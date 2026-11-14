Miss Charm 2026: गुलाबी साड़ी में भारतीय सुंदरी का जलवा, मिस चार्म बनने वियतनाम पहुंचीं तेजस्विनी श्रीवास्तव, PHOTOS

Miss Charm 2026: प्यूर्टो रिको में होने वाले 75वें मिस यूनिवर्स पेजेंट सुर्खियों में बना हुआ है और इस बीच मिस चार्म 2026 प्रतियोगिता वियतनाम में हो रही है. जहां भारत की तरफ से हिस्सा लेने के लिए मिस चार्म इंडिया 2026 तेजस्विनी श्रीवास्तव पहुंच चुकी हैं. एक बार फिर तेजस्विनी श्रीवास्तव अपने देसी अंदाज को लेकर चर्चा में आ गई हैं.

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महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली तेजस्विनी ने इससे पहले मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 प्रतियोगिता में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था. इस प्रतियोगिता में उन्होंने थर्ड रनर-अप का खिताब अपने नाम किया था. अब वो मिस चार्म 2026 पेजेंट में भारत को रिप्रेजेंट करने पहुंची हैं. उनके एयरपोर्ट लुक की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

पिंक साड़ी में दिखा खूबसूरत अंदाज

तेजस्विनी ने वियतनाम एयरपोर्ट से इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो गुलाबी कलर की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हैं. उनकी साड़ी के बॉर्डर पर हैवी सिल्वर एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस वर्क किया गया है. इसके साथ उन्होंने मैचिंग पिंक ब्लाउज पहना, जिसकी नेकलाइन स्क्वायर स्टाइल में है.

सिर पर पहना खूबसूरत क्राउन

अपने इस लुक को तेजस्विनी ने सिर पर खूबसूरत क्राउन पहनकर कंप्लीट किया है और उनका एयरपोर्ट इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है. क्राउन में सिल्वर और रेड कलर के स्टोन लगे हैं, जो उनके पूरे लुक को पेजेंट क्वीन वाला अंदाज दे रहे हैं. वहीं, गले में उन्होंने डायमंड लुक वाला नेकलेस और कानों में मैचिंग ईयररिंग्स पहने. खुले और वेवी बाल, ग्लैम मेकअप और चेहरे पर मुस्कान उनके लुक को और खास बना रहे हैं.

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हाथ में तिरंगा लेकर दिखाई देशभक्ति

तेजस्विनी ने एयरपोर्ट से अपनी जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें वो भारतीय तिरंगा हाथ में थामे नजर आ रही हैं. उनके पास रखे सूटकेस पर भी मिस चार्म इंडिया 2026 के पोस्टर लगे दिखाई दे रहे हैं. तस्वीरों के साथ उन्होंने वियतनाम पहुंचने और मिस चार्म 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर दी है.

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