शुग्ल्या ओमिरबेक

सुबह 8:29 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम, राउंड ऑफ 16 - अमन सहरावत

सुबह 8:36 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 74 किलोग्राम, क्वार्टर फाइनल - सागर जागलान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 8:38 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 97 किलोग्राम, क्वार्टर फाइनल - दीपक पूनिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 8:55 बजे - विमेंस 57 किलोग्राम, क्वार्टर फाइनल - मनीषा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:05 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम, क्वार्टर फाइनल - अमन सहरावत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:11 बजे - विमेंस 53 किलोग्राम, क्वार्टर फाइनल - अंतिम पंघल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:25 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 97 किलोग्राम, सेमीफाइनल - दीपक पूनिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:26 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 74 किलोग्राम, सेमीफाइनल - सागर जागलान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:35 बजे - विमेंस 57 किलोग्राम, सेमीफाइनल - मनीषा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:43 बजे - विमेंस 53 किलोग्राम, सेमीफाइनल - अंतिम पंघल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:44 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम, सेमीफाइनल - अमन सहरावत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:50 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 97 किलोग्राम, सेमीफाइनल - दीपक पूनिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:51 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 74 किलोग्राम, रेपचेज - सागर जागलान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:59 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम, रेपचेज - अमन सहरावत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 10:00 बजे - विमेंस 57 किलोग्राम, रेपचेज - मनीषा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 10:16 बजे - विमेंस 53 किलोग्राम, रेपचेज - अंतिम पंघल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 2:44 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम, फाइनल - अमन सहरावत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 3:09 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 74 किलोग्राम, फाइनल - सागर जागलान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 3:38 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 97 किलोग्राम, फाइनल - दीपक पूनिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

शाम 4:02 बजे - विमेंस 53 किलोग्राम, फाइनल - अंतिम पंघल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

शाम 4:25 बजे - विमेंस 57 किलोग्राम, फाइनल - मनीषा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)