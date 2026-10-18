Complete Himachal Trip in 15 Days: शिमला, मनाली से लेकर डलहौजी और चंबा तक...15 दिन में ऐसे करें पूरे हिमाचल की सैर

Complete Himachal Trip in 15 Days: हिमाचल प्रदेश अपनी ऊंची पहाड़ियों, खूबसूरत घाटियों, झीलों, नदियों और शांत माहौल के लिए देशभर में मशहूर है. यहां घूमने के लिए शिमला और मनाली जैसी फेमस जगहों से लेकर कसोल, धर्मशाला, डलहौजी और चंबा तक कई खूबसूरत डेस्टिनेशन हैं. अगर आपके पास लगभग 15 दिन का समय है तो सही प्लानिंग के साथ आप हिमाचल की कई खास जगहों को एक ही ट्रिप में एक्सप्लोर कर सकते हैं.

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अगर आप भी लंबे समय से हिमाचल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो 15 दिन का यह ट्रैवल रूट आपके काम आ सकता है. इसमें पहाड़, झील, घाटियां, मंदिर और नेचर स्पॉट्स को शामिल किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं 15 दिन में हिमाचल कैसे घूमें.

दिन 1-3: शिमला

ट्रिप की शुरुआत शिमला से कर सकते हैं. पहले दिन होटल में चेक-इन करने के बाद माल रोड और रिज घूमने निकलें. अगले दिन कुफरी, जाखू मंदिर और आसपास की खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. शिमला के आसपास के पहाड़ी नजारों और ठंडे मौसम का मजा लेने के लिए तीन दिन काफी रहेंगे.

दिन 4-6: मनाली

शिमला के बाद मनाली के लिए निकलें. यहां सोलंग वैली, हिडिंबा देवी मंदिर, ओल्ड मनाली और मनाली के आसपास की खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगर मौसम और स्थानीय परिस्थितियां अनुकूल हों तो रोहतांग पास या आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों का प्लान भी बनाया जा सकता है.

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मनाली में तीन दिन आपको पहाड़ों के साथ-साथ एडवेंचर एक्टिविटीज और नेचर का आनंद लेने का मौका देंगे.

दिन 7-8: कसोल और मणिकरण

मनाली के बाद कसोल का रुख करें. पार्वती घाटी में बसा कसोल अपने शांत माहौल, नदी किनारे के खूबसूरत नजारों और कैफे कल्चर के लिए जाना जाता है. यहां आप आराम से घूमने और प्रकृति के बीच समय बिताने का मजा ले सकते हैं.

इसके बाद मणिकरण जा सकते हैं जो अपने गुरुद्वारे और गर्म पानी के कुंड के लिए जाना जाता है. कसोल और मणिकरण के लिए दो दिन का समय रखा जा सकता है.

दिन 9-10: धर्मशाला और मैक्लोडगंज

इसके बाद धर्मशाला और मैक्लोडगंज पहुंचें. यहां तिब्बती संस्कृति, मठों और पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. मैक्लोडगंज में भागसूनाग मंदिर और भागसू वॉटरफॉल घूम सकते हैं. अगर ट्रेकिंग पसंद है तो मौसम के हिसाब से आसपास के ट्रेल्स भी एक्सप्लोर किए जा सकते हैं.

दिन 11-12: डलहौजी और खज्जियार

धर्मशाला के बाद डलहौजी जाएं. ब्रिटिश दौर की इमारतों, चर्च और पहाड़ी नजारों के लिए मशहूर डलहौजी का माहौल काफी शांत है. यहां से खज्जियार का प्लान भी बनाया जा सकता है. हरे-भरे मैदान और देवदार के पेड़ों से घिरा खज्जियार नेचर लवर्स के लिए बढ़िया ऑप्शन है.

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दिन 13: चंबा

डलहौजी के बाद चंबा जा सकते हैं. रावी नदी के किनारे बसा चंबा अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है. यहां स्थानीय बाजार और आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए एक दिन रखा जा सकता है.

दिन 14-15: वापसी और लोकल एक्सप्लोरिंग

आखिरी दो दिनों को अपनी यात्रा और वापसी के हिसाब से रखें. अगर समय बचता है तो रास्ते में आने वाली किसी खूबसूरत जगह पर रुक सकते हैं. इस तरह बिना ज्यादा भागदौड़ के आप 15 दिनों में आराम से हिमाचल की खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं.

ट्रिप के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

हिमाचल की यात्रा प्लान करते समय मौसम और सड़क की स्थिति का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. पहाड़ी इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए निकलने से पहले स्थानीय मौसम और रोड कंडीशन जरूर चेक करें. ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से पहले स्थानीय नियमों और परमिट की जानकारी भी ले लें.

अगर आप बजट में ट्रिप करना चाहते हैं तो बस और शेयरिंग कैब जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. होटल पहले से बुक करने और एक ही रूट में आसपास की जगहों को कवर करने से समय और पैसे दोनों बचाए जा सकते हैं.

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इस तरह 15 दिन की सही प्लानिंग के साथ आप हिमाचल की अलग-अलग घाटियों, पहाड़ी शहरों और खूबसूरत नेचर स्पॉट्स को एक ही ट्रिप में एक्सप्लोर कर सकते हैं.

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