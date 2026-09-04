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यमन में हूती और सरकारी बलों की भिड़ंत में 81 लड़ाकों मौत, बढ़ा तनाव

यमन में सरकारी बलों और हूती गुट के बीच मानों जंग छिड़ गई है. दोनों एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि अब तक 80 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं. रेड सी और ताइज में भीषण झड़प में दोनों समूहों को भारी नुकसान पहुंचा है.

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यमन में हूती लड़ाकों और सरकारी बलों के बीच लंबे समय से तनाव है. (सांकेतिक तस्वीर)
यमन में हूती लड़ाकों और सरकारी बलों के बीच लंबे समय से तनाव है. (सांकेतिक तस्वीर)

यमन में हूती विद्रोहियों और सरकारी बलों के बीच जारी संघर्ष ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया है. गुरुवार से शुरू हुई झड़पों में दोनों तरफ से अब तक कम से कम 81 लड़ाके मारे जा चुके हैं. मौतों का यह आंकड़ा सैन्य अधिकारियों और चिकित्सा सूत्रों के हवाले से सामने आया है.

मृतकों में सरकारी बलों के 39 जवान और हूती समूह के कम से कम 42 लड़ाके शामिल हैं. दोनों पक्षों के बीच संघर्ष के चलते हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. जानकारी के मुताबिक, देश के अलग-अलग इलाकों में हुई लड़ाई में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है.

यह भी पढ़ें: अमेरिका ने रोके 86 जहाज, हूतियों ने दागीं 10 मिसाइलें... होर्मुज से यमन तक टेंशन

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रेड सी तट पर सरकारी बलों को पहुंचा नुकसान

रेड सी यानी लाल सागर के तट पर तैनात एक सैन्य अधिकारी के मुताबिक, वहां हुई झड़पों में सरकारी बलों के 24 जवान मारे गए. यह इलाका संघर्ष के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

यहां दोनों पक्षों के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है. ताइज शहर में तैनात एक दूसरे आर्मी ऑफिसर ने बताया कि वहां 15 जवान मारे गए हैं. इस तरह रेड सी तट और ताइज में सरकारी बलों के कुल 39 लड़ाके मारे गए हैं.

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यह भी पढ़ें: मिसाइल अटैक में दो पाकिस्तानी नागरिक की मौत, यमन के हूती ने बनाया निशाना

हूती पक्ष को भी भारी नुकसान

हूती नियंत्रण वाले इलाकों से मिली चिकित्सा जानकारी के अनुसार, संघर्ष में कम से कम 42 हूती लड़ाके भी मारे गए हैं. इससे साफ है कि गुरुवार से जारी लड़ाई में दोनों पक्षों को बड़ा नुकसान हुआ है.

हालांकि, अभी तक संघर्ष में घायल हुए लोगों या नागरिकों के हताहत होने की संख्या की जानकारी नहीं दी गई है. इसी तरह झड़पों की वजह और आगे की स्थिति को लेकर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

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