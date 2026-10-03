'समय कम, चुनौतियां ज्यादा... लेकिन 2027 में बनेगी INDIA गठबंधन की सरकार', यूपी चुनाव की कमान संभालते ही आराधना मिश्रा ने भरी हुंकार

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने 2027 के चुनाव को लेकर साफ कहा है कि समय कम है और चुनौतियां ज्यादा हैं, लेकिन पार्टी इन सबका सामना करेगी. उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस सभी नेताओं और युवाओं को साथ लेकर चलेगी, गठबंधन धर्म निभाएगी और 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी. उन्होंने यह जिम्मेदारी देने के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार भी जताया.

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समाचार एजेंसी एएनाई ने आराधना मिश्रा से पूछा कि चुनाव में चुनौतियां हैं और गठबंधन भी है, तो वे इसे किस तरह देखती हैं. इसके जवाब में उन्होंने सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का नाम लेकर धन्यवाद कहा. उन्होंने खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आभार जताया. उनका कहना था कि इन नेताओं ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है और वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इसे निभाएंगी.

आराधना मिश्रा ने माना कि इस बार हालात आसान नहीं हैं. उनके मुताबिक समय कम है और चुनौतियां ज्यादा हैं. चुनाव 2027 में होना है और इसके साथ गठबंधन धर्म भी निभाना है. यानी पार्टी को अपनी तैयारी के साथ गठबंधन की जिम्मेदारी भी संभालनी होगी.

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#WATCH | Lucknow | On being appointed as the President of the Uttar Pradesh Congress Committee, Aradhana Misra Mona says, "I would like to express my deep gratitude to our top leadership of the party for entrusting me with this significant responsibility. I will discharge this… pic.twitter.com/qdMmvsBUiD — ANI (@ANI) October 2, 2026

इसके बावजूद उन्होंने पूरा भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है. इस परिवार में वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन है और नौजवान और युवा भी साथ हैं. इन सबको साथ लेकर पार्टी इस चुनौती को पूरा करेगी. आराधना मिश्रा के मुताबिक इसी ताकत के दम पर 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जाएगी.

चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि चुनौतियाँ तो हर रास्ते में होती हैं. इस रास्ते में भी हैं और आगे भी रहेंगी. उन्होंने साफ कहा कि वे इस चुनौती को स्वीकार कर चुकी हैं और उसे हराकर भी दिखाएंगी.

कुल मिलाकर आराधना मिश्रा का संदेश सीधा है. वे मानती हैं कि रास्ता मुश्किल है, समय कम है और काम बड़ा है. उन्होंने अपने बयान में डर या झिझक नहीं दिखाई. उनका जोर तीन बातों पर रहा. पहली बात, शीर्ष नेतृत्व का भरोसा और जिम्मेदारी निभाने का वादा. दूसरी बात, गठबंधन धर्म निभाना. तीसरी बात, वरिष्ठ नेताओं और युवाओं को साथ लेकर 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना.

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