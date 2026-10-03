scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

Asian Games 2026 Day 14 Live: आर्चरी में आ रहा एक और गोल्ड, फाइनल में पहुंचीं कुमकुम मोहोड

आजतक स्पोर्ट्स डेस्क | नागोया | 03 अक्टूबर 2026, 6:44 AM IST

Asian Games 2026 Day 14 Live Updates: आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 का आज (3 अक्टूबर) 14वां दिन है. आज भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट, तीरंदाजी, वॉलीबॉल, सेलिंग, हॉकी, कुश्ती, रग्बी सेवन्स, गोल्फ और ताइक्वांडो की स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखा रहे हैं. एशियन गेम्स में 14वें दिन के एक्शन से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए.

Kumkum Anil Mohod Kumkum Anil Mohod

एशियन गेम्स 2026 का आज 14वां दिन है. 3 अक्टूबर को भारत के लिए क्रिकेट, हॉकी और कुश्ती में मेडल्स की बरसात होनी तय है. वहीं बाकी इवेंट्स में भी भारतीय खिलाड़ियों पर निगाहें हैं. आज शानदार प्रदर्शन कर भारत मेडल टैली में और आगे बढ़ना चाहेगा. आइची-नागोया एशियन गेम्स से जुड़े अपडेट्स हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं. कृपया इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहिएगा...

एशियन गेम्स के 13वें दिन यानी 2 अक्टूबर को भारत के खाते में कुल 10 पदक आए. इनमें 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे. भारत ने सबसे ज्यादा तीन गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में झटके. वहीं हॉकी, आर्चरी और कुश्ती में भारत को 1-1 गोल्ड मिले. आर्चरी में दो सिल्वर मेडल भी भारत ने हासिल किए. जबकि सेलिंग और सेपकटकरा में एक-एक कांस्य पदक मिले.

एश‍ियन गेम्स 2026 में भारत के मेडलवीर

क्र.सं. खिलाड़ी / टीम इवेंट खेल मेडल
1. इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम निशानेबाजी सिल्वर
2. इलावेनिल वलारिवन विमेंस 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी सिल्वर
3. रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ माने मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम निशानेबाजी सिल्वर
4. सुचिका तरियाल विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा MMA ब्रॉन्ज
5. रुद्रांक्ष पाटिल मेन्स 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी ब्रॉन्ज
6. हिमांशु ढिल्लों मेन्स 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी सिल्वर
7. भारतीय महिला क्रिकेट टीम विमेंस क्रिकेट क्रिकेट गोल्ड
8. राइजा ढ‍िल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल विमेंस स्कीट टीम निशानेबाजी ब्रॉन्ज
9. अनंतजीत नरुका, मेराज खान और भवतेघ गिल मेन्स स्कीट टीम निशानेबाजी ब्रॉन्ज
10. जय मीणा मेन्स सिंगल्स सॉफ्ट टेनिस सॉफ्ट टेनिस ब्रॉन्ज
11. मीराबाई चानू विमेंस 49 किग्रा वेटलिफ्टिंग सिल्वर
12. भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम मेन्स टीम बैडमिंटन बैडमिंटन ब्रॉन्ज
13. सतनाम सिंह और सलमान खान मेन्स डबल स्कल्स रोइंग ब्रॉन्ज
14. रोश‍िब‍िना देवी नाओरेम विमेंस 60 किग्रा वुशू वुशू स‍िल्वर
15. अनंतजीत नरुका, परिनाज धालीवाल मिक्स्ड स्कीट टीम निशानेबाजी ब्रॉन्ज
16. सीमा कुमारी विमेंस 10000 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
17. मनु, पूवम्मा, विशाल और विथ्या मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले एथलेटिक्स सिल्वर
18. ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार  मेन्स 50 मीटर राइफल 3P टीम निशानेबाजी सिल्वर
19. कमलजीत और सुरुचि सिंह 10m एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम निशानेबाजी गोल्ड
20. दीया चिताले और मानुष शाह मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस टेब‍ल टेन‍िस ब्रॉन्ज
21. मनप्रीत कौर विमेंस शॉट पुट एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
22. गुलवीर सिंह मेन्स 10000 मीटर रेस एथलेटिक्स सिल्वर
23. बरानिका एलंगोवन विमेंस पोल वॉल्ट एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
24. सावन बरवाल मेन्स मैराथन एथलेटिक्स सिल्वर
25. तिलोत्तमा सेन, आशी चौकसे और विदर्सा विनोद विमेंस 50 मीटर राइफल 3P टीम निशानेबाजी सिल्वर
26. जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश स्क्वैश ब्रॉन्ज
27. महिला कबड्डी टीम विमेंस कबड्डी कबड्डी गोल्ड
28. पुरुष कबड्डी टीम मेन्स कबड्डी कबड्डी गोल्ड
29. तजिंदरपाल सिंह तूर मेन्स शॉट पुट एथलेटिक्स सिल्वर 
30. प्राची चौधरी विमेंस 400 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
31. अभय सिंह मेन्स सिंगल्स स्क्वैश स्क्वैश सिल्वर
32. अनाहत सिंह विमेंस सिंगल्स स्क्वैश स्क्वैश सिल्वर
33. हरिता भद्रा विमेंस 200 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
34. एन्सी सोजन विमेंस लॉन्ग जंप एथलेटिक्स सिल्वर
35. तेजस्विन शंकर मेन्स डेकाथलॉन एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
36. पारुल चौधरी विमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
37. सर्वेश कुशारे मेन्स हाई जंप एथलेटिक्स सिल्वर
38. पिंकी बलहारा विमेंस 78 क्रिग्रा कुराश कुराश ब्रॉन्ज
39. ईशा सिंह विमेंस 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी सिल्वर
40. विथ्या रामराज विमेंस 400 मीटर हर्डल्स एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
41. गुलवीर सिंह  मेन्स 1500 मीटर रेस एथलेटिक्स सिल्वर
42. पारुल चौधरी  विमेंस 5000 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
43. मुरली श्रीशंकर  मेन्स लॉन्ग जंप एथलेटिक्स सिल्वर
44. यशवीर सिंह मेन्स जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स सिल्वर
45. रोहित यादव मेन्स जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
46. नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर विमेंस ट्रैप टीम निशानेबाजी सिल्वर
47. नीरू ढांडा विमेंस ट्रैप निशानेबाजी गोल्ड
48. नरेंद्र बेरवाल मेन्स 90+ क्रिग्रा बॉक्सिंग मुक्केबाजी ब्रॉन्ज
49. गुलवीर सिंह मेन्स 5000 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
50. गुरिंदरवीर, अनिमेष, हरिता और स्नेहा मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
51. पूजा सिंह विमेंस हाई जंप एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
52. किरण, विथ्या, प्राची और पूवम्मा विमेंस 4x400 मीटर रिले एथलेटिक्स गोल्ड
53. धर्मवीर, मनु, जय और विशाल मेन्स 4x400 मीटर रिले एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
54. चिकिथा, पृथिका और ज्योति सुरेखा वेन्नम विमेंस कंपाउंड टीम तीरंदाजी गोल्ड
55 चिकिथा और साहिल जाधव मेन्स कंपाउंड टीम तीरंदाजी गोल्ड
56. प्रिया घंघस विमेंस 60 किग्रा बॉक्सिंग मुक्केबाजी ब्रॉन्ज
57. कायनन चेनाई और नीरू ढांडा मिक्स्ड ट्रैप टीम निशानेबाजी गोल्ड
58 कपिल पोखरिया मेंस 90 किग्रा बॉक्सिंग मुक्केबाजी ब्रॉन्ज
59 साहिल जाधव-कुशल दलाल-गणेश मणि रत्नम मेन्स कंपाउंड टीम तीरंदाजी गोल्ड
60. सुनील कुमार मेन्स 87 किग्रा (ग्रीको-रोमन) कुश्ती ब्रॉन्ज
61. तन्वी खन्ना, जोशना च‍िनप्पा, अनाहत और शमीना विमेंस टीम स्क्वैश स्क्वैश  ब्रॉन्ज
62. प्रिंस नोबल और मनु फ्रांसिस मेन्स सेल‍िंग (स्किफ इवेंट) सेल‍िंंग   स‍िल्वर 
63. गणेश मणि रत्नम मेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल तीरंदाजी ब्रॉन्ज
64. नितेश सिवाच मेन्स 97 किग्रा  (ग्रीको-रोमन) कुश्ती सिल्वर
65 वीर चोत्रानी, अभय, सेंथिल और सूरज मेन्स टीम स्क्वैश स्क्वैश ब्रॉन्ज
66. हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा विमेंस सेलिंग (स्किफ इवेंट) सेल‍िंग ब्रॉन्ज
67. अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड विमेंस रिकर्व टीम तीरंदाजी गोल्ड
68. कुमकुम मोहोड और धीरज बोम्मादेवरा मिक्स्ड रिकर्व टीम तीरंदाजी सिल्वर
69. नेत्रा कुमानन विमेंस डिंगी सेलिंग ब्रॉन्ज
70. लवलीना बोरगोहेन विमेंस 75 किग्रा बॉक्सिंग मुक्केबाजी गोल्ड
71. धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे मेन्स रिकर्व टीम तीरंदाजी सिल्वर
72. पुरुष सेपकटकरा टीम  मेन्स क्वाड्रेंट सेपकटकरा  ब्रॉन्ज
73. परवीन हुड्डा विमेंस 65 किग्रा बॉक्सिंग मुक्केबाजी गोल्ड
74. सुजीत कलकल मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किग्रा कुश्ती गोल्ड
75. अंकुश पंघल मेन्स 80 किग्रा बॉक्सिंग मुक्केबाजी गोल्ड
76. महिला हॉकी टीम विमेंस हॉकी हॉकी गोल्ड

 

6:44 AM (3 मिनट पहले)

कुमकुम ने रच दिया इतिहास, फाइनल में पहुंचीं

Posted by :- Anurag Jha

17 वर्षीय कुमकुम मोहोड ने इतिहास रच दिया है.कुमकुम एशियन गेम्स की विमेंस रिकर्व फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय तीरंदाज बनी गई हैं. उन्होंने सेमीफाइनल में मौजूदा विश्व पदक विजेता चीन की झू जिंगयी को 6-2 से हराया.

6:24 AM (23 मिनट पहले)

कुमकुम ने किया बड़ा उलटफेर

Posted by :- Anurag Jha

तीरंदाजी में कुमकुम मोहोड ने बड़ा उलटफेर किया है. कुमकुम ने वर्ल्ड और ओलंपिक चैम्पियन साउथ कोरिया की कांग चाए-यंग को हराया. इसी के साथ कुमकुम विमेंस रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं.

6:18 AM (29 मिनट पहले)

भारत-पाकिस्तान के बीच महामुकाबला

Posted by :- Anurag Jha

एशियन गेम्स की मेन्स क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल आज भारत और पाकिस्तान के बीच है. भारतीय टीम से गोल्ड मेडल की पूरी आस है. भारत-मलेशिया के बीच मेन्स हॉकी का भी फाइनल होना है. यहां भी गोल्ड मेडल आने की प्रबल संभावना है.

6:15 AM (32 मिनट पहले)

एशियन गेम्स में आज भारत का शेड्यूल

Posted by :- Anurag Jha

तीरंदाजी
सुबह 5:30 बजे - विमेंस रिकर्व इंडिविजुअल, क्वार्टर फाइनल - कुमकुम मोहोड बनाम चेयॉन्ग कांग (दक्षिण कोरिया)
सुबह 6:30 बजे - विमेंस रिकर्व इंडिविजुअल, सेमीफाइनल - कुमकुम मोहोड (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 7:05 बजे - विमेंस रिकर्व इंडिविजुअल, मेडल मुकाबले - कुमकुम मोहोड (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:30 बजे - मेन्स रिकर्व इंडिविजुअल, क्वार्टर फाइनल - धीरज बोम्मादेवरा बनाम आमिरखोन सादिकोव (उज़्बेकिस्तान)
सुबह 10:15 बजे - मेन्स रिकर्व इंडिविजुअल, क्वार्टर फाइनल - नीरज चौहान बनाम लाम दोरजी (भूटान)
सुबह 10:30 बजे - मेन्स रिकर्व इंडिविजुअल, सेमीफाइनल - धीरज बोम्मादेवरा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), नीरज चौहान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 11:05 बजे - मेन्स रिकर्व इंडिविजुअल, मेडल मुकाबले - धीरज बोम्मादेवरा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), नीरज चौहान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

क्रिकेट
सुबह 10:30 बजे - मेन्स टीम फाइनल - भारत बनाम पाकिस्तान

गोल्फ़
सुबह 3:30 बजे - विमेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले राउंड 4 - प्रणवी शरथ उर्स, दीक्षा डागर, अदिति अशोक
सुबह 3:30 बजे - विमेंस टीम राउंड 4 - भारत
सुबह 4:25 बजे - मेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले राउंड 4 - वीर अहलावत, सप्तक तलवार, युवराज संधू
सुबह 4:25 बजे - मेन्स टीम राउंड 4 - भारत

हॉकी
दोपहर 3:30 बजे - मेन्स टीम फाइनल - भारत बनाम मलेशिया

रग्बी सेवन्स
सुबह 6:20 बजे - विमेंस टीम - 5वें से 8वें स्थान के लिए - भारत बनाम सिंगापुर
दोपहर 12:35 बजे - विमेंस टीम - 7/8वें स्थान के लिए - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 1 बजे - विमेंस टीम - 5/6वें स्थान के लिए - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सेलिंग
सुबह 7:10 बजे - गर्ल्स डिंगी ओपनिंग सीरीज़ रेस 11 - माही वर्मा 
सुबह 7:10 बजे के बाद - गर्ल्स डिंगी ओपनिंग सीरीज रेस 12 (मेडल रेस) - माही वर्मा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 8:05 बजे - विमेंस विंडसर्फिंग ओपनिंग सीरीज़ रेस 11-12 - कात्या इडा कोएल्हो
सुबह 8:05 बजे के बाद - विमेंस विंडसर्फिंग ओपनिंग सीरीज़ रेस 13 (मेडल रेस) - कात्या इडा कोएल्हो (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

ताइक्वांडो
सुबह 5:42 बजे - विमेंस -57 किलोग्राम, राउंड ऑफ 16 - कशिश मलिक बनाम किम युजिन (साउथ कोरिया)
सुबह 6:30 बजे - विमेंस +67 किलोग्राम, राउंड ऑफ 16 - ज्योति यादव बनाम कन्नालुक चुएनचुक्लिन (थाईलैंड)
सुबह 7:34 बजे - विमेंस वर्ग -57 किलोग्राम, क्वार्टर फाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 8:10 बजे - विमेंस +67 किलोग्राम, क्वार्टर फाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) बनाम मु वेनझे (चीन)
सुबह 11:14 बजे - विमेंस वर्ग -57 किलोग्राम, सेमीफाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) 
सुबह 11:56 बजे - विमेंस +67 किलोग्राम, सेमीफाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 1:10 बजे - विमेंस वर्ग -57 किलोग्राम, फाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) 
दोपहर 1:40 बजे - विमेंस +67 किलोग्राम, फाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

वॉलीबॉल
सुबह 9:30 बजे - पुरुष टीम (5वें-6वें स्थान के लिए) - भारत बनाम थाईलैंड

कुश्ती
सुबह 7:23 बजे - मेन्स फ़्रीस्टाइल 74 किग्रा, राउंड ऑफ 16 - सागर जागलान बनाम तुल्गा तुमुर-ओचिर
सुबह 7:25 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 97 किलोग्राम, राउंड ऑफ 16 - दीपक पूनिया बनाम जुनपेंग झोउ
सुबह 7:57 बजे - विमेंस कुश्ती 57 किलोग्राम, राउंड ऑफ 16 - मनीषा बनाम यंगजिन क्वोन
सुबह 8:08 बजे - विमेंस 53 किलोग्राम, राउंड ऑफ 16 - अंतिम पंघल बनाम शुग्ल्या ओमिरबेक
सुबह 8:29 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम, राउंड ऑफ 16 - अमन सहरावत
सुबह 8:36 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 74 किलोग्राम, क्वार्टर फाइनल - सागर जागलान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 8:38 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 97 किलोग्राम, क्वार्टर फाइनल - दीपक पूनिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 8:55 बजे - विमेंस 57 किलोग्राम, क्वार्टर फाइनल - मनीषा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:05 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम, क्वार्टर फाइनल - अमन सहरावत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:11 बजे - विमेंस 53 किलोग्राम, क्वार्टर फाइनल - अंतिम पंघल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:25 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 97 किलोग्राम, सेमीफाइनल - दीपक पूनिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:26 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 74 किलोग्राम, सेमीफाइनल - सागर जागलान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:35 बजे - विमेंस 57 किलोग्राम, सेमीफाइनल - मनीषा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:43 बजे - विमेंस 53 किलोग्राम, सेमीफाइनल - अंतिम पंघल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:44 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम, सेमीफाइनल - अमन सहरावत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:50 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 97 किलोग्राम, सेमीफाइनल - दीपक पूनिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:51 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 74 किलोग्राम, रेपचेज - सागर जागलान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:59 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम, रेपचेज - अमन सहरावत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 10:00 बजे - विमेंस 57 किलोग्राम, रेपचेज - मनीषा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 10:16 बजे - विमेंस 53 किलोग्राम, रेपचेज - अंतिम पंघल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 2:44 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम, फाइनल - अमन सहरावत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 3:09 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 74 किलोग्राम, फाइनल - सागर जागलान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 3:38 बजे - मेन्स फ्रीस्टाइल 97 किलोग्राम, फाइनल - दीपक पूनिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
शाम 4:02 बजे - विमेंस 53 किलोग्राम, फाइनल - अंतिम पंघल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
शाम 4:25 बजे - विमेंस 57 किलोग्राम, फाइनल - मनीषा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

Advertisement
6:13 AM (34 मिनट पहले)

एशियन गेम्स का आज 14वां दिन

Posted by :- Anurag Jha

सुप्रभात दोस्तो! आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 का आज 14वां दिन है. आज भी कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं. एशियन गेम्स से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिएगा...

Advertisement
Advertisement