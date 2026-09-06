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Grah Gochar: दिवाली से पहले 5 राशियों की पलटेगी किस्मत, ग्रहों का गोचर देगा फायदा!

Grah Gochar: दिवाली से पहले ग्रहों के बड़े गोचर से इन 5 राशियों की किस्मत चमक सकती है. जानें किन राशियों को नौकरी, कारोबार, धन और करियर में शुभ परिणाम मिलने के योग हैं.

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दिवाली से पहले ग्रहों के बड़े गोचर से इन 5 राशियों की किस्मत चमक सकती है. (Photo: ITG)
दिवाली से पहले ग्रहों के बड़े गोचर से इन 5 राशियों की किस्मत चमक सकती है. (Photo: ITG)

Grah Gochar 2026: त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले ग्रहों की चाल में कई अहम बदलाव होने वाले हैं. सितंबर से दिवाली तक शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल समेत कई ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं में ग्रहों के इन बदलावों को करियर, धन, कारोबार और निजी जीवन से जोड़कर देखा जाता है. सितंबर में शुक्र 2 तारीख को तुला राशि में, बुध 7 सितंबर को कन्या राशि में और मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि में प्रवेश करेगा. इसके बाद 26 सितंबर को बुध तुला राशि में जाएगा. 

ऐसे में कुछ राशियों के लिए आने वाले सप्ताह नए अवसर लेकर आ सकते हैं. खासतौर पर वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशि के जातकों के लिए यह अवधि महत्वपूर्ण मानी जा रही है. हालांकि, अक्टूबर-नवंबर में शुक्र और बुध की वक्री चाल भी रहेगी, इसलिए हर फैसला सोच-समझकर लेना जरूरी होगा. 

वृषभ राशि- करियर में बनेंगे आगे बढ़ने के मौके

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वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला समय कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है. अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो इस अवधि में नए अवसर सामने आ सकते हैं.  कारोबारियों के लिए भी नए संपर्क बनना फायदेमंद साबित हो सकता है. 

आर्थिक मामलों में आमदनी के साथ खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. किसी बड़े निवेश में जल्दबाजी करने के बजाय पूरी जानकारी लेना आपके लिए फायदेमंद होगा . 

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मिथुन राशि- धन कमाने के नए रास्ते खुल सकते हैं

मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर से दिवाली तक का समय नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. बुध का कन्या राशि में प्रवेश इस राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है . बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क का कारक माना जाता है. 

इस दौरान आपकी बातचीत और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो सकती है. आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते तलाश रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. हालांकि, किसी भी आर्थिक समझौते या साझेदारी में दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी रहेगा. 

सिंह राशि- मेहनत का मिल सकता है बड़ा फल

सिंह राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता सामने आएगी.  लोग आपके फैसलों को महत्व दे सकते हैं . 

नौकरीपेशा लोगों को पद या जिम्मेदारी में बदलाव की संभावना दिखाई दे सकती है . कारोबारियों को किसी बड़े प्रोजेक्ट या नए सौदे से लाभ मिल सकता है.  हालांकि, किसी भी डील को अंतिम रूप देने से पहले उसकी शर्तों को अच्छी तरह जांच लें . 
 

दिवाली से पहले कौन-कौन से बड़े गोचर होंगे?

सितंबर 2026 में ग्रहों की चाल में कई बदलाव देखने को मिलेंगे.  2 सितंबर को शुक्र तुला में, 7 सितंबर को बुध कन्या में, 17 सितंबर को सूर्य कन्या में और 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा . 26 सितंबर को बुध तुला राशि में चला जाएगा . 

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इसके बाद अक्टूबर में शुक्र की वक्री चाल शुरू होगी.  उपलब्ध ज्योतिषीय कैलेंडर के अनुसार शुक्र 3 अक्टूबर से 13 नवंबर तक वक्री रहेगा . बुध भी 24 अक्टूबर से 13 नवंबर तक वक्री रहने की बात कही गई है . 

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