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Shukra Hast Nakshatra Gochar: 11 सितंबर से 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, शुक्र देंगे धन और तरक्की

Shukra Hast Nakshatra Gochar: 11 सितंबर 2026 को शुक्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. जानें किन 4 राशियों को धन लाभ, करियर में तरक्की और सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं.

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11 सितंबर 2026 को शुक्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. (Photo: ITG)
11 सितंबर 2026 को शुक्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. (Photo: ITG)

Shukra Hast Nakshatra Gochar: सितंबर का दूसरा सप्ताह ज्योतिष के लिहाज से काफी खास रहने वाला है. धन, सुख-सुविधा, प्रेम और वैभव के कारक शुक्र अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं. 11 सितंबर 2026 को शुक्र चित्रा नक्षत्र से निकलकर स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं.  ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार शुक्र और राहु के इस नक्षत्र संबंध का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय आर्थिक और करियर के लिहाज से खास लाभ देने वाला माना जा रहा है. 

शुक्र इस समय तुला राशि में स्थित हैं और स्वाति नक्षत्र में 24 अक्टूबर तक रहने की बात कही गई है.  ऐसे में इस अवधि में कुछ जातकों को नौकरी, कारोबार, धन और निजी जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.  हालांकि, ज्योतिषीय भविष्यवाणियां सामान्य मान्यताओं पर आधारित होती हैं. 

वृषभ राशि- नौकरी और कारोबार में मिल सकता है लाभ

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वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन करियर के लिहाज से अच्छा माना जा रहा है.  नौकरी करने वालों को अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिल सकता है.  कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने और जिम्मेदारी बढ़ने के योग बन सकते हैं. 

प्रमोशन के साथ आय में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है.  कारोबार करने वाले जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं.  साझेदारी से जुड़े काम में आर्थिक फायदा होने की संभावना है.  लंबे समय से अटके हुए काम भी दोबारा गति पकड़ सकते हैं. 

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कर्क राशि- धन और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी

कर्क राशि के लिए शुक्र का स्वाति नक्षत्र में प्रवेश आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आ सकता है. आमदनी बढ़ने के साथ भौतिक सुख-सुविधाओं में भी इजाफा हो सकता है. 

इस अवधि में जमीन, मकान या वाहन खरीदने की योजना बना रहे जातकों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा.  लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है.  प्रेम संबंधों में मधुरता आने के साथ पारिवारिक जीवन भी बेहतर रहने की संभावना है. 

तुला राशि- आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में मिलेगी नई पहचान

तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष माना जा रहा है क्योंकि शुक्र तुला राशि के स्वामी ग्रह हैं. स्वाति नक्षत्र में शुक्र के आने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है. 

नौकरी और कारोबार में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं. आर्थिक परेशानियां कम होने की उम्मीद है.  ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता की तारीफ हो सकती है.  निजी जीवन में भी जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. कोई अच्छी खबर मन को प्रसन्न कर सकती है. 

कुंभ राशि- अचानक धन लाभ के बन सकते हैं योग

कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक दृष्टि से शुभ माना जा रहा है. अचानक धन लाभ होने से बैंक बैलेंस मजबूत हो सकता है. अगर किसी तरह का कर्ज लंबे समय से परेशानी बना हुआ है, तो उससे राहत मिलने का रास्ता खुल सकता है. 

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कारोबारियों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है. अटके हुए काम दोबारा शुरू हो सकते हैं. परिवार की ओर से भी कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है. 

शुक्र को क्यों माना जाता है धन और सुख का कारक?

वैदिक ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, धन, भौतिक सुख-सुविधाओं, कला और वैवाहिक जीवन से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए शुक्र की राशि या नक्षत्र स्थिति में बदलाव को इन क्षेत्रों पर असर डालने वाला माना जाता है. 

इस बार शुक्र के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश की खास बात यह है कि स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस परिवर्तन का प्रभाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, करियर, रिश्तों और सुख-सुविधाओं पर अलग-अलग तरीके से पड़ सकता है. 

कब तक रहेगा शुक्र का यह प्रभाव?

पंचांग गणना के अनुसार शुक्र 11 सितंबर 2026 को स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.  उपलब्ध गणना में इस चरण की शुरुआत भारत के समयानुसार दोपहर के आसपास बताई गई है.  शुक्र 24 अक्टूबर तक स्वाति नक्षत्र में रहने की बात कही गई है.  इसके बाद उनकी नक्षत्र स्थिति में बदलाव होगा. 

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