भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुनते ही मैदान पर उनके हेलीकॉप्टर शॉट्स और शांत दिमाग की छवि सामने आती है. आज यानी 17 नवंबर 2026 को महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल (IPL) से एक खिलाड़ी के तौर पर संन्यास की आधिकारिक घोषणा कर दी है!

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IPL 2027 के रिटेंशन के दिन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने यह बड़ा ऐलान किया कि 45 वर्षीय धोनी अब मैदान पर खेलते नजर नहीं आएंगे, बल्कि IPL 2027 सीजन से वे चेन्नई सुपर किंग्स के 'मेंटर' की नई भूमिका निभाएंगे. अपने चिर-परिचित अंदाज में धोनी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर अपने आईपीएल सफर को अलविदा कहा.

लेकिन खेल के मैदान पर बड़े-बड़े रिकॉर्ड बनाने वाले माही की अपनी पढ़ाई-लिखाई का सफर काफी दिलचस्प और संघर्षों से भरा रहा है. आइए जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने कहां से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, क्यों उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री अधूरी रह गई और क्रिकेट के अलावा उन्होंने किन-किन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं.

रांची के स्कूल से हुई शुरुआती पढ़ाई

7 जुलाई 1981 को रांची (तत्कालीन बिहार, अब झारखंड) में जन्मे महेंद्र सिंह धोनी की शुरुआती शिक्षा रांची के श्यामली स्थित डीवीए जवाहर विद्या मंदिर से हुई. यहीं से उन्होंने साल 1999 में 12वीं कक्षा पास की. स्कूल के दिनों में धोनी की पहली पसंद क्रिकेट नहीं, बल्कि फुटबॉल और बैडमिंटन हुआ करती थी. वे स्कूल की फुटबॉल टीम में गोलकीपर थे, जहां से उनके कोच ने उन्हें क्रिकेट में विकेटकीपिंग करने की सलाह दी और यहीं से उनकी किस्मत बदल गई.

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परिवार की जिम्मेदारी और रेलवे की नौकरी

12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद धोनी के सामने क्रिकेट के साथ-साथ परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां भी थीं. इसी दौरान साल 2001 में उनका चयन भारतीय रेलवे में ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (TTE) के पद पर हो गया. उन्होंने 2001 से 2003 तक पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर नौकरी की. हालांकि, क्रिकेट के प्रति अपने जुनून को पूरा करने के लिए उन्होंने बाद में यह सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह खेल पर ध्यान केंद्रित किया.

कप्तान बनने के बाद लिया था कॉलेज में एडमिशन

यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बन चुके थे, तब उन्होंने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने का फैसला लिया था. साल 2008 में धोनी ने रांची के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज में बीकॉम (ऑनर्स) में दाखिला लिया था.

कॉलेज प्रशासन ने उनके व्यस्त शेड्यूल और सुरक्षा को देखते हुए विशेष इंतजाम भी किए थे, लेकिन टीम इंडिया के लगातार विदेशी दौरों और अंतरराष्ट्रीय मैचों के दबाव के कारण वे परीक्षाएं नहीं दे सके. इस वजह से उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री अधूरी रह गई.

बचपन का सपना था फौज में जाना

धोनी कई इंटरव्यू में यह बता चुके हैं कि बचपन में वे क्रिकेटर नहीं, बल्कि भारतीय सेना में अफसर बनना चाहते थे. वे अक्सर रांची के आर्मी कैंट एरिया में जाया करते थे. उनका यह सपना तब साकार हुआ, जब भारतीय क्रिकेट में उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए नवंबर 2011 में भारतीय प्रादेशिक सेना ने उन्हें पैराशूट रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की.

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क्या होती है टेरिटोरियल आर्मी?

टेरिटोरियल आर्मी नियमित भारतीय सेना का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसका मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के समय नागरिक प्रशासन की मदद करना और नियमित सेना को अतिरिक्त सहयोग देना होता है.

धोनी ने केवल मानद उपाधि ही नहीं ली, बल्कि एक सक्रिय सैनिक की तरह ट्रेनिंग भी पूरी की. साल 2015 में उन्होंने आगरा ट्रेनिंग कैंप में विमान से 5 पैराशूट जंप लगाकर 'क्वालिफाइड पैराट्रूपर' का दर्जा हासिल किया. इतना ही नहीं, साल 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक लेकर जम्मू-कश्मीर में अपनी बटालियन के साथ 15 दिनों तक गश्त और गार्ड ड्यूटी भी निभाई थी.

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