नोएडा में छठ की धूम, सजकर तैयार हुआ सेक्टर-71 का घाट, आज खरना के बाद शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत

लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर नोएडा के सेक्टर-71 में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. श्री सहयोग छठ पूजा समिति के छठ घाट को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है. घाट की साफ-सफाई, रंग-रोगन और पूजा स्थल को व्यवस्थित करने का काम पूरा कर लिया गया है. आज यानी 14 नवंबर को खरना का अनुष्ठान होगा और इसके साथ ही व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत करेंगे.

और पढ़ें

चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ हुई थी. दूसरे दिन यानी 14 नवंबर को खरना की परंपरा निभाई जाएगी. इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं. इसके बाद निर्जला व्रत शुरू हो जाता है, जो 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूरा होगा.

यह भी पढ़ें: छठ के खरना पर घरों में जले दीप, प्रसाद बांटकर शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला उपवास

छठ पूजा का पहला अर्घ्य 15 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्यदेव को दिया जाएगा, जबकि 16 नवंबर की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा. इसी के साथ महापर्व का समापन होगा. श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समिति घाट परिसर को अंतिम रूप देने में जुटी है.

Advertisement

26 वर्षों से हो रहा छठ महापर्व का आयोजन

श्री सहयोग छठ पूजा समिति पिछले करीब 26 वर्षों से नोएडा के सेक्टर-71 में इस महापर्व का आयोजन करती आ रही है. इस बार भी बड़ी संख्या में व्रतियों और श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. परिवारों के साथ लोग यहां भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करेंगे.

आयोजन स्थल पर स्वच्छता, रोशनी और दूसरी जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. समिति के सदस्यों और स्थानीय लोगों के सहयोग से घाट की तैयारियां पूरी की जा रही हैं, ताकि पूजा के दौरान किसी को असुविधा न हो.

​

समिति के अध्यक्ष नीरज सिंह ने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी टीम लगातार काम कर रही है. कार्यकारिणी अध्यक्ष राजीव रंजन, कोषाध्यक्ष बालानंद झा, सह-कोषाध्यक्ष राजेश कुमार, महासचिव विजेंद्र राय और उपाध्यक्ष विनोद ठाकुर सहित सभी सदस्य तैयारियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

नोएडा प्राधिकरण का भी मिल रहा सहयोग

समिति के संरक्षक निलेश चंद्रा, बिपिन कर्ण और खेलन झा भी आयोजन की व्यवस्थाओं में सहयोग कर रहे हैं. घाट के निर्माण और अन्य जरूरी इंतजामों में नोएडा प्राधिकरण की ओर से भी मदद मिल रही है.

नीरज सिंह ने कहा कि छठ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, शुद्धता, अनुशासन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है. इसमें व्रती भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना कर परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मंगल की कामना करते हैं.

Advertisement

खरना के साथ ही छठ महापर्व का सबसे कठिन चरण शुरू हो जाएगा. इसके बाद व्रती करीब 36 घंटे तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए उपवास रखेंगे. सेक्टर-71 का छठ घाट भी सूर्योपासना और लोक आस्था के इस महापर्व के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है.

---- समाप्त ----