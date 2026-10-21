फटा मोबाइल और उत्तर प्रदेश में शख्स की मौत, भूलकर भी नजरअंदाज ना करें ये 5 बातें

स्मार्टफोन आज की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है. कॉलिंग से लेकर डिजिटल पेमेंट तक में मोबाइल इस्तेमाल होता है. सहूलियत देने वाला मोबाइल एक बार फिर एक शख्स की जान ले बैठा. जानते हैं कि फोन की बैटरी को कैसे बचाएं और फटने से पहले के क्या साइन होते हैं.
दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनजर में शख्स की मोबाइल की वजह से एक्सीडेंट हुआ और फिर उनकी जान चली गई. स्मार्टफोन उनकी पॉकेट में था और उस दौरान ही ब्लास्ट हो गया.
40 साल के विकास अंतल बाइक से अपने घर लौट रहे थे, तभी चलती बाइक पर उनके पॉकेट में रखे मोबाइल की बैटरी फट गई. इसके बाद उनकी बाइक बैंलेंस बिगड़ा और वे गिर गए. सड़क पर गिरने की वजह से उनको गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.
भूलकर भी नजरअंदाज ना करें ये साइन
स्मार्टफोन की बैटरी फटने से पहले या बैटरी में आग लगने से पहले कुछ खास संकेत मिलते हैं.
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स्मार्टफोन की सेफ्टी के लिए ध्यान रखें कि उसमें लोकल बैटरी का इस्तेमाल ना करें. हमेशा कंपनी या फिर किसी रजिस्टर्ड कंपनी की बैटरी का ही इस्तेमाल करें. स्मार्टफोन के अंदर अब लीथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, जिसके लीक होने पर मोबाइल में धमाका हो सकता है.