फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्वाड (QUAD) नेताओं के फैमिली फोटो सेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कुछ खास पल देखने को मिले. इस दौरान पीएम मोदी ने जमीन पर रखा भारतीय तिरंगे के रंग का मार्कर उठाकर अपनी जेब में रख लिया. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे, तब पीएम मोदी ने एक मौके पर आगे बढ़ने का सुझाव भी दिया.

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जमीन से उठाया भारतीय झंडे का मार्कर

क्वाड नेताओं के ग्रुप फोटो सेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर जमीन पर रखे भारतीय तिरंगे के रंग के एक मार्कर पर पड़ी. यह मार्कर फोटो सेशन के दौरान क्वाड लीडर्स के खड़े होने की जगह को सुनिश्चित करने के लिए रखा गया था. पीएम मोदी ने उसे उठाया और अपनी जेब में रख लिया. यह मार्कर फोटो सेशन के दौरान नेताओं के खड़े होने की जगह निर्धारित करने के लिए रखा गया था.

"A small gesture, a powerful sentiment." PM Modi notices a marker bearing what appeared to be the Indian tricolour, bends down to pick it up and puts it in his pocket. A spontaneous moment that speaks to the importance of national identity and respect. @PoojaShali shares the latest from the Quad meeting in Manila. #PMModi #Tricolour #NarendraModi #IndianFlag #NewsBreak — IndiaToday (@IndiaToday) November 17, 2026

ट्रंप से बोले पीएम मोदी- 'क्या हम आगे बढ़ें?'

क्वाड फैमिली फोटो सेशन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे. इस दौरान पीएम मोदी ने एक मौके पर कहा, 'Shall we move' (क्या हम आगे बढ़ें?).

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ट्रंप ने की तारीफ, मोदी ने नहीं दी प्रतिक्रिया

इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक मजबूत नेता बताया. ट्रंप ने कहा, 'वह एक मजबूत नेता हैं.' हालांकि, ट्रंप की इस टिप्पणी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही उन्होंने पत्रकारों के सामने इस बयान पर कुछ कहा. फैमिली फोटो सेशन के दौरान हुई ये घटनाएं दोनों नेताओं की मौजूदगी में देखने को मिलीं.

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एम मोदी ने साझेदारी के महत्व पर दिया जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड (Quad) देशों के नेताओं के साथ बैठक में इस साझेदारी के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत के लिए क्वाड एक रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी है. पीएम मोदी ने कहा, 'भारत के लिए क्वाड एक रचनात्मक और विश्वसनीय साझेदारी है. समुद्री सुरक्षा से लेकर भरोसेमंद सप्लाई चेन, नई तकनीकों से लेकर आपदा प्रबंधन तक, हमारा हमेशा यही प्रयास रहा है कि क्वाड विश्वसनीय समाधान दे.' प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में समुद्री सुरक्षा, मजबूत सप्लाई चेन, नई तकनीकों और आपदाओं से निपटने के लिए आपसी सहयोग को क्वाड साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया.

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